　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨又掀茶壺風暴？林昭印自曝「被迫辭職」　小草狂喊黨中央留人

記者袁茵／台北報導

民眾黨於1月19日完成中央委員、中評委選舉，黨內權力結構大洗牌，其中中央委員以黨中央派的組織部副主任林昭印拿下第一高票；但林昭印昨（9）透過直播表示，自己選上中央委員後被針對，被迫要離開組織部副主任的工作，讓支持者不捨，不斷在群組內討論，希望黨中央留下林昭印。

民眾黨1月19日於黨代表大會中選出新任中央委員、中評委，中央委員由組織部副主任林昭印37票為最高票，其次依序為許正憲、陳世軒、江和樹、蔡壁如、李彥慶、黃瀞瑩、葉國文、孫正華；中評委由33票的立委林國城辦公室主任林韋銘為第一高票，其次則是陳宥丞、簡幸甫、詹喬茵、李偉華、吳士廉，以及廖志杰。

但由於中央委員、中評委職權大於秘書長，但在黨中央領薪水的黨工職務階層卻小於秘書長，造成不對等情況，使身為組織部副主任的林昭印、組織部組長的吳士廉職務出現衝突。

▲▼民眾黨第三屆第一次黨員代表大會，林昭印。（圖／記者周宸亘攝）

▲林昭印於民眾黨第三屆第一次黨員代表大會中當選中央委員，且成為第一高票。（資料圖／記者周宸亘攝）

而林昭印9日晚間於土城看守所外透過YouTube開直播表示，可能是因為選上中央委員，開始被一些人針對，「我選中央委員是合乎章程跟法規，章程沒規定黨中央的人不能夠選（中央委員），畢竟這是出錢出力的事情，我這一年來也沒碰到預算，不是大主管，沒有任何經費預算，結果開始被有些人針對，例如要繼續擔任中央委員，就不能當組織部副主任」。

林昭印指出，因此自己不能存在組織部裡，「接下來我就跟大家一樣，回歸志工身份，我選上中央委員，我被迫在沒有違反黨章黨規的情況下，我要離開這個工作了！」有些人覺得他沒做事或做不好，但自己問心無愧，因為他都是利用下班時間開直播，這些都沒有加班費，「我是一個cp值最高的人，我領最少的薪水，我認為是盡全力在做事情，所以就是問心無愧，也沒什麼好擔心」。

林昭印也說，感謝大家一路以來的支持，「我沒有離開，我還是中央委員，但以前的人曾經當中央幹部，然後又做中央委員、中評委，但因為我當選，開始有人在針對我，我覺得這是好事，因為主席說過『我們不是咖，就不會有人針對』，沒關係，接下來看中央有些人繼續升官發財，中央有些人會繼續做事，那我們就站在監督角色。」

不過，林昭印言論一出後，立刻在各大小草群組發酵，支持者不斷發文與留言喊話黨中央「留下林昭印」，質疑「何必提早叫昭印辭掉副主任呢」、「既然是總辭，那應該是一起走吧！怎麼有人目前還在位子，有人卻已經被迫離開了呢？再者用擔任中央委員就必須辭黨職真的很牽強，如果擔任中央委員要辭黨職，那中評委是不是也要？」

▼林昭印。（資料圖／記者湯興漢攝）

▲▼彭振聲律師及家屬帶錢保人，民眾黨林昭印赴北院辦理交保事宜。（圖／記者湯興漢攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
碎屍魔「死亡筆記」第4人現身！被列名單嚇傻：我跟他不熟
大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光！　開心比讚…頭上髮飾成亮點
快訊／台積電首認地震損失逾53億
3女進屋變碎屍！鄰過年半夜聽「剁菜聲」　驚恐怒罵：夭壽骨
民眾黨又掀茶壺風暴？林昭印自曝「被迫辭職」　小草狂喊黨中央留
快訊／花蓮男遭擄走　棄屍山區
台灣旅客喊沒錢「匯台幣換日幣」　在日台人慘被騙
李彥秀哭了！美國豪宅遭高嘉瑜狂打　「我很對不起先生跟女兒」
7歲童罹罕病多重障礙　單身女醫收養：沒人比我更適合當他媽媽！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭質疑海外買房巨額來源　李彥秀全說了：我每個月都在還貸款

