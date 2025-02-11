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涉性侵台灣女遊客　傳泰國議員2／20之前投案

▲▼ 泰國眾議院國會議員猜言帕宛（Chaiyamparwaan Manpianjit）。（圖／翻攝自臉書）

▲外傳猜言帕宛將於2月20日之前在清邁投案。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國35歲議員猜言帕宛（Chaiyamparwaan Manpianjit）今年1月涉嫌性侵台灣女遊客，遭清邁法院發布逮捕令。消息人士透露，猜言帕宛目前人就在曼谷，計畫2月20日之前在清邁投案。

曼谷郵報報導，這起性侵案件今年1月9日發生在清邁，台灣女遊客後來報警，警方展開調查，當局也發現有足夠理由對猜言帕宛採取法律行動。不過猜言帕宛團隊否認性侵指控，宣稱雙方是自願發生關係。

由於猜言帕宛是議員，警方向議會提交書面申請，以便對他進行訊問。依據程序，清邁警方必須先把法院批准的逮捕令送交至泰國皇家警察局（RTP），據信逮捕令直到8日才到皇家警察手中，預計11日才會送達議會。一旦逮捕令被提交至議會，議會程序辦公室就會將其列為緊急事項。

接近猜言帕宛的消息人士透露，猜言帕宛目前人在曼谷，計畫2月20日之前在清邁投案。不過消息也稱，猜言帕宛遭到敲詐勒索以便撤銷此案，但猜言帕宛拒絕，隨後傳票被升級為逮捕令。

另外，臉書粉專「泰國清邁象 Chiang Mai Elephant」也公布這起事件的時間軸，如下：

1月8日23時：議員獨自在夜店，女方主動認識
1月9日1時39分（監視器畫面）：3人一同返回台灣女子住宿地點
1月9日2時5分（監視器畫面）：議員獨自一人離開，在台灣女子住宿地點大約逗留20分鐘

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