獼猴危害複合式防治宣導說明會　開春場次18日登場

▲獼猴危害複合式防治宣導說明會 。（圖／林業及自然保育署屏東分署）

記者陳崑福／屏東報導

近年臺灣獼猴危害事件頻傳，大部分種植於山區或森林邊緣的農作物容易遭臺灣獼猴取食，為協助農民有效減少獼猴對農作物的影響，提升農業生產安全，林業及自然保育署屏東分署特別與屏東縣政府農業處、高雄市政府及東海大學，於開春後在屏東、高雄各規劃一場「獼猴危害複合式防治宣導說明會」，邀請有興起的民眾一起來瞭解，常遇到的獼猴侵擾問題，提供多元化的防治策略與資源，期望能協助農民降低損失。

說明會為同時能服務高屏地區的民眾，訂於2月18日在屏東縣滿州鄉公所、2月19日在林業保育署屏東分署旗山工作站舉行，說明會將深入介紹各類防治工具，包括電牧器圍網、防猴罩網及聲音驅趕器等多種設備，讓民眾了解如何透過適當的工具強化農田防護，同時也會就林業保育署近年所推動的『補助地方政府輔導農民辦理防治臺灣獼猴危害農作方案』進行說明及介紹申請方式。希望能有助民眾減輕負擔，提高防治工具普及率。此外，以生態友善的觀點介紹多元防治策略，祈平衡野生動物保護與農作安全、知己知彼，得以協助民眾建立更完善的防護機制。

面臨獼猴危害有什麼防治方式可以應對！參與宣導說明會，不僅可了解現在最新型的防治方式，也可以與其他農友互相交流經驗，共同尋找最適合的解決方案。林業保育署屏東分署期望透過複合式防治措施的宣導，保障民眾農作生產，兼顧野生動物保育，促進生產、生活及生態的三生農業的均衡發展。

為保障培訓品質，每場次參與人數上限為20人、採預約報名制，邀請高屏地區的民眾參與，更竭誠歡迎地方公所相關業務承辦人員踴躍參加；線上報名連結（https://reurl.cc/qn2jpq），亦可向主辦單位（0987-165776，高先生）了解相關資訊，更多詳情亦可關注林業及自然保育署屏東分署臉書。