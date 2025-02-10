　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

任罷免徐巧芯領銜人　曹興誠：維護台灣民主的背水一戰

記者皮心瑀／台北報導

大罷免時代來臨，12個民團10日齊赴中選會遞件，連同上週送出的19位，目前已有31名藍委罷免案第一階段達標。當中，外界關注國民黨立委徐巧芯的罷免領銜人為聯電創辦人曹興誠。曹興誠表示，這次罷免，不是無聊的藍綠對決，而是維護台灣民主的背水一戰，「藍就是反共，綠就是保台，每個台灣人都應該又藍又綠」。

▲▼全台罷免團體於2/10由曹興誠董事長陪同赴中央選舉委員會遞送罷免選區立委提議連署書，第二波連署書四點已送達中選會。（圖／記者湯興漢攝）

▲聯電創辦人曹興誠為罷免國民黨立委徐巧芯領銜人。（圖／記者湯興漢攝）

目前目前中選會收到罷免在野陣營的提案共20案，其中19案為立委罷免案，1案為市縣長罷免案，包括花蓮「微光花蓮·拔傅行動（傅崐萁）」、台東「台東挫賓行動（黃建賓）」、雲林「拔釘工人–雲林開工（丁學忠）」、台中的「解顏、廢翔、斷健、敲鑼（顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋）」、南投的「去游除垢（游顥）」、新竹的「風城安心上路、罷鈐（高虹安、鄭正鈐）」、桃園的「光復桃園、六區全罷（牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華）」。另外，雙北的部分，有港湖「港湖除銹（李彥秀）」、中山北松山「山除薇害（王鴻薇）」、板橋「大刪元（葉元之）」、南投「all罷馬（馬文君）」。

罷免藍委團體此次再行動，包括雙北的羅智強、徐巧芯、賴士葆、洪孟楷、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔；新竹縣徐欣瑩、林思銘；台中楊瓊瓔、江啟臣，都達到第一階段門檻，10日再赴中選會送件。

曹興誠表示，繼上禮拜19區的罷免連署送件以後，今天又有12區的送件 ，合計有31個區域的選民，要求罷免他們的區域立委，證明這是一場全國性的大罷免。

▼遭鎖定31藍委罷免名單。（圖／記者郭運興製圖）

▲▼遭鎖定31藍委罷免名單。（圖／記者郭運興製圖）

曹興誠批評，藍白立委這樣公開的、大喇喇的、肆無忌憚的通敵叛國，引起了台灣公民全面的憤怒。所以大家要站出來，遏止這些匪諜台奸的胡作非為，罷免他們，把他們踢出國會殿堂。這次如果罷免不能成功，台灣將來難免被中共吞併。所有台灣人也都會失去民主、自由和生命、財產的安全，希望這次罷免能讓大家重新定義藍綠，藍就是反共，綠就是保台，每個台灣人都應該又藍又綠。藍和綠彼此不是敵人，想侵略台灣的紅色共匪，才是共同敵人。

中選會日前表示，選罷法修正公布施行前，已向主管選舉委員會提出之罷免案，仍適用修正前之規定，而依據原選罷法，明定公職人員就任滿一年後就可被提出罷免案，罷免案以被罷免人原選舉區選舉人為提議人，提議人人數應為原選舉區選舉人總數百分之一以上即可過關。第二階段則為連署，連署人人數應為原選舉區選舉人總數百分之十以上，若通過則罷免案成立，進行投票，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上就通過。

面對大罷免號角響起，藍營決定以罷制罷，至今也送出12名綠委第一階段的罷免提案，包括吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘、李坤城、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、林俊憲、王定宇、伍麗華、陳瑩。不過，罷免吳沛憶一案備補領銜人因設籍時間不符資格，提案遭中選會「不予受理」。

▼遭鎖定12綠委罷免名單。（圖／記者郭運興製圖）

▲▼遭鎖定12綠委罷免名單。（圖／記者郭運興製圖）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／北市4區突大停電「影響1.4萬戶」　台電搶修中
斷電奏效！KK園區漆黑一片　詐團裁員散伙
破紀錄！去年稅收超徵衝上5283億
一周兩波變天　元宵節泡湯「雨區擴全台」
刮取「屠宰場」水管殘渣搜證　碎屍魔老神在在坐客房
北市精舍命案收網　女住持交保後首度北檢出庭應訊
韓國瑜喊停大罷免　賴清德引佛經回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德召五院長會商結論　喊國家、人民不可犧牲！3重點不打折

