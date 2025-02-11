　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

重返高雄碎屍魔住所！年前殺人仍冷血貼春聯　咬錢蟾蜍等招財物曝

▲▼ 高雄碎屍魔住所 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄碎屍魔住所，現已遭外界視為凶宅，大門貼有春聯，鞋櫃還放咬錢蟾蜍、招財眼鏡蛇、水晶駿馬等招財物(紅圈)。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞 、劉人豪／高雄報導

高雄73歲老翁張介宗涉嫌殺害3名婦人後，將屍體剁碎並丟棄前鎮河，且張介宗前科滿滿，年輕時曾涉犯強暴、搶奪等罪，遭軍法判無期徒刑，並於1997年假釋出獄，如今成為連續殺人魔，引發全台關注。而張介宗家門除了貼春聯，還擺放了咬錢蟾蜍、招財眼鏡蛇、水晶駿馬等4樣招財物品，都是常見的招財象徵器物。

▲▼ 高雄碎屍魔住所 。（圖／記者吳世龍攝）

▲除了有春聯外還擺了咬錢蟾蜍、招財眼鏡蛇、水晶駿馬。（圖／記者吳世龍攝，下同）

張介宗的住所門口發現多樣招財物品，這些物品包括寫著上聯「天官賜福財源廣」、下聯「財神報喜利路通」、橫批「財源廣進展鴻圖」的春聯，另外還有咬錢蟾蜍、招財眼鏡蛇以及水晶駿馬，都是常見的招財象徵器物。而涉殺3女的張介宗被押解到被他當做「屠宰場」的住處，前後長達5.5小時，據悉仍一副「你奈我何」冷血態度，淡定看著檢警在現場進行跡證重建。

這起驚悚碎屍案命案第一現場，是在前鎮區一棟舊公寓2樓，被漆成鮮紅色的陽台鐵窗顯得相當醒目，據了解，這棟房子是張介宗父母留下，在母親過世後由張介宗哥哥繼承。張介宗原與兄嫂一起同住，但張介宗哥哥去年5月過世後，大嫂黃女則搬出去，將房子留給張介宗一人居住，偶爾才會回去看房。

▲▼ 高雄碎屍魔住所 。（圖／記者吳世龍攝）

一位鄰居指出，張介宗過去跟朋友在公園聊天時，曾經提到因為房子不在他名下，「嫂子常常跟他要房子」，結果先前張介宗竟在無意之間脫口說出，「兄嫂以後不會跟我討房子了！」如今大嫂遇害慘遭毒手，事後回想起這段談話，覺得相當毛骨悚然。至於兩人是否因爭產糾紛，引發殺機，尚待警方進一步釐清。

▲▼ 高雄碎屍魔住所 。（圖／記者吳世龍攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
23萬股民嗨起來！　00939上演填息秀
預算遭大砍　高雄分屍案開挖化糞池暫緩
獨／媒體高層被當車手　北市警洗門風！創治安史首例
大S將樹葬！專家揭「選這3樹」種一起...靈魂永存
T-ara孝敏將成人妻！　男方身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

