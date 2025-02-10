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2025台灣燈會「進擊的巨人」亮燈　巨型充氣裝置動漫迷超驚喜

▲2025台灣燈會「進擊的巨人」亮燈

▲2025台灣燈會「進擊的巨人」亮燈。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

近期締造近億元電影票房的日本現象級動漫作品「進擊的巨人」，現在到桃園青埔舉行的2025台灣燈會現場也看得到！由桃園在地企業共同協力，桃園市政府觀光旅遊局正式取得授權，在「城市聚光燈」展區打造9公尺高、10公尺寬的巨人大型充氣裝置，10日正式亮相，吸引眾多粉絲駐足與巨人合影留念。

桃園觀旅局周柏吟局長表示，包容多元是桃園的城市魅力所在，希望不同年齡、不同喜好的遊客朋友都能在到訪桃園的過程中，感受旅遊的樂趣。本次台灣燈會也延續過往桃園舉辦動漫主題活動的成功經驗，經過長時間的授權溝通，與日本超人氣動漫「進擊的巨人」攜手合作，打造「超大型巨人」充氣裝置、主題拍照場景等系列展出內容，希望喜愛「進擊的巨人」，欣賞劇場版電影後還意猶未盡的粉絲朋友們，可以到訪台灣燈會親眼見證巨人聳立的磅礡氣勢。

周柏吟指出，「超大型巨人」裝置的設計，就像國外知名主題樂園都有代表性地標，往往讓人一走進遊樂園，就能立即感受到歡樂氛圍。讓「超大型巨人」充氣裝置成為「光的遊戲場」展區中的指標展示作品，就是希望遊客朋友來朝聖欣賞「超大型巨人」同時，也可以有一秒進入遊樂場的感受。同時周邊展區還有以馬戲團沈浸式樂園為主題的「青春光劇場」燈區，以及位於樂天桃園棒球場，以海洋、棒球運動和親子為核心的「活力發光站」燈區；還能到桃園首創，台灣燈會第一次出現的蔬食專區走走，讓純素飲食者也能邊逛燈會邊品嚐兼具質感與美味的創新素食餐點。

本次「超大型巨人」裝置可以順利展出，是由桃園在地企業：禾聯碩限公司、造隆公司、英威康科技、樺康智雲公司、南桃園有線電視、北桃園有線電視、北健有線電視大力支持，讓「進擊的巨人」可以在台灣燈會現身，本次的「超大型巨人」燈座是全新製作、首次登場，從未展出過，相信能讓民眾一飽眼福！

桃園觀旅局說明，巨人大型充氣裝置設置於「城市聚光燈」展區內的亞洲矽谷物聯網（IOT）展廳建築上方，整體裝置寬達10公尺，高達9公尺，再加上建築物的高度，是燈區中最高的展出作品，搭配燈光設計，讓觀賞遊客近距離感受巨人的魅力。一旁還有主題拍照場景，可以與喜愛的角色人物合照打卡，以及「進擊的巨人」周邊商品販售店，好逛又好拍。

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