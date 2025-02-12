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川普計畫下令：聯邦機構大規模裁撤政府人員

▲美國總統川普與領導「政府效率部門」的馬斯克等人，在白宮舉行記者會。（圖／路透，下同）

▲美國總統川普與領導「政府效率部門」的馬斯克等人，在白宮舉行記者會。（圖／路透，下同）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普計劃下令聯邦機構準備進行大規模政府人員裁撤，一名白宮官員於13日透露，此命令還將要求聯邦機構在4名聯邦員工離職後，最多僅能補聘一人。

路透社報導，該舉措是川普與其高級顧問馬斯克（Elon Musk）持續推動政府縮編、調整聯邦機構以符合其政策方向的最新行動。在此之前，政府已提出大規模買斷方案、試圖拿掉聯邦員工的公務員職位保障，甚至關閉部分聯邦機構。

由於美國聯邦員工中有大量屬於工會成員，任何大規模裁員或精簡計畫都必須符合集體談判協議。此外，即使是非工會公務員，依據聯邦法律仍享有就業保障。

根據白宮官員的說法，這項預計13日簽署的行政命令將強制各機構與馬斯克領導的「政府效率部門（Department of Government Efficiency）」合作，確定哪些機構需要進行大規模人員縮減，甚至可能直接裁撤某些部門。

該命令也規定，「對國家安全、公共安全、執法及移民管制至關重要」的聯邦工作人員將獲得豁免，不受裁員影響。

▲▼美國總統川普與領導「政府效率部門」的馬斯克等人，在白宮舉行記者會。（圖／路透）

這波大規模裁員計畫是在川普政府試圖以買斷方案說服聯邦員工離職的背景下推動的，但該方案先前遭到聯邦法院阻擋。

馬斯克與川普13日一同現身白宮橢圓辦公室，為政府縮編計畫辯護，並強調政府應更具彈性與回應性。「不能讓聯邦政府變成一個自主運作的官僚體系，而必須讓它對人民負責，」馬斯克表示，他承諾，將透過削減浪費與杜絕政府內部的欺詐行為，在財政上節省1兆美元。

只是除了買斷計畫遭法院阻止外，川普政府先前試圖將美國國際開發署（USAID）員工強制休假、並試圖獲取美國財政部（U.S. Treasury）內部支付系統的敏感存取權限，這些行動也都被法院暫時擋下。

目前，美國聯邦政府擁有約230萬名文職人員（不含郵政系統員工）。儘管安全相關機構占據聯邦勞動力的主要部分，仍有數十萬名員工分佈於全國各地，負責如退伍軍人醫療保健、農產品檢驗及政府支付管理等職責。

馬斯克稍早在其社群平台X發文，強烈批評為聯邦員工提起訴訟的律師事務所，顯示他對政府縮編計畫遭遇的法律阻礙感到不滿。

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