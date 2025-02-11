立院否決選罷法覆議　中選會：新法公布前提出之罷免適用舊法

▲立院11日否決行政院提出的選罷法覆議案，中選會表示，新法公布前提出的罷免案，仍適用舊法。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院今（11日）否決行政院針對選罷法修法所提的覆議案。國民黨立委翁曉玲認為，新法公布後，第二階段連署就要附身分證，避免出現連署不公平狀況。對此，中選會說，根據選罷法，法律修正施行前已向選委會提出罷免案，仍適用修正前規定。

中選會表示，依據選罷法第131條規定，「本法修正施行前已發布選舉公告之選舉，或已向主管選舉委員會提出之罷免案，仍適用修正前之規定」。也就就是說，罷免從提議、連署、投開票等各階段，若適用舊法者，則隨後連署、投開票等各階段亦適用舊法。

反之，若罷免提議送件適用新法者，則後續連署、投開票等各階段，始適用新法。至坊間特定或少數學者誤解法律有此特別規定之處，亦再次併此予以澄清。

此外，中選會也說，有關選罷法就提議簽署罷免提議書時點為表意自由，並不是屬選務機關能干涉的範疇，這是法律主管機關內政部見解，也是過往司法實務見解。

依選罷法第75條第1項規定，公職人員之罷免，得由原選舉區選舉人向選舉委員會提出罷免案；但就職未滿1年者，不得罷免。提議領銜人應於公職人員就職滿1年後，始得檢附罷免提議書等資料向選舉委員會提出罷免案。至於提議人名冊連署期間法既無明定，亦未列為應予刪除之事由，當無另行限制之必要。