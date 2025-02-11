　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

飲食過量風險大！3器官恐累壞　5溫馨小提醒護健康

▲▼家醫科游松霖醫師提醒，享受美食的同時，也必須注意適量，避免因暴飲暴食帶來不良影響。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲▼家醫科游松霖醫師提醒，享受美食的同時，也必須注意適量，避免因暴飲暴食帶來不良影響。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春節假期時，家家戶戶都會準備豐盛的年夜飯和各式各樣的美食，以迎接新年的到來，然而在年節過後，剩餘的食物便是一大難題，尤其是常見婆婆媽媽為了不浪費食物，勉強吃下過量食物，造成消化系統的不適。衛生福利部玉里醫院家醫科游松霖醫師提醒您在享受美食的同時，也必須注意適量飲食，避免因暴飲暴食對身體健康帶來不良影響。
 
當我們吃太飽的時候，體內會是什麼情況呢？當我們在短時間內攝取過多食物，胃部負擔過重，容易導致消化功能下降，胃酸分泌不足就會使得食物無法充分分解，容易引起胃脹、胃痛、反酸等不適症狀，特別是元宵節又即將到來，糯米製的湯圓較難消化，過量食用容易造成消化系統的負擔。

▲▼家醫科游松霖醫師提醒，享受美食的同時，也必須注意適量，避免因暴飲暴食帶來不良影響。（圖／玉里醫院提供，下同）
 
過度進食也會增加胰臟的工作量，尤其是攝取高糖分的食物時，胰臟需要分泌更多的胰島素來消化這些食物，而肝臟是人體主要的代謝器官，負責處理食物中的脂肪和糖分，當我們攝取過多食物時，肝臟需要加班工作來處理這些物質，長期下來，容易引發脂肪肝、肝炎，以及增加罹患代謝綜合症、糖尿病等疾病的風險。此外，腸道也可能因食物堆積而導致便秘，影響整體消化系統的運作。
 
玉里醫院游松霖醫師提供5個小提醒，幫助人們養成良好的進食習慣：
1. 控制食量：在享用美食前，可以先吃點水果或蔬菜，減少主菜的攝取量，避免一次吃得太多。
2. 細嚼慢嚥：進食時放慢速度，細嚼慢嚥，讓腦袋有時間感受到飽足感，避免過量進食。
3. 避免宵夜：晚餐後盡量避免再進食，給消化系統足夠的休息時間。
4. 多喝水：飲食間多喝水，有助於促進消化，減少腸胃負擔。
5. 適量運動：飯後散步或做些輕量運動，幫助消化，保持身體健康。

▲▼家醫科游松霖醫師提醒，享受美食的同時，也必須注意適量，避免因暴飲暴食帶來不良影響。（圖／玉里醫院提供，下同）

玉里醫院關心民眾健康，提醒大家切記保持適量飲食，避免暴飲暴食，才能確保自己的消化系統健康，接下來元宵節將至，也提醒民眾要維持這5個好習慣，健康快樂度過節日。

春節假期後玉里醫院恢復正常門診，如需看診，請撥03-888-6141#1101、1102掛號家庭醫學科。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
夏如芝「流產過2次」　寶寶沒了心跳
幕後／預算已三讀韓國瑜不再協商　除非政院不覆議提追加減預算
月入破10萬！碎屍魔殺3女　前老闆震驚：他乖乖的、很老實
快訊／男童燒到40度　染流感1周死亡
「Sandy狂插話素人」影片挨轟！　正妹來賓揭她後台真實面
快訊／剩2年就退休！台中豐原分局警官腦出血　緊急送醫
快訊／不挖化糞池！碎屍案「無關預算遭砍」
3女遇害　碎屍宅內部曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

