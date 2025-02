澳洲「屍花」再盛開！民眾排隊搶聞死老鼠腐臭　4月開花3次原因曝

▲澳洲坎培拉最近有朵「屍花」盛開,吸引眾多民眾前去「聞臭」。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

澳洲首都坎培拉最近有一朵稀有的泰坦魔芋(俗稱「屍花」)盛開,散發出濃烈的腐臭氣味,吸引大量遊客前往「聞臭」。這種罕見的植物每次開花僅持續24至48小時,周期難以預測,有時甚至10年才開花一次。然而,澳洲近幾個月已連續3次迎來「屍花」盛開的奇景,令外界嘖嘖稱奇,就連專家也無法給出確切的解釋。

據美聯社報導,「屍花」原產於印尼蘇門答臘島的熱帶雨林。其開花週期極為罕見,通常需時7至10年才能綻放數日,並釋放出類似腐爛動物的強烈腐臭味,引來甲蟲、蒼蠅等昆蟲來傳播花粉。截至目前為止,全球的野生「屍花」只剩約300株,加上人工栽培的數量總計不到1000株,因此每次開花都被視為極具觀賞價值的盛事。

今年1月,雪梨皇家植物園的一株「屍花」曾短暫綻放,吸引逾萬遊客前去朝聖,儘管園方延長開放至午夜12時,仍無法消化人潮。去年11月,墨爾本吉朗植物園也迎來相似的盛況,不少人刻意多次返回植物園,觀察「屍花」各階段的變化,園區還特別提供直播服務,讓無法親臨的民眾仍可在線上一睹「屍花」風采。

Canberra’s own corpse flower (Amorphophallus titanium) has bloomed for the first time and is available to see at the Australian National Botanic Gardens today, 9 February.



These flowers only bloom every 10-15 years and get their name due to the ‘rotting flesh’ odour it… pic.twitter.com/4e6uytdDD3