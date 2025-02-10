陸客踩線團今來不了！旅遊業失望　「堅持小兩會機制把路走窄」

▲中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

上海和福建陸客踩線團原申請今(10日)來台，因我方要求透過台旅會、海旅會觀光小兩會機制協商，導致陸客踩線團今確定來不成，旅遊業者坦言對踩線團沒進來很失望和遺憾，小兩會機制把路走窄了，擔心一卡就會卡很久，盼政府盡速解開設限。

中華民國旅行業公會全聯會理事長吳盈良在「2025觀光節慶祝大會頒獎典禮」受訪表示，政府要求採觀光小兩會機制交流交談，但業者也希望政府快一點，盡快把兩岸觀光設限解開，畢竟民間交流是觀光產業的希望，對旅遊業來說，更希望台灣團可以出去或陸客團進來不要受限，盡快解開。

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吳盈良強調，不管開放時程表何時解開，公會也試算一年陸客四百萬進來台灣，可以貢獻台灣2千億元收入，包括團費、機票和整體消費，保守估計一個人消費5萬元來計算，一年2千億元對一般民間有受益。這次業界對踩線團2月10日來台有很大期望，因此對沒有馬上進來失望，希望政府單位能盡快把小兩會協商完成。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽則表示，原本2月10和12日左右上海、福建觀光交流團要來台灣，政府態度希望透過觀光小兩會協商協調後處理，疫情後陸續有幾十團觀光交流團，是透過業者邀請來台灣參加旅展或是觀展、觀光交流。

李奇嶽指出，政府希望循小兩會模式商談，原本小兩會就是針對觀光事務協商，但陸方則認為疫情停止時，也沒有經過小兩會協商，金馬開放陸客也沒有經過兩岸協商，這部分可看到兩岸關係缺乏政治互信基礎，會有不斷互相阻礙情況，盼雙方能夠把政治上面攻防稍微降低，務實來做。

李奇嶽強調，觀光小兩會溝通受阻，或許可以先透過觀光公協會前期溝通解套，這次陸客踩線團沒進來很遺憾，好不容易才有契機，但總統賴清德元旦談話拍板要走觀光小兩會機制，把台灣跟大陸商談的路弄窄了，政務官跟底下行政機構難有迴旋空間，擔心一卡就會卡很久，總統府已經拍板定調小兩會協商，陸委會只能往這調性走，只能看後面有沒有好的契機點化解。

李奇嶽直言，陸方已經釋出很多善意，包括開放金馬，很多善意呈現，台灣還沒有看到進一步，一直沒有再往前走一步，後續看陸委會如何拍板了。