400人報名當「掃除綠衛兵」台北志工　黃國昌：本週將有具體行動

▲黃國昌啟動「護民主反威權」活動，反制民進黨大罷免。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

記者袁茵／新北報導

立院民進黨團總召柯建銘發起全台大罷免，劍指國民黨區域立委，使國民黨也做出反制，出手罷免綠委；立院民眾黨團總召黃國昌日前表態，將招募公民參與罷免綠委行動，點名綠委吳沛憶、吳思瑤，並於昨（9）晚開放民眾報名。黃國昌今（10）表示，光在台北市，截至今早就有超過400人報名，預計審核後會發通知信，「本週就會有具體行動」。

黃國昌10日上午參加新北市行動治理座談會議樹林場，並於會前接受媒體訪問。針對昨天招募「掃除綠衛兵」志工狀況，黃國昌回應，為了協助非常多自主公民，一起站出來捍衛台灣民主、反對民進黨走向威權獨裁，自己昨晚在臉書發起號召，希望把所有自主公民都團結起來，採取集體行動。

黃國昌提到，感謝非常多朋友熱烈響應，「我今天早上起床一看，嚇了一跳，因為到今天早上為止，報名要參與接下來行動的志工，光在台北市，今早就超過400個人。」接下來會針對每位審核通過、完成報名程序的志工發送通知信，「在這週就會有具體行動」。

黃國昌強調，這個行動最主要的目的，就是「護民主反威權」，之前自己已再三向總統賴清德喊話，希望對方以執政黨黨主席身份，站出來告訴台灣社會「民進黨不贊成也不認同大罷免行動」，但令人非常遺憾的是，賴清德還是選擇一意孤行，「那這個時候就是自主公民採取行動的時候了」。