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暫不收750元！網重看NCC回應「這4字」怪怪的：等於你開空白支票

▲NCC大樓（圖／林睿康記者攝）

▲NCC大樓外觀。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）去年7月預告修正電信管理業務規費收費標準，自海外購入配備Wi-Fi、3C、藍牙及遊戲周邊配備等郵寄回台將收取審查費750元，引發民眾反彈。事後NCC回應最新民意，承諾會檢討，「調整前暫緩收取」。但針對「暫緩收取」4個字，仍讓不少網友不滿。

國家通訊傳播委員會（NCC）昨日回應最新民意，「針對郵寄輸入自用2部以下第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費之收費，並依比例原則等，就收費方式與收費對象、數額再進行更周延估算，予以檢討調整」，調整前暫緩收取

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NCC指出，為因應調整需要，即日起依法申購此類射頻器材，將會先通知申請輸入者有審查費用待繳，「本會則逕行審查，俟應收費數額確定後，再開立繳費單依限繳納」，也就是說，就算還沒有繳納審查費用，也可以先通過進口審查。

▲▼ 。（圖／翻攝自NCC官網）

▲NCC新聞稿。點圖可放大。（圖／翻攝自NCC官網）

雖然NCC緊急回應「750元之亂」，但就有網友在PTT的Lifeismoney板上表示，NCC說的是「俟應收費數額確定後，再開立繳費單依限繳納」，所以意思就是先審查，然後之後還是會收費，根本不是暫緩實施，只是暫緩收費，而這樣的說法形同玩文字遊戲，因為規定沒有改的話，若往後想全收，也是可以的。

貼文曝光後，不少網友也表示，「等於你開一張空白支票讓NCC自己填金額」、「暫緩收費，但是護航的會洗成暫緩實施喔，騙不懂的人」、「玩文字遊戲啊，意外嗎」、「差點被騙，文字遊戲好可怕」、「之後金額隨便填，怕.jpg」、「不是不搶，是晚點搶」、「不是不收，是晚點收」、「推一個，根本就是想等風頭過」。也有網友認為，「我建議最近別買高價品，不然改比例會吐血」。

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