成立僅2年！今年春節就醫增5倍　水里急救站即時救援癲癇患者

反對國民黨黑箱罷免立委　陳亭妃：譴責無視民意的惡霸行為

布袋分局召開社區治安會報　重點宣導治安、交通、防詐騙

飲食過量風險大！3器官恐累壞　5溫馨小提醒護健康

台南做工行善團　震災修繕並添置二手家具

東港警落實護童專案　用路人「慢、看、停」保平安

台南企業熱心公益　捐贈南消一大隊住警器100個造福市民

屏東熟齡藝術工作坊報名啟動 　音樂+舞蹈+戲曲課程超熱門

暴力零容忍意識扎根！　花蓮3社區通過紫絲帶初級預防認證

安心上學去　嘉市警「護童專案」啟動

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

王陽明打球扭傷「韌帶撕裂+骨裂」 治療痛到狂飆髒話

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

【沒抽中票沒關係】YOASOBI歌迷在小巨蛋漏音區熱血應援！

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

成立僅2年！今年春節就醫增5倍　水里急救站即時救援癲癇患者

反對國民黨黑箱罷免立委　陳亭妃：譴責無視民意的惡霸行為

布袋分局召開社區治安會報　重點宣導治安、交通、防詐騙

飲食過量風險大！3器官恐累壞　5溫馨小提醒護健康

台南做工行善團　震災修繕並添置二手家具

東港警落實護童專案　用路人「慢、看、停」保平安

台南企業熱心公益　捐贈南消一大隊住警器100個造福市民

屏東熟齡藝術工作坊報名啟動 　音樂+舞蹈+戲曲課程超熱門

暴力零容忍意識扎根！　花蓮3社區通過紫絲帶初級預防認證

安心上學去　嘉市警「護童專案」啟動

成立僅2年！今年春節就醫增5倍　水里急救站即時救援癲癇患者

快訊／15:01台東規模3.5「極淺層地震」　最大震度3級

獨行俠球迷舉牌高喊「開除總管」　竟遭主場保全逐出場

急診爆滿「病人躺地插管」　醫點名健保1新制：更多人等不到床

雪白花海下吃鍋！南投最美李花滿開　還有4000多棵櫻花樹接力綻放

資源回收業難找人「擬開放移工」　 勞部：本勞1人即可申請

反對國民黨黑箱罷免立委　陳亭妃：譴責無視民意的惡霸行為

北市精舍命案　王薀「首席女弟子」電眼正面照曝

北市警誤抓媒體高層當詐團車手　萬華分局曝：銀行給錯資料

好市多「1神物」好吃又方便　內行爆推：當宵夜沒負擔

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

地方熱門新聞

薪資最高達78K　桃捷公司114年度招募新進人員

台灣燈會桃園警犬隊　3警犬擔防爆安檢任務

中壢社宅一號傳墜樓　議員提隱形鐵窗安裝

高雄2／21停水55hrs　48萬戶受影響

嘉義水上一日親子遊景點　觀星空+咖啡美食

河津櫻粉嫩綻放　賞櫻期別錯過

桃園腸病毒就診　今年迄2/4逾六千人次

國際扶輪3502地區　推動拉拉山新春櫻花茶會

新北金山郵局推限量「208愛你發」小卡

寒流降雪山難頻傳　玉管處籲作好準備

高雄輕軌爆衝突！夫妻抱嬰嗆無人讓座

台南公布1月份酒駕累犯名單首次張貼區里公告欄103人

澎湖望安分局長吳誌權　接任嘉義竹崎分局長

嘉義市火雞肉飯特展美味攻略

更多熱門

相關新聞

斷崖式分手其實「早有預警」想避開必看！

斷崖式分手其實「早有預警」想避開必看！

「分手」是每段感情中最難面對的部分，不同星座的人由於各自的個性、情感需求與面對問題的方式，可能會在特定情境下選擇分開。雖然不能以星座簡化分析分手的原因，但了解彼此可能的情感特質，可以幫助我們更好地與伴侶相處、解決問題並降低分手的風險！

5種食物幫大腦恢復精神

5種食物幫大腦恢復精神

「每天吃早餐」有助提升專注力

「每天吃早餐」有助提升專注力

「5個護眼小習慣」幫助減緩酸澀

「5個護眼小習慣」幫助減緩酸澀

健康飲食從豆類開始　新北農業局推惜食理念

健康飲食從豆類開始　新北農業局推惜食理念

關鍵字：

飲食過量風險器官受累溫馨小提醒健康

讀者迴響

熱門新聞

快訊／S媽沉寂9天首發聲！

賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

民眾ATM存15萬剩13.7萬　客服稱：你在路上花掉了

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

快訊／iOS 18.3.1更新突襲發佈

國小開學爸爸們看呆了　校門出現吸睛警花

阿嬤安詳離世「40分鐘後」突死而復生！

柯文哲直通習近平辦公室！　管道曝光

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光　頭上髮飾成亮點

急診爆滿沒床了！醫驚見「地上搶命1幕」嘆氣

泰議員性侵25歲台女？監視器曝光案情大逆轉

更多

最夯影音

更多

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面