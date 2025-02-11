精舍殺人首席電眼女護法正面曝　強逼信徒向王薀跪拜懺悔害命

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦宗教作家王薀涉嫌蔡姓女信徒遭體罰受虐致死案，懷疑王薀因蔡女徒作帳不清，任由其他弟子對蔡女施以連續跪拜、關禁閉等體罰，3名女弟子因涉案情節重大，被依傷害致死罪嫌，向法院聲押禁見獲准，其中最受王薀信任的幹(讀音同「含」)姓女護法11日被檢察官提訊出庭，釐清蔡女受罰的經過。

▲幹女外型高䠷亮眼，是最受王薀信賴的女弟子，7日被檢察官提訊釐清女信徒命案。（圖／記者劉昌松攝、翻攝）

檢警調查，蔡姓死者本有出家皈依念頭，2024年間追隨被稱為仁波切的王薀(本名王江鎮)念佛，並掛單住宿在王薀的精舍，同時幫王薀處理名下事業帳目，同年7月間，王薀發現帳冊有問題，較受王薀信任的幹姓、游姓、梁姓3名女護法開始在聚會時，要求蔡女以大禮拜、小禮拜、五體投地等方式跪拜懺悔。

▲王薀涉嫌傷害女信徒致死案，正被收押禁見中 。（資料照／記者劉昌松攝）

蔡女除了被迫反省自身過錯，如果跪拜動作不齊，會遭以敲膝蓋後窩的方式，被迫下跪，聚會時，眾人還會指責蔡女不夠誠心，甚至被人故意理成平頭等方式羞辱，蔡女平均一周2、3次接受教誨，身心不堪負荷，最後骨瘦如柴，在7月24日倒在茶館，被其他信徒用塑膠袋、膠帶綁在推車上，送回精舍。

檢察官根據監視器畫面，追出包括王薀及藝人李威在內13名在場者，逐一拘提傳訊後，眾人都否認有傷害殺人犯意，推稱是在為了蔡女好，王本人則稱不記得自己到底是否在場。為了釐清蔡女為何遭連續體罰虐待，無人出手制止、相救，檢察官在2月6日向法院聲押幹姓、游姓、梁姓3名女護法後，首度提訊最受王薀信任的幹姓女護法出庭訊問。