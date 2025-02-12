納坦雅胡發最後通牒：哈瑪斯本周六釋放人質　否則開火

▲以色列總理納坦雅胡 。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）11日發出最後通牒，表示如果巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）未在本周六（15 日）中午前釋放人質，以軍將恢復在加薩的戰鬥，直至哈瑪斯徹底被擊敗。

路透社報導，以色列政府表示，此決定是在納坦雅胡與國防部、外交部及國家安全部等多名關鍵部長會議後，一致同意發出的最終通牒。

針對納坦雅胡的聲明，哈瑪斯發表聲明，重申其對停火的承諾，並指責以色列破壞協議，使停火處於危險之中。

自戰爭爆發近16個月以來，哈瑪斯今年於停火協議達成後，自1月19日開始分批釋放人質，卻於10日表示，由於以色列違反協議，將暫停釋放行動，直至另行通知。

納坦雅胡明確表示，「若哈瑪斯不在15日中午前交還人質，停火就視同結束，以色列國防軍（IDF）將重啟激烈戰鬥，直至哈瑪斯徹底被消滅。」

目前尚不清楚納坦雅胡的要求是否適用於所有仍被關押的以色列人質，或僅指原定於15日獲釋的3名人質。

美國總統川普（Donald Trump）則強硬表態，要求哈瑪斯在 15 日前釋放所有人質，並警告「否則將讓加薩陷入地獄。」隨後，以色列軍方宣布已開始向南部加薩地區增派部隊，包括動員預備役軍人，以應對可能的軍事行動。

對於川普的警告，哈瑪斯高級官員祖赫里（Sami Abu Zuhri）回應稱：「以色列人質只能在停火協議獲得尊重的前提下返家，威脅無法解決問題。」

哈瑪斯指控以色列違反停火協議，聲稱以軍在停火期間進行多次致命攻擊，並拖延人道救援物資進入加薩，還阻礙當地居民返回北部地區。以色列則駁斥此說法，表示未阻擋援助物資，並強調只有在居民無視軍方警告、接近以軍陣地時，才會開火。

目前，根據停火協議，哈瑪斯已釋放33名人質中的16人，另有5名泰國籍人質獲額外釋放。作為交換，以色列釋放了數百名巴勒斯坦囚犯，包括數名因致命襲擊被判終身監禁的人，以及在戰爭期間被捕但未遭正式指控的囚犯。

以色列人質家屬團體呼籲納坦雅胡堅守停火協議，確保所有人質獲釋，避免情勢再度惡化。