百度董事長：自動駕駛比人類司機「安全10倍」

▲百度創始人、董事長李彥宏出席世界政府峰會。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

世界政府峰會（World Goverments Summit 2025）11日在杜拜開幕，百度創始人、董事長李彥宏在對談環節中表示，自動駕駛比人類司機安全十倍，可以大大降低交通事故死亡率。他還提到，DeepSeek雖大獲成功，但仍需加大人工智慧（AI）基礎建設的投入。

李彥宏指出，當下的科技創新、技術進步都遠比以前快很多，新能源汽車及自動駕駛是大趨勢之一，Robotaxi能夠顯著降低交通事故死亡率，並強調在中國複雜路況下，百度旗下的蘿蔔快跑的實際營運記錄顯示，自動駕駛比人類司機安全十倍，出險率僅為人類駕駛者的1/14。

李彥宏稱，這仍然是一個新領域，目前大眾對事故的容忍度依舊非常低，業界競爭也十分激烈，大家在研發期間仍是小心翼翼，確保沒有嚴重事故發生，以避免拖慢相關技術應用的腳步。

據統計，蘿蔔快跑累計行駛里程已超1.3億公里。

▲百度「蘿蔔快跑」無人駕駛汽車。（圖／翻攝自新華社）

另談到DeepSeek時，李彥宏說，創新是不能被計劃的。「你不知道創新何時何地到來，你所能做的是，營造一個有利於創新的環境。」

李彥宏還提到，當AI技術發展如此之快，你無法停止投入。「你必須投入，以確保處於這場技術創新或革命的最前沿。」百度仍需對晶片、數據中心和雲端基礎設施進行持續投入，用於打造更好、更智慧的下一代模型。

李彥宏強調，為此，需要使用更多的算力來嘗試不同的路徑。也許，在某個時刻會找到一條捷徑，比如說只需600萬美元就能訓練出一個模型，但在此之前，你可能已經花費了數十億美元，用來探索哪條路才是花費這600萬美元的正確途徑。