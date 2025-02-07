iPhone17橫條鏡頭確定？爆料客狠丟CAD證明　果粉抓細節：有新設計

記者蘇晟彥／綜合報導

在iPhone 16上市後，各種「果系」爆料客就開始針對iPhone 17做出爆料預測，其中在上市前就時常進行「透露」的Majin Bu，近日就貼出iPhone 17的CAD圖，展示iPhone 17將改用橫向鏡頭，並強調「我不確定是否是官方圖，但我的來源絕對合法」，而果粉也紛紛抓細節，針對下面的聲音孔、鏡頭模組的不尋常直喊，「難道要有新的設計了嗎？」

▼Majin Bu爆料新CAD圖，確認iPhone 17將改用橫向鏡頭。 （圖／翻攝自Majin Bu X）



根據Majin Bu在X平台爆料手機殼CAD來看，鏡頭將從正方形的三眼怪，改為跟Google Pixel一樣的「橫向鏡頭」，將是近年來首次改變鏡頭排列順序，此外，相機控制鍵仍然存在，並沒有像外界所謠傳的一代就移除，但不少果粉看到手機殼的模型圖後也紛紛找細節，認為下方的聲音孔看起來跟現在不一樣，而相機開孔的部分也有一點「不尋常」。

對此，對於iPhone 17的爆料從未間斷過，通常是越到上市可靠資訊越多，但不少配件商、製造商常常在開模時「意外」洩漏iPhone新一代的長相，此外，近期最受果粉關注的就是iPhone 17超薄機型的上市，但官方目前都沒任何消息。