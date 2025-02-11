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為何過完「農曆十五元宵」才算過完年　命理師揭迎財神關鍵

（圖／翻攝自FB）

▲古代普遍認為，要過完元宵節，整個農曆年假才算真正的結束。（圖／翻攝自FB）

文／CTWANT

12日為農曆正月十五，也是一年一度的元宵節。古代普遍認為，要過完元宵節，整個農曆年假才算真正的結束。命理師柯柏成也提到，因為元宵節又稱上元節，是新年的第一個滿月，再加上是道教天官的聖誕，自唐宋以來，元宵變成為道教的重要節慶。

命理師柯柏成在FB粉絲專頁發文表示，元宵是新年的第一個滿月，再加上是道教天官的聖誕，自古就有有所謂「天官賜福、地官赦罪、水官解厄」的說法，這三官就是古代的聖君，天官為唐堯，地官為虞舜，水官為大禹，三官的誕辰日即為三元日，因此從唐宋以來，三元節都是道教的大日子。唐代三元節由皇帝下敕天下諸州禁屠三日，「令百姓是日停宰殺漁獵」。由於天官被封為賜福紫微大帝，民間將其視為「福神」，與祿、壽二神並列。

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柯柏成提到，古代在元宵都會避免宰殺漁獵三日，當然這一天最好也是全日素食，應景的吃元宵、逛燈會和猜燈謎都是流傳至今還保有的活動。

柯柏成也引述清朝蔡雲所著作的《竹枝詞》「五日財源五日求，一年心願一時酬。提防別處迎神早，隔夜匆匆抱路頭」。表示從這首詩詞就可以看的出來，古人對於迎財神有多積極，生怕別的地方早了，自己耽擱了時間，把這件事情當作一等的重要大事。

至於迎接財神、獲得財神眷顧的方式要如何做呢？柯柏成表示，《論語．八佾》「祭如在，祭神如神在。子曰：吾不與祭，如不祭」。

柯柏成解釋，孔子說明了一個迎財神的重點就是「祭如在」，就是去祭祀或迎神的時候一定要誠心誠意，當做神就在那裡，最理想就是直接觀想財神的形象，坐在神桌上的形象只是幫助我們觀想時更為具體，用時下最新的名詞就是想要顯化願望就是積極的想像。

古人在祭祀時，甚至要齋戒、沐浴更衣、焚香，心無雜念時才開始去祭拜。因此，如果要去迎財神，絕對不要懷疑到底有沒有財神？財神在不在那裏？更要避免別人迎，我也跟著迎；甚至純粹就是好玩試試看的心態去迎，有最好沒有也沒關係，這對神明都是一種褻瀆，也難怪迎不來財神。

柯柏成也提到，明代高僧蕅益大師把這個「與」當作贊許的意思來講「與許也。祭如不祭，謂無誠心之人。故夫子不許之。」孔子說「吾不與祭」，就是說孔子不贊許那些沒有誠心祭祀的人來祭祀，如果只是形式上的供品和上香，孔子就不允許這種祭祀行為。

這個與當許字講，就是贊許、贊同的意思，不贊同這種人來祭祀，祭祀就好像沒祭祀一樣，人在他心不在，誠心不足，沒有感應，還不如不祭，至少不會褻瀆神明。

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