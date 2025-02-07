外媒爆iPhone SE 4下週閃電公佈　價格預測「微調整」對戰安卓陣營

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果產品每次上次都引起果粉討論，近期討論度最高的莫過於是否會推出iPhone SE版本，對此，彭博社記者Mark Gurman就指出，根據可靠人士透露，且這次也不會舉辦任何發表會，跟去年許多產品一樣，iPhone SE 4將直接在線上公佈，最快下週就會有公佈新機種的消息。

▼彭博社記者Mark Gurman指出iPhone SE 4將在下週公佈。（資料照／記者林敬旻攝）



蘋果在2016年推出iPhone SE入門型號後，直至今日上一款3代是在2022年上市，儘管有一點不合時代，但仍然是唯一擁有Home鍵的機型，但這次改版後，可能將迎來系列機型最大調整，螢幕將上升到6.1吋，鏡頭部分則提升至4,800萬畫素，同時Home鍵也將正式走路歷史，改為Face ID設計，據了解，外型會酷似iPhone 14。

在價格方面，目前SE 3代的售價為429美金（約台幣13,000元），但在iPhone SE 4可能會在價格上稍稍調整，提升到500美金，用來跟三星、Google的入門機型差不多範圍，同時也會引起蘋果從去年開始就鋪路到現在的Apple Intelligence。

此外，除了iPhone SE 4，上半年各種新品也讓果粉們躍躍欲試，但是否會在下週同步推出，目前只能靜待官方公佈。