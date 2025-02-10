母遭碎屍丟河！兒痛哭喊：一定要判死　衝命案現場企圖教訓碎屍魔





▲高雄73歲碎屍魔張介宗回到案發現場，林婦兒子聞訊趕赴現場企圖給教訓。（圖／記者吳世龍攝，下同）

記者吳世龍、陳韻如／高雄報導

高雄連環恐怖連環碎屍案，73歲兇嫌張介宗今(10日)被帶回現場勘驗，其中遇害的林姓婦人兒子聞訊後趕赴現場，想到母親遭到殘忍殺害，還死無全屍，他難忍怒氣，企圖想給張嫌教訓。警方在得知消息後，讓林婦兒子表達心聲，他難掩悲痛情緒表示，希望警方能將張嫌繩之以法，並請求司法判死，以慰亡母在天之靈。

張介宗涉嫌殺害一名林姓婦人，並殘忍分屍後棄屍前鎮河。警方進一步追查後發現，張介宗殺害的不只林婦，還包括左營的一名張姓婦人，以及張男的黃姓大嫂，且2人同樣遭到碎屍後丟棄，而檢警至今僅尋獲22塊屍塊，但關鍵證據的頭顱仍一無所獲。

檢警今日仍持續在前鎮河打撈屍塊，另一批人馬則將張嫌帶回案發現場模擬犯案手法，並且進行二度勘驗，不排除將開挖化糞池或排水管查驗是否有屍塊。

張嫌的罪刑人神共憤，有不少民眾今聚集在現場圍觀，更有人痛罵「可惡！」此外，林婦的兒子也趕赴現場，但他混在媒體之間，見到張嫌要被帶上車時，試圖衝上前去想給他教訓。

警方當下立即阻止林婦兒子，並讓他向專案小組成員表達意見。林婦兒子當時難掩悲痛情緒，哭著向警方說，希望能讓張嫌繩之以法，並請求司法判死，以慰母親在天之靈，而警方聽聞後則輕拍他的肩膀安慰，隨後將他勸離現場。