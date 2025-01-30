隱私問題？DeepSeek在義大利AppStore下架　機構：需了解個資安全

▲中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）模型產品近期推出後，躍上美國蘋果App Store免費下載排行榜冠軍，撼動科技圈和華爾街。DeepSeek應用程式29日已從義大利的Google Play和蘋果App Store中下架，雖原因尚未確認，不過業界猜測，恐與「隱私問題」有關。

綜合陸媒報導，義大利隱私監管機構Garante 28日（當地時間）表示，正要求DeepSeek提供，關於個人資料使用問題的解釋，「希望能了解DeepSeek收集了哪些個人資料、從哪些來源收集、用於什麼目的、基於什麼法律依據，以及是否儲存於中國。」

一名義大利的iPhone使用者指出， DeepSeek在App Store上顯示「目前在您所在的國家或地區不可用」；Google Play商店上則顯示，該應用程式在義大利「不支援下載」。

▲義大利隱私監管機構Garante認為，DeepSeek有隱私問題的疑慮。（圖／路透）

義大利的消費者權益組織聯盟Euroconsumers 先前向義大利資料保護局提交了一份投訴，要求DeepSeek提供，更多關於如何處理義大利公民資料的細節。該組織表示，「數百萬義大利人的資料正面臨風險。」

報導指出，不只義大利，愛爾蘭資料保護委員會（DPC）也已向DeepSeek發出書面要求，詢問有關針對愛爾蘭資料安全疑慮。

DeepSeek是由中國量化基金公司幻方量化（High-Flyer Quantitative）創立的AI新創公司，去年12月26日推出其核心產品DeepSeek-V3語言模型，效能可媲美OpenAI的ChatGPT和Google的Gemini。其在一份說明技術構建的研究論文中聲稱，訓練成本僅約560萬美元，所需晶片數量更遠少於業界普遍標準的1.6萬片輝達晶片，僅使用約2000片，頓時讓全球業界為之震撼。