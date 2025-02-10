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澳洲「屍花」再盛開！民眾排隊搶聞死老鼠腐臭　4月開花3次原因曝

▲▼澳洲,坎培拉,屍花。（圖／翻攝自X）

▲澳洲坎培拉最近有朵「屍花」盛開，吸引眾多民眾前去「聞臭」。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

澳洲首都坎培拉最近有一朵稀有的泰坦魔芋（俗稱「屍花」）盛開，散發出濃烈的腐臭氣味，吸引大量遊客前往「聞臭」。這種罕見的植物每次開花僅持續24至48小時，周期難以預測，有時甚至10年才開花一次。然而，澳洲近幾個月已連續3次迎來「屍花」盛開的奇景，令外界嘖嘖稱奇，就連專家也無法給出確切的解釋。

據美聯社報導，「屍花」原產於印尼蘇門答臘島的熱帶雨林。其開花週期極為罕見，通常需時7至10年才能綻放數日，並釋放出類似腐爛動物的強烈腐臭味，引來甲蟲、蒼蠅等昆蟲來傳播花粉。截至目前為止，全球的野生「屍花」只剩約300株，加上人工栽培的數量總計不到1000株，因此每次開花都被視為極具觀賞價值的盛事。

今年1月，雪梨皇家植物園的一株「屍花」曾短暫綻放，吸引逾萬遊客前去朝聖，儘管園方延長開放至午夜12時，仍無法消化人潮。去年11月，墨爾本吉朗植物園也迎來相似的盛況，不少人刻意多次返回植物園，觀察「屍花」各階段的變化，園區還特別提供直播服務，讓無法親臨的民眾仍可在線上一睹「屍花」風采。

坎培拉的這朵「屍花」已是澳洲近幾個月以來連續開放的第3朵。專家對於當地短時間內接連出現「屍花」盛開的罕見現象感到不解。坎培拉國家植物園的戴爾（Carol Dail）表示，這些植物的開花條件取決於地下球莖儲存的能量，其中一種可能的解釋是，澳洲各地的「屍花」年齡相近，因此在同個時段累積的醣也差不多，最終才同步開花。

然而，雪梨、坎培拉與吉朗的氣候條件各異，園方的施肥與管理方式也不同，因此3地接連出現「屍花」盛開的情況仍屬罕見。報導稱，這朵在堪培拉開放的「屍花」在過去15年從未綻放，因此園方原本預期當地氣候或許不適合其生長，沒想到最終成功開花。

這朵「屍花」於8日中午開始綻放，起初氣味不算強烈，但到了夜晚，腐臭味變得異常刺鼻，即便在馬路對面仍可聞到。有遊客形容，其氣味像是死老鼠、臭雞蛋或污水，儘管如此，仍有數百名遊客慕名而來，擠進溫室內一睹這朵高達135公分的罕見花卉。目前，園方已在當地10日上午完成花粉採集，隨著花朵逐漸凋萎，惡臭也逐漸消散。

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