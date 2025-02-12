台灣「3工程師」在泰國詐騙被逮！月薪5萬　工作內容曝

▲3名台灣籍工程師赴泰替詐騙集團工作，主要負責系統維護。（圖／翻攝自khaosod，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國警方近日在普吉島破獲一個網路詐騙集團，並當場逮捕3名台灣籍嫌犯與3名泰國籍嫌犯，該集團涉嫌跨國洗錢與網路賭博，在泰國境內運營，資金流動超過2000萬泰銖（約新台幣1924萬元）。而3名台嫌的工作為系統管理與維護，確保網站24小時運作順暢，同時確認賭客儲值的金額與交易紀錄相符，每月薪資約5萬泰銖（約新台幣4.8萬元）。

根據khaosod報導，泰國科技犯罪打擊部門（TCSD）11日宣布破獲一個由台灣人與泰國人組成的跨國網路詐騙集團。警方突襲搜索普吉島高級住宅區的一棟豪宅，並當場逮捕3名台灣人與3名泰國人。此外，警方也在現場查獲119台手機、2台電腦、19本銀行存摺、6顆搖頭丸及74.5克K他命。

TCSD指出，該集團透過自己設計的軟體，發展出一套與傳統「人頭帳戶」不同的資金轉移系統。該詐騙集團的成員入境泰國後，會租下高級住宅或豪華公寓作為據點，並不斷更換地點以規避警方查緝。

他們透過自行開發專屬的金融系統，讓賭客能夠直接在網路上內儲值，資金則會自動轉帳至指定帳戶。為了掩蓋金流，詐騙集團的成員還會雇用泰國人開設「人頭帳戶」，並負責進行臉部辨識驗證，確保交易順利進行。

被逮的3名台灣籍嫌犯及3名泰國籍嫌犯主要負責維護網站與系統，確認非法網站的資金流向，同時隱藏金流足跡。

與傳統的人頭帳戶運作方式不同，該組織能夠同時處理數十筆交易，而非逐層轉帳，讓資金流向更難以追蹤。警方追查相關銀行帳戶後，發現該組織資金流動已超過2000萬泰銖。

台灣籍嫌犯被逮後供稱，他們是被雇來泰國管理這個詐騙金融系統，每月薪資約5萬泰銖，需要24小時輪班，以確保系統的運作順暢，同時也需要確認賭客儲值的金額與交易紀錄是否相符。

一旦系統要求進行銀行帳戶臉部辨識，他們便會指派泰國人協助認證。而將人頭出借給詐騙集團的泰國人只要開設銀行帳戶並登記手機門號，每組帳戶可獲得2500泰銖（約新台幣2404元），後續協助集團臉部辨識認證，每個月還可以再領2萬泰銖（約新台幣1.9萬元）。

警方透露，該集團共有29名成員，目前僅逮捕3名台灣籍嫌犯及3名泰國籍嫌犯，有26人仍在逃，包括泰國人及外籍人士。