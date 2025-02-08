1壞習慣慘進急診室！　澳23歲女「愛摳指甲」手指化膿發臭

▲阿莫伊斯最終到急診室接受治療才得以好轉。（圖／TikTok／@maccyandcheese）



記者王佩翊／編譯

澳洲雪梨一名23歲女子因為一個日常的「壞習慣」，導致她的手指嚴重發炎、腫脹，最終被家庭醫師轉介到急診。急診醫師用針將她的膿包挑開，並擠出整整2毫升的膿。該名女子事後在TikTok分享自身經驗，沒想到卻意外爆紅。

根據《澳洲新聞網》報導，來自雪梨的23歲女子阿莫伊斯（Gabi Amoils）從小就有摳指甲的習慣，但今年初的一次恐怖經驗卻讓她吃足苦頭。她表示，自己有一天又忍不住開始摳其中一根手指的指甲，沒想到短短2天內，那根手指便開始劇烈疼痛，指甲邊緣開始紅腫，嚴重影響日常活動。

她回憶道，「我和朋友們在玩耍時，手甚至沒有辦法放在遊戲墊上，真的超痛。」最初，她嘗試用熱水加鹽浸泡手指，但發炎情況仍然未見好轉。5天後，疼痛加劇，患部的發炎更嚴重，她才決定去看醫生。

根據家庭醫生診斷，她是罹患「甲溝炎」（paronychia），而這其實已經是她7個月來第2次感染。上一次感染時，家庭醫生開了抗生素給她，由於當時的治療效果很好，因此這一次醫生也開了相同的藥物，並建議她拍照記錄傷勢變化。

誰也沒想到，過了1個周末，情況非但沒有好轉，手指腫脹程度直接翻倍，疼痛難耐，她只好再次回診。

家庭醫生先讓她用熱水浸泡手指15分鐘軟化傷口，但因為沒有適當工具，無法切開引流，只能用針頭試著刺破。但是醫生認為發炎情形比較嚴重，而診所的設備不足，因此建議她前往急診室。

到了醫院後，急診室的醫護人員隨即使用醫療器材將傷口切開，並將膿液擠出來。阿莫伊斯說，「醫生打開傷口時，膿液立刻流出。他還說味道非常臭，因為感染已經超過1周。」她回憶道，當時竟擠出2毫升的膿液。

雖然皮膚仍有些微損傷，但她的手指已完全恢復，整個癒合過程大約花了2周。阿莫伊斯將這次的經驗分享到TikTok，她原本只是想要分享給自己的朋友，沒想到意外吸引到陌生網友，目前累計超過380萬人次觀看。