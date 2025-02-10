任罷免徐巧芯領銜人　曹興誠：維護台灣民主的背水一戰

記者皮心瑀／台北報導

大罷免時代來臨，12個民團10日齊赴中選會遞件，連同上週送出的19位，目前已有31名藍委罷免案第一階段達標。當中，外界關注國民黨立委徐巧芯的罷免領銜人為聯電創辦人曹興誠。曹興誠表示，這次罷免，不是無聊的藍綠對決，而是維護台灣民主的背水一戰，「藍就是反共，綠就是保台，每個台灣人都應該又藍又綠」。

▲聯電創辦人曹興誠為罷免國民黨立委徐巧芯領銜人。（圖／記者湯興漢攝）

目前目前中選會收到罷免在野陣營的提案共20案，其中19案為立委罷免案，1案為市縣長罷免案，包括花蓮「微光花蓮·拔傅行動（傅崐萁）」、台東「台東挫賓行動（黃建賓）」、雲林「拔釘工人–雲林開工（丁學忠）」、台中的「解顏、廢翔、斷健、敲鑼（顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋）」、南投的「去游除垢（游顥）」、新竹的「風城安心上路、罷鈐（高虹安、鄭正鈐）」、桃園的「光復桃園、六區全罷（牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華）」。另外，雙北的部分，有港湖「港湖除銹（李彥秀）」、中山北松山「山除薇害（王鴻薇）」、板橋「大刪元（葉元之）」、南投「all罷馬（馬文君）」。

罷免藍委團體此次再行動，包括雙北的羅智強、徐巧芯、賴士葆、洪孟楷、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔；新竹縣徐欣瑩、林思銘；台中楊瓊瓔、江啟臣，都達到第一階段門檻，10日再赴中選會送件。

曹興誠表示，繼上禮拜19區的罷免連署送件以後，今天又有12區的送件 ，合計有31個區域的選民，要求罷免他們的區域立委，證明這是一場全國性的大罷免。

▼遭鎖定31藍委罷免名單。（圖／記者郭運興製圖）

曹興誠批評，藍白立委這樣公開的、大喇喇的、肆無忌憚的通敵叛國，引起了台灣公民全面的憤怒。所以大家要站出來，遏止這些匪諜台奸的胡作非為，罷免他們，把他們踢出國會殿堂。這次如果罷免不能成功，台灣將來難免被中共吞併。所有台灣人也都會失去民主、自由和生命、財產的安全，希望這次罷免能讓大家重新定義藍綠，藍就是反共，綠就是保台，每個台灣人都應該又藍又綠。藍和綠彼此不是敵人，想侵略台灣的紅色共匪，才是共同敵人。

中選會日前表示，選罷法修正公布施行前，已向主管選舉委員會提出之罷免案，仍適用修正前之規定，而依據原選罷法，明定公職人員就任滿一年後就可被提出罷免案，罷免案以被罷免人原選舉區選舉人為提議人，提議人人數應為原選舉區選舉人總數百分之一以上即可過關。第二階段則為連署，連署人人數應為原選舉區選舉人總數百分之十以上，若通過則罷免案成立，進行投票，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上就通過。

面對大罷免號角響起，藍營決定以罷制罷，至今也送出12名綠委第一階段的罷免提案，包括吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘、李坤城、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、林俊憲、王定宇、伍麗華、陳瑩。不過，罷免吳沛憶一案備補領銜人因設籍時間不符資格，提案遭中選會「不予受理」。

▼遭鎖定12綠委罷免名單。（圖／記者郭運興製圖）