主管偷吃人妻下屬瞎扯「她事業心強尺度大」　正牌尪靠1物捉姦

神棍脫光嫩妹衣物洗鴛鴦浴還強吻！誆治病、改運猥褻5女下場曝

高雄分屍案開挖化糞池暫緩　恐與「預算遭大砍」有關

遭噴辣椒水「劫走200萬元」　受害男堅持不提告原因曝

不用工作1個月可賺14萬　她真信了！結局要關4個月

獨／媒體高層被當詐團車手硬辦　北市烏龍警洗門風創治安史首例

前鎮河6天尋獲23屍塊！警架設攔截網防漂外海　集中人力搜索

女潛水教練被偷拍！噁男「又沒拍到臉」拒刪限動　她怒提告

毛畯珅性侵幼兒太可惡！6男駕車撞托嬰中心還錄影　搞錯對象慘了

彰化轎車自撞電桿！車體撞爛「包電桿」副駕遭夾困　3人受傷送醫

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

王陽明打球扭傷「韌帶撕裂+骨裂」 治療痛到狂飆髒話

【沒抽中票沒關係】YOASOBI歌迷在小巨蛋漏音區熱血應援！

主管偷吃人妻下屬瞎扯「她事業心強尺度大」　正牌尪靠1物捉姦

神棍脫光嫩妹衣物洗鴛鴦浴還強吻！誆治病、改運猥褻5女下場曝

高雄分屍案開挖化糞池暫緩　恐與「預算遭大砍」有關

遭噴辣椒水「劫走200萬元」　受害男堅持不提告原因曝

不用工作1個月可賺14萬　她真信了！結局要關4個月

獨／媒體高層被當詐團車手硬辦　北市烏龍警洗門風創治安史首例

前鎮河6天尋獲23屍塊！警架設攔截網防漂外海　集中人力搜索

女潛水教練被偷拍！噁男「又沒拍到臉」拒刪限動　她怒提告

毛畯珅性侵幼兒太可惡！6男駕車撞托嬰中心還錄影　搞錯對象慘了

彰化轎車自撞電桿！車體撞爛「包電桿」副駕遭夾困　3人受傷送醫

汪小菲來台開「麻六記」暫遭打槍　賈永婕補刀：棒棒

陸海關總署首位女性「一把手」　河南省委副書記孫梅君任新署長

問GPT「如何月薪100萬？」　他見5方式笑了：OnlyFans真的賺

林家正和運動家隊簽約！她點名「1球員」坐等好消息：台灣孩子加油

NCC喊「人工審查每案半小時」　Cheap戳致命傷：早都自動化了

主管偷吃人妻下屬瞎扯「她事業心強尺度大」　正牌尪靠1物捉姦

中科「金石堂」將熄燈　在地貼紙條：感謝18年陪伴

NCC暫緩收取750元審查費　王鴻薇：在野黨終結土匪行徑不退讓

Lisa新歌《Born Again》變性感戰神！金髮搭透視裙辣翻、羽毛裝超霸氣

韓國瑜喊總預算別提覆議　卓榮泰仍會提覆議、籲立院接受重新審議

【人家害怕吉了】吉娃娃亂尿尿還沒被罵就先狂抖

社會熱門新聞

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

郭台銘「總統連署未參選」　柯文哲手機藏內幕

柯文哲直通習近平辦公室！　管道曝光

刮取水管2m下殘渣搜證　碎屍魔老神在在坐客房

隱藏版「挺柯紅頂商人」曝光！　竟是台灣鋼鐵大王

快訊／新北套房凌晨竄火　25歲男陳屍廁所

高雄金鞏橋今找到1屍塊　確認是「人體組織」

快訊／上班快改道！　國道事故塞爆

酒駕女撞死單親媽肇逃：以為不嚴重

即／又撈到人鼻！關鍵證據「頭顱」疑已遭碎屍魔剁碎

合歡山「賓士衝破護欄」墜200m深谷　車體嚴重變形

狠殺25歲花蓮男動機曝　3煞花4小時2度棄屍

獨／媒體高層被當詐團車手　北市烏龍警洗門風

更多熱門

相關新聞

高雄金鞏橋今找到1屍塊　確認是「人體組織」

高雄金鞏橋今找到1屍塊　確認是「人體組織」

高雄73歲老翁張介宗涉嫌殺害3名婦人後，將屍體剁碎並丟棄前鎮河。專案小組今在金鞏橋下找到一塊2x3公分疑似鼻子的人體組織，檢警否認為人鼻，但確定為一塊人體組織，不過是誰的、是哪個部位，仍需法醫確認。

高雄碎屍案　白委：要繼續廢死？

高雄碎屍案　白委：要繼續廢死？

南部史上最大案「AI慕光城」實登首揭露　頂樓1筆站上5字頭

南部史上最大案「AI慕光城」實登首揭露　頂樓1筆站上5字頭

即／待「屠宰場」5.5小時　碎屍魔淡定看檢警搜證

即／待「屠宰場」5.5小時　碎屍魔淡定看檢警搜證

水手林鉑濬勉勵鶯歌復仇「勇於挑戰」

水手林鉑濬勉勵鶯歌復仇「勇於挑戰」

關鍵字：

高雄殺人魔老翁招財春聯

讀者迴響

熱門新聞

快訊／S媽沉寂9天首發聲！

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳

急診爆滿沒床了！醫驚見「地上搶命1幕」嘆氣

阿嬤安詳離世「40分鐘後」突死而復生！

快訊／台灣星巴克宣布2／12漲價

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光　頭上髮飾成亮點

泰議員性侵25歲台女？監視器曝光案情大逆轉

金馬影后19歲赴美遭校醫性侵：是想忘記的恥辱

2波變天溫差破10°C　9縣市低溫特報

郭台銘「總統連署未參選」　柯文哲手機藏內幕

更多

最夯影音

更多

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面