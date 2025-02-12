同台李彥秀「眼神交流」　高嘉瑜籲：好好面對、誠實交代

▲台北市長蔣萬安與立委李彥秀、高嘉瑜等出席第十二屆內科千人捐血活動。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

前民進黨立委高嘉瑜緊咬國民黨立委李彥秀美國房產爭議，兩人今（12日）同台出席內科千人捐血活動，不僅一前一後到場、同框零互動，在台上也隔了5個人。高嘉瑜在會前受訪說，作為一個民意代表或是立法委員，本身就應該要面對社會大眾更多的檢驗，希望李彥秀好好面對，也都是未來在罷免過程中，公民團體也一定會去質疑的部分，「李彥秀委員不是用司法、不是用神隱就可以去逃避的問題」。

高嘉瑜說，李彥秀長期居住在美國，在美國也擔任包租婆的角色，甚至還申請自用住宅的免稅豁免等問題，「到底李彥秀的家人或是他自己是不是美國公民或是持有綠卡？這是他身為中華民國台灣的立委必須要交代的」。

高嘉瑜表示，外界也關心李彥秀是不是像中國的裸官一樣，雖然在台灣擔任公職，但是他的家人全部都在美國，只要一有時間、一放假就立刻飛到美國去，這樣的生活或是這樣的工作型態，就像中國過去的裸官一樣，沒想到現在台灣立委也是這樣。

針對李彥秀說海外租金沒有課稅問題？高嘉瑜說，李彥秀2021年在富勒頓買的房子、在2024年賣出，這過程中也坦承是拿來收租，甚至最後賣出時也有獲利，「所以不僅是包租婆甚至還炒房獲利」，這狀況李彥秀過去從來沒有告訴大家，直到被踢爆她才承認。

「這些是不是都應該在公職人員財產申報上揭露，也都應該跟大家誠實的報告，但李彥秀從來沒有誠實報告。」高嘉瑜直言，因此到現在也有很多人在問李彥秀在海外的資產，從她第一筆1994年到2002年期間的房產，到現在到底有多少筆？這些錢又跑到哪裡去？這些都是她要說明的，面對問題一在迴避不敢直球對決，才會讓這個爭議越來越大、家質疑越來越多。

「剛剛有做眼神的交流，我想她也能夠理解，作為一個民意代表或是立法委員，本身就應該要面對社會大眾更多的檢驗。」高嘉瑜說，尤其李彥秀自己在財產申報的過程確實漏洞百出，希望她藉由這次的機會好好檢視、誠實交代、誠實的申報。

高嘉瑜呼籲，希望李彥秀好好面對，不管自己或家人，國籍爭議、財產爭議、海外資產問題等等，這些都是未來在罷免過程中，公民團體也一定會去質疑的部分，「也是李彥秀委員，不是用司法、不是用神隱就可以去逃避的問題」。