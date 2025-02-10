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40歲工程師「每天1包菸」　心血管發生率竟同75歲老翁

▲入冬首波寒流周末報到，氣溫驟降對長輩健康以及有心血管疾病患者是一大考驗。(圖／門諾醫院提供，下同）

▲男子仗著自己年輕，無視於血壓、血脂高，每天抽一包菸，結果短短6年，心血管疾病發生率竟跟75歲老翁一樣高。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

一位40歲的男工程師，在過去6年來公司體檢發現血壓不斷飆升、膽固醇也偏高，向澄清醫院中港院區家醫科求診，檢查後發現該工程師的心血管疾病發生率竟比一個75歲且無慢性病的男性更高，細問才知道，工程師體重6年增加10公斤且天天抽一包菸，屬於心血管疾病高危險群，經過藥物控制，血壓及血脂穩定下來，也大幅降低心血管疾病發生率。

家醫科醫師詹育儒表示，這位工程師帶著近6年的健康檢查報告求診，從報告上顯示，工程師6年前已有輕微高血壓、膽固醇偏高等情況，但血糖正常、有抽菸習慣，依當時數據評估，其10年心血管疾病發生率約為6%，屬於低風險。

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▲中港澄清醫院家醫科詹育儒。（圖／澄清醫院提供）

▲中港澄清醫院家醫科詹育儒提醒，勞工健檢中代謝症候群的異常不宜輕忽，心血管疾病風險往往在不知不覺中上升。（圖／澄清醫院提供）

不過，6年來工程師沒有控制血壓，更無改變生活型態，體重還增加了約10公斤。最近的報告顯示，工程師的血壓、膽固醇都過高且血糖異常，更讓醫師搖頭的是，工程師仍每天抽一包菸，導致其10年心血管疾病發生率暴增至33%，已經比一個75歲且無慢性病的男性更高。

詹育儒表示，以10年心血管疾病發生率估算，6年前是6%，6年後的現在是33%，等於心血管疾病發生率竟翻近6倍，是屬於心血管疾病高危險群。

在藥物控制下，工程師的高血壓、糖尿病及高血脂情況已好轉，雖偶爾仍抽菸，但經過1年的努力，此時再評估其10年心血管疾病發生率已降至4%，降幅達8倍之多。

詹育儒提醒廣大勞工朋友，勞工健檢中代謝症候群的異常不宜輕忽，心血管疾病風險往往在不知不覺中上升。三高並非終生必須服藥，但早期用藥降低心血管疾病風險非常重要。

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