民眾黨又掀茶壺風暴？林昭印自曝「被迫辭職」　小草狂喊黨中央留人

評今日國會朝野亂局　前綠委點名2友軍是戰犯！

李彥秀哭了！美國豪宅遭高嘉瑜狂打　「我很對不起先生跟女兒」

NCC收「750元」爭議延燒　國民黨團批想創小金庫、要求撤回政策

高嘉瑜、吳欣岱猛打李彥秀　游淑慧曝背後盤算：綠幫好亂又好妙

推還勞工7天假「拚本會期三讀」　牛煦庭：相信也會是黨團目標

韓國瑜將出席院際協商　苦苓給4建言：是非功過在此一舉

201名作家聲明挺罷免　楊双子、九把刀、朱宥勳入列名單一次看

大S樹葬！網傳2年再挖骨灰丟焚化爐　北市殯葬處駁斥：絕不可能

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

AKIRA身旁翻譯超像瑪莎XD

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

「聽到台灣行程就說好？」 SJ利特證實：因為很喜歡XD

【餅乾自由】挑戰娃娃機 90個餅乾一次到手！

【你吃你的我拍我的XD】長頸鹿集體搶紅蘿蔔　女遊客被鎖喉還不忘喊：拍我！

遭質疑海外買房巨額來源　李彥秀全說了：我每個月都在還貸款

民眾黨又掀茶壺風暴？林昭印自曝「被迫辭職」　小草狂喊黨中央留人

評今日國會朝野亂局　前綠委點名2友軍是戰犯！

李彥秀哭了！美國豪宅遭高嘉瑜狂打　「我很對不起先生跟女兒」

NCC收「750元」爭議延燒　國民黨團批想創小金庫、要求撤回政策

高嘉瑜、吳欣岱猛打李彥秀　游淑慧曝背後盤算：綠幫好亂又好妙

推還勞工7天假「拚本會期三讀」　牛煦庭：相信也會是黨團目標

韓國瑜將出席院際協商　苦苓給4建言：是非功過在此一舉

201名作家聲明挺罷免　楊双子、九把刀、朱宥勳入列名單一次看

大S樹葬！網傳2年再挖骨灰丟焚化爐　北市殯葬處駁斥：絕不可能

直擊／YOASOBI前進臺北大巨蛋！證實：偷偷去場勘　2隻祥獸現身驚呆了

南韓物流工廠儲油槽「爆炸起火」！現場員工受波及　1人失去意識

花蓮男遭擄「棄屍產業道路邊坡」！　22歲嫌遭逮辯：一起吸毒

岡田將生＆高畑充希IG甜曬放閃照！超萌身高差、老公視角引網盛讚

澎湖海膽、巴西蘑菇又出包！食藥署「重金屬」稽查5件違規

遭質疑海外買房巨額來源　李彥秀全說了：我每個月都在還貸款

專訪／夏天拍開車戲不可開冷氣！　楊一展累到「迴光返照」曝秘辛

陸網紅虐死狗後有誇張後續　其它飼主要回狗須簽「百萬賠償合同」

港渣馬4中國路跑好手「換號碼」被取消資格　代跑風波浮上檯面

快訊／台積電元月營收開獎！　首認地震損失逾53億

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

政治熱門新聞

還勞工7天假！　藍營拚本會期闖關

大S樹葬傳再丟焚化爐　殯葬處駁斥

藍營反攻大罷免　名嘴點名2女綠委「死定了」

美國豪宅遭高嘉瑜狂打　李彥秀哭了！

大罷免人數增！　14綠委、34泛藍委面臨被送件

9年前搭高鐵巧遇蔡英文！他曝親民暖舉

201名作家聲明挺罷免　楊双子、九把刀、朱宥勳入列名單一次看

後指部推動「後備戰士」　今年招270人

評「大罷免是惡質憲政慣例」　沈富雄點民進黨3人成歷史罪人

黃國昌招募「罷免台北綠委」志工

鄭家純忍2個月開撕史書華？暗示問題不只私德

由藍轉綠　他投奔綠營罷免賴士葆喊「世代交替」

民眾黨又掀茶壺風暴？他被迫辭職

賴清德邀五院院長會商是鴻門宴？　學者：在野黨觀點限縮協商空間

更多熱門

相關新聞

400人搶當志工　昌：本週將有行動

400人搶當志工　昌：本週將有行動

立院民進黨團總召柯建銘發起全台大罷免，劍指國民黨區域立委，使國民黨也做出反制，出手罷免綠委；立院民眾黨團總召黃國昌日前表態，將招募公民參與罷免綠委行動，點名綠委吳沛憶、吳思瑤，並於昨（9）晚開放民眾報名。黃國昌今（10）表示，光在台北市，截至今早就有超過400人報名，預計審核後會發通知信，「本週就會有具體行動」。

黃國昌招募「罷免台北綠委」志工

黃國昌招募「罷免台北綠委」志工

起點在土城　民眾黨228拚一日北高

起點在土城　民眾黨228拚一日北高

吳春城「壯世代」10大商標沒了！　經濟部證實已撤銷

吳春城「壯世代」10大商標沒了！　經濟部證實已撤銷

陳佩琪嘆為何活下去　民眾黨：全力關懷

陳佩琪嘆為何活下去　民眾黨：全力關懷

關鍵字：

民眾黨林昭印中央委員組織部

讀者迴響

熱門新聞

詹惟中認有感應到她

林俊傑被爆秘戀「小20歲正妹網紅」

賓果財富密碼瘋傳！數學老師實測結果出爐

大樂透「頭獎2.8億」開獎了

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相

一家三口遇堵車　爸爸下車尿尿「不見了」

建議男生別剃陰毛　醫：有人剃完「冒出幾朵花」

她罹胃癌3期「因忽視1警訊」　醫：90%患者都有

把握陽光！　「全台紅通通下3天」雨最大時間曝

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

《女力》楊佩潔離婚不到1年脫單！

疑高雄碎屍魔追垃圾車畫面曝光！　警搜焚化爐找3被害者頭顱

汪小菲精神崩潰「火大切割張蘭」

10歲屁孩玩火釀禍... 他豪車剛到手燒成廢鐵　家長雙手一攤：沒錢

還勞工7天假！　藍營拚本會期闖關

更多

最夯影音

更多

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面