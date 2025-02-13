鹽水蜂炮遇罕見大雨「炮屑粘地」　150人漏夜清出近2.9噸垃圾

記者林東良／台南報導

2025年民俗鹽水蜂炮圓滿結束，雖遇到罕見降雨，但遊客熱情不減，現場擠得水洩不通，直至約凌晨3時所有繞境神轎才返回武廟，市府於活動結束後立即動員全力展開清理作業，調派約174人次清潔人員與各式車輛機具進駐清潔，然而因大雨不斷，炮灰碎屑黏在地面清理困難，預估將於中午前恢復市容。

▲2025年民俗鹽水蜂炮圓滿結束，環保局調派約174人次清潔人員與各式車輛機具進駐清潔，然而因大雨不斷，炮灰碎屑黏在地面清理困難，預估中午前恢復市容。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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市府指出，今年主辦單位武廟以「金蛇報喜蛇年行大運」為主軸，廟方特別打造3座主題花燈炮城，12日晚上9時整在鹽水國中操場，由黃偉哲市長親自主持施放，活動至13日清晨結束，施放過程圓滿順利，黃偉哲市長特別感謝武廟與地方民眾的配合，廟方也感謝市府團隊給予全力協助。

為有效掌握本次蜂炮活動狀況，市府於新營分局鹽水分駐所成立緊急應變中心，包括市府民政、交通、警察、衛生、消防、新聞、教育、區公所等局處均派員進駐，協調各項臨時突發事件，市長黃偉哲12日晚間也特別於主炮城啟炮前至應變中心主持會議了解整備狀況，並慰勉同仁辛勞。

環保局指出，為確保活動的順利進行，事前即推演清理範圍，現場出動35座流動廁所及4台流廁車，期間妥善規劃人力與機具調度。而13日凌晨活動後，儘管降雨不斷，立即於清晨5時多啟動清理機制，調派150人約174人次清潔人員與各式車輛機具進駐，全力展開清理作業，儘管因大雨不斷影響清掃進度，粗估將清出約28.8公噸垃圾，務求在最短時間內迅速恢復整潔風貌。

據了解，一年一度的鹽水蜂炮水順利落幕，但今年卻遇上了相當罕見的陰雨天氣，環保局清潔善後的工作，面對極大的考驗。往年鹽水區的街道環境整理，大約都在隔日的上午9時前全數完成，但今年因為下雨，大量的炮灰黏著在地上，增加清理的困難，從12日深夜到13日上午，清潔隊的人員還忙著跟炮灰殘渣搏鬥，大費周章，苦不堪言。