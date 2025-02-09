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起點在土城看守所！民眾黨228續拚「一日北高」　黃國昌特訓練腿力

▲▼民眾黨今年228將進行「一日北高」騎腳踏車行動，近期包括黃國昌等人在內的黨公職，已開始展開訓練。（圖／翻攝自Facebook／周曉芸）

▲民眾黨今年228將進行「一日北高」騎腳踏車行動，近期包括黃國昌等人在內的黨公職，已開始展開訓練。（圖／翻攝自Facebook／周曉芸，下同）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲自台北市長任內開始，每年228假期或前夕都會騎腳踏車，從「一日雙塔」到「一日北高」，希望以汗水取代淚水，紀念228和平紀念日。民眾黨今年也將進行「一日北高」活動，但由於柯文哲被羈押在台北看守所，據了解，今年起點將從土城出發，近期諸多黨公職，包括立院民眾黨團總召黃國昌等人在內，都開始進行訓練。

柯文哲因捲入京華城、政治獻金案，遭羈押禁見在台北看守所；據了解，民眾黨今年2月28日將持續進行「一日北高」活動，往年起點都是清晨在北投關渡宮出發，今年將改於新北市土城的台北看守所外，象徵傳承柯文哲的精神，再一同前往關渡宮等停靠站，預計一共有17個停靠點，且和去年模式相同，採「一人一棒」接力。

近期諸多民眾黨黨公職開始進行「一日北高」鍛鍊，民眾黨組織部副主任周曉芸日前於臉書PO文稱「一日北高團練～Keep Pushing」，而地點則是在網紅「館長」陳之漢的健身房，照片中則有請假的代理黨主席黃國昌、副秘書長許甫、新北市黨部主委陳世軒、立院民眾黨團主任陳智菡、新聞部主任吳怡萱、文宣部主任李頂立、前立委陳琬惠及周曉芸等人。

對此，李頂立9日下午接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，「一日北高」是專業性高的活動，今年將去年概念更進一步延伸，秉持「一個人走得快，一群人走得遠」精神，用汗水取代淚水，透過類似接力賽方式，讓黨公職認領路段一同完成，希望能變成全民活動，也歡迎平常有騎車的好友在家鄉附近站點一起加入行列。

▲▼民眾黨今年228將進行「一日北高」騎腳踏車行動，近期包括黃國昌等人在內的黨公職，已開始展開訓練。（圖／翻攝自Facebook／周曉芸）

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民眾黨228一日北高黃國昌

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