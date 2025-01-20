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妹子義大利跨年遭30男包圍猥褻　噁男抓手撩裙企圖性侵

妹子到義大利跨年，慘遭30陌生男包圍猥褻！情節比謎片更變態。（翻自《太陽報》）

▲妹子到義大利跨年，慘遭30陌生男包圍猥褻！情節比謎片更變態。（翻自《太陽報》）

圖文／鏡週刊

英國一名19歲妹子近日公開陳述，自己和朋友一起到義大利米蘭跨年，卻慘遭30名「有組織的」陌生男子集體包圍，並進一步猥褻、性騷，甚至要進一步性侵。妹子也指責，當下她們向當地警方求助，卻得到「我們無能為力」的回答，讓妹子相當心寒。

據英國《太陽報》報導，這名妹子表示，當時她的同行友人包括2名英國男生和6名比利時同學，當時大家一起到米蘭主教座堂廣場（Piazza del Duomo）跨年。妹子稱，在跨年之際、凌晨12時左右，大家還沉浸在跨年倒數與看煙火的喜悅，但到了凌晨2點左右，開始變得不對勁。

妹子說，她發現她的身邊，瞬間被大約30名陌生男子包圍，而且有人抓著她的手、有人抓著她的手臂、有人撩她的裙子，還有人揚言要性侵她。妹子稱，當時的她很害怕，試圖自衛抵抗，但敵不過30名男子的進攻。妹子還稱，她甚至發現有些歹徒，看到她的無力，竟然露出「非常享受」的表情。

妹子到義大利跨年　慘遭30陌生男包圍猥褻！情節比謎片更變態

▲妹子稱跨年現場相當混亂。（翻自《太陽報》）

最後妹子使出全身力量大叫求援，這時她的朋友發現，立刻上前解救，她和朋友一起殺出重圍，脫離陌生男人群。但妹子說，正當她和朋友都以為，已經逃離魔掌，沒想到竟然有幾名歹徒直接跟上來，並開始毆打她的朋友。這時妹子與友人只好再度逃跑，才成功脫險。

但妹子也表示，在她遭遇集體猥褻的現場，竟然沒有警察。之後她在另外一個區域找到警察，並立刻報警，沒想到警方僅冷淡回應：「我們無能為力。」讓妹子相當灰心。妹子也說，她相信現場的受害者，不只她一人，因為事發之前，曾經幫助一名同樣遭到這群變態猥褻的英國女生，然後她就被這群變態盯上，變成下一個新獵物。

報導指出，義大利媒體對於這起事件的嫌犯背景，沒有太多報導，只表示這群嫌犯應為北非移民的第二代。另外，該名妹子表示，她目前正積極尋求任何法律途徑來討公道，包括向義大利駐英國大使館投訴事件。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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