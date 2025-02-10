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遊日東北朝聖樹冰　台網友「墜1.5m深雪洞」！驚魂1小時險凍死

▲▼ 。（圖／翻攝自藏王樹冰官網）

▲ 藏王樹冰每年吸引各國眾多遊客。（圖／翻攝自藏王樹冰官網）

文／中央社記者戴雅真東京10日專電

日本今年冬天多地遭遇寒流降下大雪，有不少台灣人前往東北地區觀賞著名的「樹冰」美景，由於缺少在雪地行走的經驗，有網友日前不小心陷入雪洞遇險，他特別呼籲近期若有台灣人也打算去看樹冰，切記注意保持距離，小心自身安全。

所謂「樹冰」又叫「冰雪怪物」（Ice monsters）指的是嚴冬在樹木表面附著的冰雪，形成巨大又造型怪異的形狀，顏色雪白又毛茸茸的，宛如「雪怪」一般。一整片樹林形成的樹冰形態各異，相當壯觀，成為日本東北的知名特色，其中又以宮城縣、山形縣交界的藏王樹冰最有名，近年來隨著台灣直飛仙台機場的航班增多，吸引不少台灣觀光客造訪。

朝日新聞報導，根據KKDAY JAPAN針對台灣、香港、韓國、中國、新加坡、馬來西亞等有放春節假期的國家統計，這次春節連假有許多遊客前往東北地區欣賞冬天獨特的景色和活動，在「人氣急上升排行榜」當中，山形縣位列第一，第2名是宮城縣，第3是岐阜縣，福島和青森排第4、5。前5名中有4個都屬於東北地區。像是藏王樹冰、銀山溫泉和藏王狐狸村的巴士旅遊都很受歡迎，預約量為去年的2.18倍。

然而，不熟悉雪地的台灣人在欣賞美景時若是大意，很可能陷入險境。

一名台灣網友在臉書社團分享，他上週在青森縣的八甲田山因為想要和樹冰近距離拍照，走近後卻因為樹冰旁邊的雪太過鬆軟，支撐不住重量突然崩落，導致他跌進深達至少1.5公尺的雪洞。

他表示，一開始還想靠自己的力量脫困，但身上沒有工具，只好手腳並用攀爬。嘗試5、6次後，他發現自己竟然愈陷愈深，原本頭還可以露出洞口，結果變成滅頂。

鬆軟的雪就像流沙一樣，他每次爬上去失敗，掉下來的重量就會讓他陷得更深。在這過程中，雪也滲入他的鞋子，讓他的雙手雙腳凍得幾乎失去知覺。

他只好放棄爬出去，開始用日文大喊救命，卻遲遲沒人聽到。這時他想到，曾聽物理老師說過，「雪可以吸收附近約60%的聲音」。他開始害怕可能會凍死、餓死在那裡，「會不會直到春天雪融化之前，都沒人發現」？嚇得幾乎要哭出來。

好險將近1小時後，有人聽到他微弱的聲音，才發現了他，趕緊用登山杖把他拉出雪洞，他也險些失溫。

網友分享這段驚魂記，希望提醒其他想要前往欣賞樹冰的人，留意幾點注意事項。首先，樹冰露在外面的部分是樹頂，可能距離地面很遠，因此遊客實際踩到的部分可能是幾公尺高的積雪。這種雪相當鬆軟，踩上去一不小心就有可能陷落，因此拍照時務必保持安全距離，以免發生意外。有些樹冰周圍會用紅線圍起來，提醒不能越線，前往遊覽時絕對不要心存僥倖違規。

如果不幸陷落雪洞，又發現無法自行脫困時，不要繼續掙扎，否則可能愈陷越深，反而可能會錯過被發現獲救的機會。這時候應該仰頭朝正上方大聲呼叫，提高聲音傳出去的機會。如果手機有訊號，可以聯繫景點的工作人員呼救。

另外，更周全一點可以準備繩子和暖暖包，暖暖包可以減少失溫風險，繩子則是可以讓別人在發現你時，如果手邊沒有工具時可利用。（編輯：陳承功）

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