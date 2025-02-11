模考校排第8！國中生「期末考變校排21」老媽爆焦慮　律師神回

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣教育近年來積極朝向多元化發展，不過在許多人的觀念裡，仍以「考試成績」為重。律師林智群就透露，有位國中生模擬考校排成績第8，結果期末考變校排第21，讓母親相當焦慮，這讓他不禁搖頭，直言「準備考試只是過程，別讓考試消磨了更重要的親子關係。」

林智群在臉書提到，有一個國中生媽媽很焦慮，因為她小孩模擬考校排第8，結果期末考變成校排21，還抱怨孩子現在回家都在東摸西摸；不過他卻認為，「兩個考試性質不一樣，有什麼好比的？況且不管是校排8或21，都很不錯啊！」

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林智群表示，「最重要的那次考試考好就好了，不用爭一時之得失，也許小朋友比媽媽更知道自己在幹嘛呢！重點是，準備考試只是過程，別讓考試消磨了更重要的親子關係。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

對此，許多網友有感而發，紛紛回應「父母的高度就是孩子的高度，與其強迫孩子，不如先要求自己」、「最後一役最重要，但模考的鑑別度遠大於期末考，媽媽真是多慮了」、「她自己也是持續校排8嗎」、「答案寫錯沒關係，只要把錯誤的改正、弄懂它，下次不會再錯就好」、「金玉良言」、「講真的...這個排名真的那麼重要嗎？」

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