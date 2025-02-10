北市精舍命案收網　女住持交保後首度北檢出庭應訊

記者劉昌松／台北報導

台北蔡姓女會計去年被發現陳屍精舍內，檢警追查懷疑，是宗教作家王蘊(本名王江鎮)教唆信眾，對不服教誨的蔡女進行近1個月的體罰，蔡女遭百般虐待已出現身體不適情況，仍被要求繼續跪拜懺悔，王蘊與3名女弟子因傷害致死罪嫌聲押獲准，而精舍吳姓女住持以及姜姓女信眾日前獲准交保後，10日首度被檢察官傳喚出庭說明。

▲精舍命案吳姓女主持交保後，首度在律師陪同下到北檢出庭應訊 。（圖／記者劉昌松攝）

大安警分局2024年7月24日接獲通報，轄區內1處精舍內有女子陳屍，經報請檢察官會同法醫進行相驗疑為他殺，進一步解剖發現，這名蔡姓女子死於橫紋肌溶解症，生前疑遭外力傷害虐待，專案小組立即調閱監視器，追查命案發生經過。

檢察官調查懷疑，會計出身的蔡姓死者疑似在幫王蘊處理帳冊時，被認為帳目不清，因此經常在王蘊召集的聚會中，被要求不斷跪拜、五體投地等方式，反省自身過錯，眾人除了要求蔡女動作標準外，還不斷數落蔡女誠心不足，蔡女身處長達1個月的懺悔煉獄，在聚會的茶館不支倒地後，被人以推車運送回精舍。

檢察官首波拘提精舍吳姓女住持、姜姓女信眾、李姓男信眾3人，並向法院聲押禁見獲准後，陸續清查出藝人李威等其他信眾到案，逐一釐清事發經過，吳女等3人坦承部分犯行，獲檢察官聲請交保，而疑為主嫌的王蘊，以及游姓、幹姓、梁姓3名大師姊目前仍遭收押禁見中。