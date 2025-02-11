南方雲系+鋒面雙襲「元宵全台變天」　2地雨最大

▲南方雲系進逼，加上鋒面南下，明天元宵節和周四全台有雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

南方雲系和鋒面雙襲，明天(12日)元宵節全台各地變天，其中西半部、東北部有局部較大雨勢，周六又有下波鋒面進逼，後續冷空氣增強，強度挑戰冷氣團，下波降溫更明顯，周日和下周一又有一波溫度低點。

中央氣象署氣象預報中心簡任技正伍婉華表示，明天元宵節南方雲系北移和鋒面通過，天氣不理想，各地有降雨機會，尤其西半部、東北部容易有局部較大雨勢，溫度涼，未來一周有兩波鋒面和兩波冷空氣交替影響，溫度變化快速。

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伍婉華進一步說明，南方海面雲系今晚將開始影響天氣，持續到元宵節和周四，另北方有鋒面正在建立，預估明天元宵節會通過影響台灣，周四鋒面離開、後續東北季風增強影響天氣，周五白天東北季風減弱，不過周六北方海面又有鋒面形成並通過北邊海面，周日另一波冷空氣影響，強度比周四更強，可能是東北季風或冷氣團，影響到下周一清晨。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

今天白天東半部、恆春半島、基隆北海岸有零星短暫降雨，隨著南方雲系逐漸北移，今晚開始降雨增多，南部和東南部降雨明顯。伍婉華表示，明天鋒面和南方雲系影響，西半部、東北部降雨時間長，容易有局部大雨，周四鋒面通過加上東北季風增強，且南方雲系持續影響，各地仍有降雨機會，鋒面離開後，東南部、中南部還是可能有局部大雨。

周五東北季風減弱，不過伍婉華表示，當天水氣仍多，山區有局部短暫降雨，其他地區有零星短暫降雨；周六北方鋒面通過北部海面，北部、東半部、中部、澎金馬、南部山區都有局部短暫降雨；周日下波較強冷空氣挾帶較乾冷空氣，僅東半部有降雨。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢方面，伍婉華分析，今天白天各地溫度暖和，西半部約24到25度，東部22到23度；明天南方雲系加上鋒面通過，各地有降雨，高溫下降3到4度，中部約18度，其他本島各地高溫20度到21度；在東北季風影響，周四溫度會再下降，低溫方面，清晨和夜晚馬祖約9度、金門11度、中部以北和東北部13度到14度，其他地區15度到17度，天氣較濕冷。

伍婉華表示，周五東北季風減弱、溫度回升，周五和周六白天暖和，下波冷空氣預計會更強一些，影響周日和下周一降溫。