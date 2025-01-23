京華城案開庭！傳彭振聲、邵琇珮、李文宗　2人認罪「不會翻供」

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城等案被羈押禁見，台北地方法院今（23）日首度開庭，傳台北市前副市長彭振聲、前都發局總工程司邵琇珮、前北捷董事長李文宗等人到庭。彭振聲表示認罪，並稱「絕對不會翻供」；邵琇珮開庭時也認罪；李文忠則於結束後上囚車還押北所。

▲京華城案今天開庭，彭振聲認罪並稱「絕對不會翻供」。（圖／攝影中心攝）

彭振聲今開完庭離開，庭訊表示認罪不翻供，「我在偵查中出庭30次，該講的都講了，該認的都認了，我不會翻供，其他法律意見請律師補充」，律師主張檢方起訴範圍有疑慮，在京華城「陳情轉研議」階段，成立專案小組是整合不同意見，也有都委贊同，此階段頂多構成違法接受陳情，還沒構成違法給予容獎。因時間不夠，法官今僅做彭涉案的部分準備程序，律師請求再多給時間準備，「絕對不會翻供」。

▲ 邵琇珮離開北院。（圖／攝影中心攝）

邵琇珮開庭時也認罪，檢方表示邵琇珮涉犯圖利罪嫌，偵查中自白且無犯罪所得，建請依法減刑，律師另請求依證人保護法減刑、從輕量刑，並給予緩刑2年，檢方沒意見。法官提醒邵琇珮，因檢方可能傳喚作證，要邵琇珮審結前不能跟別人討論本案案情，邵琇珮也答應，而邵琇珮目前仍任職台北市府。

▲李文忠提審完畢、上囚車還押北所。（圖／記者許靖騏攝）