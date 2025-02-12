抓洗錢上游要付30萬訂金！桃園婦險被騙　警銀聯手保她血汗錢

▲桃園婦遭假檢警詐騙，警方獲報前往勸阻。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市50歲呂姓婦人接獲假檢警電話，指稱其帳戶涉及洗錢案，要將其存款凍結以調查資金流向，並稱幫忙破案追蹤上游需要支付30萬元訂金，呂婦信以為真至銀行匯款，行員察覺她神情有異向警方通報，經員警到場勸說，檢警單位不會以監管帳戶、清查金流為由，要求匯款或提領現金交付，順利攔阻呂婦遭到詐騙。

▲經員警說明此為詐團伎倆，呂姓婦人才放棄匯款。（圖／大園警分局提供）

大園分局大園派出所於11日15時許接獲轄內銀行通報，呂姓婦人佇足在櫃檯前猶豫不決，行員見她神情有異，對她關懷提問，婦人卻說是接到檢警電話，要求她匯款幫忙破案，行員一聽覺得不對勁，立即通報警方到場了解。

呂婦向員警表示，她接到自稱地檢署人員的電話，稱其帳戶涉及洗錢案件，要將她的存款凍結以便調查資金流向，且若想要加速破案、追蹤上游犯罪集團，讓帳戶早點解除凍結，就需要匯款30萬元到金管會作為破案訂金。

員警聽聞後立刻告訴呂婦此為假檢警真詐財的詐騙手法，並告知呂婦接獲不明電話或訊息應提高警覺，檢警單位不會以監管帳戶、清查金流為由，要求民眾匯款或提領現金交付，聽到電話內容有「監管帳戶」、「偵查不公開」等關鍵詞，應直接掛斷，有疑義可撥打165反詐騙專線或110向警方求證，以免受騙上當。