嘉南地震增4倍　專家示警：會一直觸發「越搖越多」

▲郭鎧紋提醒，今年嘉南地區有感地震恐怕越搖越多。（圖／郭鎧紋提供）

記者許敏溶／台北報導

嘉南地區近期地震頻傳。地震專家郭鎧紋今（13日）表示，嘉義去年有感地震達76起，是2023年的4倍之多，今年已發生30起，推估今年會破紀錄，而台南則是更多，去年僅有42起，今年則已發生141起，已是去年3倍以上，以前觀念認為地震是釋放能量，但今年地震可能一直被觸發，也就是越搖越多。

嘉南地區從去年開始地牛頻頻翻身，加上嘉義曾在1906年發生造成超過千人死亡的梅山斷層，台南則在1964年曾發生白河大地震，造成106人死亡，引發學者專家注意。

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地震專家郭鎧紋分析，台南在2021至2023年有感地震都不到20起，去年已經達到42起，今年更已經發生141起，今年已經是去年3倍以上。嘉義有感地震從2019年到2023年都不超過20起，但去年來到76起，是前一年4倍以上，今年至今已經發生30起，依照目前的地震活躍情況，推估今年有感地震總數應該也會打破去年紀錄。

郭鎧紋進一步指出，今年嘉義大埔發生規模6.4地震之後，至今持續發生餘震，或許大家以前觀念是地震會釋放累積能量，但現在狀況可能是地震一直被觸發，未來可能會越搖越多。

▲▼郭鎧紋提醒，今年嘉南地區有感地震恐怕越搖越多。（圖／郭鎧紋提供）