高雄碎屍魔曾判無期卻假釋出獄　張啓楷問賴政府：要繼續廢死？

4院為總預算叫苦！韓國瑜籲別覆議　賴清德請行政、立法再找解方

「菩薩畏因、眾生畏果」！　賴清德引佛經回應韓國瑜喊停大罷免

「朝野和解非一場會議能實現」　民眾黨喊話賴清德：誠實面對多數民意

750之亂有解！　沈伯洋：在財政機關未決議前可暫緩

NCC縮了！750元審查費引爆民怨　承諾暫緩收費再研擬

任罷免徐巧芯領銜人　曹興誠：維護台灣民主的背水一戰

快訊／喊話賴清德停止惡性罷免　韓國瑜承諾解決在野大砍預算案

NCC收審查費掀「750元之亂」　行政院回應了！

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【餅乾自由】挑戰娃娃機 90個餅乾一次到手！

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

AKIRA身旁翻譯超像瑪莎XD

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

「聽到台灣行程就說好？」 SJ利特證實：因為很喜歡XD

【你吃你的我拍我的XD】長頸鹿集體搶紅蘿蔔　女遊客被鎖喉還不忘喊：拍我！

賴清德召五院長會商結論　喊國家、人民不可犧牲！3重點不打折

高雄碎屍魔曾判無期卻假釋出獄　張啓楷問賴政府：要繼續廢死？

4院為總預算叫苦！韓國瑜籲別覆議　賴清德請行政、立法再找解方

「菩薩畏因、眾生畏果」！　賴清德引佛經回應韓國瑜喊停大罷免

「朝野和解非一場會議能實現」　民眾黨喊話賴清德：誠實面對多數民意

750之亂有解！　沈伯洋：在財政機關未決議前可暫緩

NCC縮了！750元審查費引爆民怨　承諾暫緩收費再研擬

任罷免徐巧芯領銜人　曹興誠：維護台灣民主的背水一戰

快訊／喊話賴清德停止惡性罷免　韓國瑜承諾解決在野大砍預算案

NCC收審查費掀「750元之亂」　行政院回應了！

統一超1月營收305億元創單月新高　全家年增6.33％同期新高

炮火洗禮慶元宵！立委莊瑞雄「肉身寒單」震撼體驗

賴清德召五院長會商結論　喊國家、人民不可犧牲！3重點不打折

AI運動經濟與碳權競標　世新大學經濟營提供高中生經濟學初體驗

6間被店名耽誤的美味湯圓店！元宵必吃芝麻花生流沙餡、綠豆蒜糖水

高雄碎屍魔曾判無期卻假釋出獄　張啓楷問賴政府：要繼續廢死？

泰國斷電奏效！KK園區漆黑一片　緬詐騙集團「解僱100員工」散伙

「30秒賣出一個」韓爆紅草莓蛋糕　顏值爆表麗晶精品開賣

台灣世界夫人協會關懷弱勢　助力台東發掘第二個張惠妹

元宵迎神遶境祈福　台東縣府籲共同維護市容整潔

陳漢典憶大S泛淚..有私訊小S關心　AKIRA曝私交暖護S家：盼他們平靜度過

政治熱門新聞

美國豪宅遭高嘉瑜狂打　李彥秀哭了！

還勞工7天假！　藍營拚本會期闖關

大S樹葬傳再丟焚化爐　殯葬處駁斥

大罷免人數增！　14綠委、34泛藍委面臨被送件

藍營反攻大罷免　名嘴點名2女綠委「死定了」

9年前搭高鐵巧遇蔡英文！他曝親民暖舉

201名作家聲明挺罷免　楊双子、九把刀、朱宥勳入列名單一次看

後指部推動「後備戰士」　今年招270人

評「大罷免是惡質憲政慣例」　沈富雄點民進黨3人成歷史罪人

遭質疑海外買房巨額來源　李彥秀全說了

快訊／韓國瑜喊話賴停止惡罷　承諾解決預算案

民眾黨又掀茶壺風暴？他被迫辭職

快訊／賴清德見韓國瑜喊「五院像五根手指」　五指併攏才有力量

「菩薩畏因、眾生畏果」！　賴清德引佛經回應韓國瑜喊停大罷免

更多熱門

相關新聞

快訊／韓國瑜喊話賴停止惡罷　承諾解決預算案

快訊／韓國瑜喊話賴停止惡罷　承諾解決預算案

賴清德總統今（10日）邀五院院長會商國政，立法院長韓國瑜會後表示，自己會中向賴總統表明，希望賴以民進黨黨主席的身分，能夠呼籲各方停止惡性的大罷免，賴清德則引用佛語回應，「菩薩畏因，眾生畏果。」因跟果之間要得到合理的解決，韓國瑜認為，這個因應該指的是預算案，自己也承諾會跟朝野之間的黨團來協商，看有沒有辦法再找出其他的方式，來解決預算被刪減的狀況。

曹興誠任罷免領銜人　徐巧芯開戰：背骨仔

曹興誠任罷免領銜人　徐巧芯開戰：背骨仔

李彥秀為豪宅爭議落淚　高嘉瑜點最大問題：該哭的是買房辛苦的年輕人

李彥秀為豪宅爭議落淚　高嘉瑜點最大問題：該哭的是買房辛苦的年輕人

出席藍黨團幹部就職　黃國昌狂讚傅崐萁

出席藍黨團幹部就職　黃國昌狂讚傅崐萁

花蓮戶政查訪罷免連署人惹議　花檢已分案調查

花蓮戶政查訪罷免連署人惹議　花檢已分案調查

關鍵字：

罷免民主中選會

讀者迴響

熱門新聞

詹惟中認有感應到她

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光　頭上髮飾成亮點

林俊傑被爆秘戀「小20歲正妹網紅」

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

大樂透「頭獎2.8億」開獎了

賓果財富密碼瘋傳！數學老師實測結果出爐

一家三口遇堵車　爸爸下車尿尿「不見了」

建議男生別剃陰毛　醫：有人剃完「冒出幾朵花」

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相

把握陽光！　「全台紅通通下3天」雨最大時間曝

疑高雄碎屍魔追垃圾車畫面曝光！　警搜焚化爐找3被害者頭顱

《女力》楊佩潔離婚不到1年脫單！

她罹胃癌3期「因忽視1警訊」　醫：90%患者都有

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

獨／碎屍魔死亡筆記真相曝　驚悚名單增至10人

更多

最夯影音

更多

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【餅乾自由】挑戰娃娃機 90個餅乾一次到手！

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面