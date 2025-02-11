威尼斯入城費2025回歸！4至7月實施54天　這狀況價格翻倍

▲威尼斯2025年也比照去年徵收入城費，共實施54天。（圖／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利旅遊勝地威尼斯2024年針對一日遊遊客試行徵收入城費的計畫，29天進帳約240萬歐元（約新台幣8110萬元）。如今這項政策也將於2025年回歸，會在4月至7月特定日期實施共54天，且若未提前4天預約，原本5歐元的入城費將漲至10歐元。

CNN、法新社報導，威尼斯2024年全球率先鎖定一日遊遊客徵收入城費，未在威尼斯過夜的遊客在特定日期到訪必須支付5歐元的入城費。今年實施天數增加為54天，未過夜的遊客在上午8時30分到下午4時之間入城就要買票，徵收日期從4月18日至5月4日，接著5月至7月底的周五、周六、周日也要收費。

另外，入城費金額今年也做出調整，若遊客在抵達威尼斯前4天預約，費用5歐元，若在到訪3天內才預約，費用漲至10歐元。在威尼斯過夜者免繳納入城費，但須在網站cda.ve.it進行線上登記。

威尼斯市旅遊顧問文圖里尼（Simone Venturini）表示，徵收入城費的試行項目在2024年取得成功。去年數據顯示，全球總計194國旅客造訪威尼斯，義大利人最多，接著是來自美國、德國、法國的遊客，總計48萬5062人繳納入場費，總共進帳約240萬歐元（約新台幣8110萬元）。