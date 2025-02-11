碎屍魔經歷曝！85大樓等建設工頭「月薪破10萬」　賭博1次贏400萬

記者賴文萱、劉人豪／高雄報導

高雄73歲男子張介宗涉嫌殺害3名婦人後，將屍體剁碎並丟棄前鎮運河，冷血犯案震驚全國，但他至今堅不認罪。張介宗去年11月底殺害大嫂後，還去吳銘賜議員服務處申請老人補助，吳銘賜指出，張介宗做過高雄85大樓、台北101工程等的工頭，月薪有10幾萬，賭博還曾一次贏過400多萬。

▲吳銘賜說 高雄碎屍魔以前工作月薪應該有10幾萬，賭博一次贏400多萬。（圖／記者賴文萱攝）

吳銘賜提到，張介宗友人轉述，張介宗稱做過高雄85大樓、總圖、衛武營國家藝術文化中心，還有台北101工程等的工頭，每個月薪水應高達10幾萬，過去賭博玩天九牌、六合彩、539等，曾一次贏過400多萬，去年12月13日張介宗來服務處，表情都很冷靜看不出來有殺人，現在就算站在你面前，也感覺不出來他是殺人魔，當天他來的時候穿的衣服有很多口袋，那種通常就是賭博放錢的。

▲高雄碎屍魔填寫的單子。（圖／記者賴文萱攝）

吳銘賜指出，張介宗應該是工頭，張介宗的友人說，張介宗其實算是有2條無期徒刑，他第1次的無期徒刑出來後，受友人之託拿偷來的錄放影機去當鋪當，結果被抓到了，那時假釋中，又因為這個竊盜罪，又去關十幾年，所以把未完成的無期徒刑殘刑一併關一關，所以算是2條無期徒刑，出來後就去做吊裝工，安裝鋼構20多年，後來老闆結束營業後就沒做了，沒想到現在變殺人魔。