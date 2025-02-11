急診爆滿「病人躺地插管」　醫點名健保1新制：更多人等不到床

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近來因多種病毒流行，導致醫療量能大爆炸，就有急診醫師昨（10）日透露，當天急診室滿到沒推床可急救，插管患者只能躺地上。對此，胸腔內科醫師蘇一峰直言，健保署今年還推行「全國各醫院總額斷頭制度」，這會使未來有更多人在急診等不到床。

蘇一峰今在臉書抨擊，「全台急診大塞車，衛福部健保署做了什麼？答案是什麼都沒有做，還在裝死當中。」不僅如此，健保署今年更推行了「全國各醫院總額斷頭制」；簡單來說，只要各醫院總額用完，後面再看的病人，健保就不會給錢了。

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蘇一峰不禁憂心表示，「之後病房會關更多喔！未來更多人在急診等不到床，找老天幫忙吧！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

值得一提的是，原本各分區採用不同的健保總額管理制度，像台北區域是採「攤扣制」，若醫院申報總額超過預定金額，便由所有醫院一起扣錢分攤；而雲嘉南地區則已採「斷頭制」，以各醫院前一年盈餘收入為基準，另給予一定比率的增加預算，至於成長額度會依三階段打折給付，一旦過度衝量直接歸零。

近3年來，南區健保分局在實施這項新制後，造成不少亂象，醫界也憂心，今年第一季全國試辦後，若缺少配套措施，將嚴重損害病患權益。

另外，台大醫院院長吳明賢坦言，面對政府政策只能配合接受，但整體問題仍出自於整個健保總額「餅不夠大」，此舉把財務壓力轉至醫療院所，是財務考量，絕不是從病人安全跟醫療品質去做考量。

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