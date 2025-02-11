1周30萬人腹瀉「98.6%是諾羅」　前兒科醫破2迷思：沒特效藥

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林緯平攝）

記者周亭瑋／綜合報導

疾病管制署今（11）日公布，上周腹瀉門急診衝破30萬人次，創10年來新高紀錄，其中98.6%檢出諾羅病毒，引起民眾高度關注。台大醫院兒科前醫師、YouTuber「蒼藍鴿」（吳其穎）針對諾羅，科普4大重點，更直言因為諾羅沒有特效藥，所以即便做糞便檢驗，也沒有太大好處。

蒼藍鴿昨在粉專發文提到，近日不少人得諾羅，常見症狀包括上吐下瀉、肌肉痠痛等；同時，他也列出關於「諾羅病毒」的4個重點，如下：

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1.通常不需使用抗生素，因為是諾羅「病毒」。

2.通常不需做糞便檢驗，因為沒有特效藥，驗了沒太大好處。

3.建議多補充電解質水，避開奶製品、油炸及粗纖維等食物。

4.通常觀察、服藥2-3天，症狀就會明顯好轉了。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺攝）

對此，網友們留言直呼，「小小孩藥都不吃！真的很頭痛」、「中過一次諾羅，真的永生難忘」、「我中過4次」、「每個病人來急診，都說要驗諾羅，到底為什麼？搞得病毒性腸胃炎只有今年有一樣」。

另外，疾管署指出，近期腹瀉群聚案件檢出病原以「諾羅病毒」為多，其傳染力強，潛伏期約10至50小時，患者可能因食用受污染的食物或飲水、與病人接觸而感染。

不過，疾管署副署長曾淑慧也表示，目前流行病毒株沒有改變，也沒有特別大的群聚，預期這周之後疫情將反轉，之後逐漸趨緩。

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