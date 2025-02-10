超級豪宅辦派對！一晚要價6.9萬　槍手突「掃射人群」1死5傷

BREAKING | Mass Shooting in Woodland Hills

One person is dead, and five others were injured in a shooting at a party. Multiple victims were transported to hospitals. Download Citizen to #ProtectTheWorld pic.twitter.com/C7G1PL99yH — Citizen Los Angeles (@CitizenAppLA) February 9, 2025

記者葉睿涵／編譯

美國加州9日發生恐怖槍擊案，槍手凌晨1時30分突然在洛杉磯聖費爾南多谷（San Fernando Valley）的一場超級豪宅派對上亂槍掃射，造成一名16歲少年死亡，另有5名男子受傷，目前警方正對此案展開調查。

據KTLA 5電視台報導，洛杉磯市警局（LAPD）表示，這場大規模槍擊發生於伍蘭岡的一座豪宅。當時，這座豪宅正在舉辦「傳單派對」（flyer party，即通過社交媒體或傳單邀請參加者的活動），現場聚集了2、300人。

派對進行到一半，部分參與者意外發生爭執，不料爭吵最後竟演變成槍擊事件。現場目擊者指出，嫌犯在被護送離開豪宅時，突然拔槍朝屋外人群掃射。事發後的影片顯示，派對參加者驚慌逃出建築，部分人聚集在街上，現場一片混亂。

警方證實，一名16歲少年在這場槍擊中當場死亡，另有5名年齡介於19至34歲的西班牙裔男子在事故中受傷，目前5人都已被送往醫院救治，狀況穩定。

報導稱，這場槍擊案發生的地點位於哈特拉斯街（Hatteras）和奧克斯納德街（Oxnard)之間，是一條蜿蜒向山上的道路盡頭。當地經常舉辦派對和活動，即使過去雖有幾宗零星報案，但從未發生過如此嚴重的槍擊事件，因此警方並未將此處列為「問題地點」。

這棟豪宅曾在Booking.com上被列為「洛杉磯新建的超級豪宅」，每晚租金高達2100美元（約新台幣6.9萬元）。截至當地9日上午8時，洛杉磯警方仍在現場調查，蒐集彈殼及其他證據，並呼籲任何目擊者或知情人士提供線索，以協助案件偵辦。