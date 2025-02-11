重返高雄碎屍魔住所！年前殺人仍冷血貼春聯　咬錢蟾蜍等招財物曝

▲高雄碎屍魔住所，現已遭外界視為凶宅，大門貼有春聯，鞋櫃還放咬錢蟾蜍、招財眼鏡蛇、水晶駿馬等招財物(紅圈)。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞 、劉人豪／高雄報導

高雄73歲老翁張介宗涉嫌殺害3名婦人後，將屍體剁碎並丟棄前鎮河，且張介宗前科滿滿，年輕時曾涉犯強暴、搶奪等罪，遭軍法判無期徒刑，並於1997年假釋出獄，如今成為連續殺人魔，引發全台關注。而張介宗家門除了貼春聯，還擺放了咬錢蟾蜍、招財眼鏡蛇、水晶駿馬等4樣招財物品，都是常見的招財象徵器物。

▲除了有春聯外還擺了咬錢蟾蜍、招財眼鏡蛇、水晶駿馬。（圖／記者吳世龍攝，下同）

張介宗的住所門口發現多樣招財物品，這些物品包括寫著上聯「天官賜福財源廣」、下聯「財神報喜利路通」、橫批「財源廣進展鴻圖」的春聯，另外還有咬錢蟾蜍、招財眼鏡蛇以及水晶駿馬，都是常見的招財象徵器物。而涉殺3女的張介宗被押解到被他當做「屠宰場」的住處，前後長達5.5小時，據悉仍一副「你奈我何」冷血態度，淡定看著檢警在現場進行跡證重建。



這起驚悚碎屍案命案第一現場，是在前鎮區一棟舊公寓2樓，被漆成鮮紅色的陽台鐵窗顯得相當醒目，據了解，這棟房子是張介宗父母留下，在母親過世後由張介宗哥哥繼承。張介宗原與兄嫂一起同住，但張介宗哥哥去年5月過世後，大嫂黃女則搬出去，將房子留給張介宗一人居住，偶爾才會回去看房。

一位鄰居指出，張介宗過去跟朋友在公園聊天時，曾經提到因為房子不在他名下，「嫂子常常跟他要房子」，結果先前張介宗竟在無意之間脫口說出，「兄嫂以後不會跟我討房子了！」如今大嫂遇害慘遭毒手，事後回想起這段談話，覺得相當毛骨悚然。至於兩人是否因爭產糾紛，引發殺機，尚待警方進一步釐清。