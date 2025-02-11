飲食過量風險大！3器官恐累壞　5溫馨小提醒護健康

▲▼家醫科游松霖醫師提醒，享受美食的同時，也必須注意適量，避免因暴飲暴食帶來不良影響。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春節假期時，家家戶戶都會準備豐盛的年夜飯和各式各樣的美食，以迎接新年的到來，然而在年節過後，剩餘的食物便是一大難題，尤其是常見婆婆媽媽為了不浪費食物，勉強吃下過量食物，造成消化系統的不適。衛生福利部玉里醫院家醫科游松霖醫師提醒您在享受美食的同時，也必須注意適量飲食，避免因暴飲暴食對身體健康帶來不良影響。



當我們吃太飽的時候，體內會是什麼情況呢？當我們在短時間內攝取過多食物，胃部負擔過重，容易導致消化功能下降，胃酸分泌不足就會使得食物無法充分分解，容易引起胃脹、胃痛、反酸等不適症狀，特別是元宵節又即將到來，糯米製的湯圓較難消化，過量食用容易造成消化系統的負擔。





過度進食也會增加胰臟的工作量，尤其是攝取高糖分的食物時，胰臟需要分泌更多的胰島素來消化這些食物，而肝臟是人體主要的代謝器官，負責處理食物中的脂肪和糖分，當我們攝取過多食物時，肝臟需要加班工作來處理這些物質，長期下來，容易引發脂肪肝、肝炎，以及增加罹患代謝綜合症、糖尿病等疾病的風險。此外，腸道也可能因食物堆積而導致便秘，影響整體消化系統的運作。



玉里醫院游松霖醫師提供5個小提醒，幫助人們養成良好的進食習慣：

1. 控制食量：在享用美食前，可以先吃點水果或蔬菜，減少主菜的攝取量，避免一次吃得太多。

2. 細嚼慢嚥：進食時放慢速度，細嚼慢嚥，讓腦袋有時間感受到飽足感，避免過量進食。

3. 避免宵夜：晚餐後盡量避免再進食，給消化系統足夠的休息時間。

4. 多喝水：飲食間多喝水，有助於促進消化，減少腸胃負擔。

5. 適量運動：飯後散步或做些輕量運動，幫助消化，保持身體健康。

玉里醫院關心民眾健康，提醒大家切記保持適量飲食，避免暴飲暴食，才能確保自己的消化系統健康，接下來元宵節將至，也提醒民眾要維持這5個好習慣，健康快樂度過節日。

春節假期後玉里醫院恢復正常門診，如需看診，請撥03-888-6141#1101、1102掛號家庭醫學科。