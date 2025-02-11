高雄分屍案開挖化糞池暫緩　恐與「預算遭大砍」有關

▲專案小組有意開挖高雄碎屍魔的住所。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄73歲老翁張介宗涉嫌殺害3名婦人後，將屍體剁碎並丟棄前鎮運河，由於張嫌至今堅不認罪，案情偵辦遇到瓶頸，讓辦案人員焦急不已，據了解，專案小組一度有意開挖張嫌位於前鎮區「殺人公寓」的化糞池，但據了解，由於法務部、警政署的相關預算遭到凍結、刪除超過二成，讓可能超過百萬的開挖經費無著落，因此目前暫停此一計畫。

這起震驚社會的3死分屍案，檢、警專案小組目前僅掌握3名受害老婦進入張嫌住處後消失的監控畫面，並從撈獲的屍塊中比對出林婦和張婦的身份，然而，凶器尚未尋獲，黃姓大嫂的屍體也無著落，檢警正在積極鞏固相關事證。

▲專案小組成員在張嫌住家蒐證。（圖／記者吳世龍攝）

檢、警昨（10）天也借提嫌犯回到案發現場，並帶回4大箱的相關證物，但並沒有發現重大的突破發展。

據了解，嫌犯前鎮住家是屬於舊部落的老公寓，專案小組原本有意開挖「殺人公寓」的化糞池，尋找是否有殘骸屍塊，但據了解，開挖經費將超過100萬元，由於包括法務部和警政署的預算遭到大砍，包括刑事辦案工作經費、刑事證物耗材採購等預算超過30億元，因此目前已暫停此一計畫。