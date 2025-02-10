民眾黨又掀茶壺風暴？林昭印自曝「被迫辭職」　小草狂喊黨中央留人

記者袁茵／台北報導

民眾黨於1月19日完成中央委員、中評委選舉，黨內權力結構大洗牌，其中中央委員以黨中央派的組織部副主任林昭印拿下第一高票；但林昭印昨（9）透過直播表示，自己選上中央委員後被針對，被迫要離開組織部副主任的工作，讓支持者不捨，不斷在群組內討論，希望黨中央留下林昭印。

民眾黨1月19日於黨代表大會中選出新任中央委員、中評委，中央委員由組織部副主任林昭印37票為最高票，其次依序為許正憲、陳世軒、江和樹、蔡壁如、李彥慶、黃瀞瑩、葉國文、孫正華；中評委由33票的立委林國城辦公室主任林韋銘為第一高票，其次則是陳宥丞、簡幸甫、詹喬茵、李偉華、吳士廉，以及廖志杰。

但由於中央委員、中評委職權大於秘書長，但在黨中央領薪水的黨工職務階層卻小於秘書長，造成不對等情況，使身為組織部副主任的林昭印、組織部組長的吳士廉職務出現衝突。

▲林昭印於民眾黨第三屆第一次黨員代表大會中當選中央委員，且成為第一高票。（資料圖／記者周宸亘攝）

而林昭印9日晚間於土城看守所外透過YouTube開直播表示，可能是因為選上中央委員，開始被一些人針對，「我選中央委員是合乎章程跟法規，章程沒規定黨中央的人不能夠選（中央委員），畢竟這是出錢出力的事情，我這一年來也沒碰到預算，不是大主管，沒有任何經費預算，結果開始被有些人針對，例如要繼續擔任中央委員，就不能當組織部副主任」。

林昭印指出，因此自己不能存在組織部裡，「接下來我就跟大家一樣，回歸志工身份，我選上中央委員，我被迫在沒有違反黨章黨規的情況下，我要離開這個工作了！」有些人覺得他沒做事或做不好，但自己問心無愧，因為他都是利用下班時間開直播，這些都沒有加班費，「我是一個cp值最高的人，我領最少的薪水，我認為是盡全力在做事情，所以就是問心無愧，也沒什麼好擔心」。

林昭印也說，感謝大家一路以來的支持，「我沒有離開，我還是中央委員，但以前的人曾經當中央幹部，然後又做中央委員、中評委，但因為我當選，開始有人在針對我，我覺得這是好事，因為主席說過『我們不是咖，就不會有人針對』，沒關係，接下來看中央有些人繼續升官發財，中央有些人會繼續做事，那我們就站在監督角色。」

不過，林昭印言論一出後，立刻在各大小草群組發酵，支持者不斷發文與留言喊話黨中央「留下林昭印」，質疑「何必提早叫昭印辭掉副主任呢」、「既然是總辭，那應該是一起走吧！怎麼有人目前還在位子，有人卻已經被迫離開了呢？再者用擔任中央委員就必須辭黨職真的很牽強，如果擔任中央委員要辭黨職，那中評委是不是也要？」

▼林昭印。（資料圖／記者湯興漢攝）