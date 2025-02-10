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彰化廂型車閃貨車與機車相撞！19歲女騎士慘趴盆栽　全身傷送醫

▲彰化平安街發生碰撞事件。（圖／翻攝自彰化人大小事）

▲彰化平安街發生碰撞事件。（圖／翻攝自彰化人大小事）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市平安街道上發生一起驚險車禍！路旁一輛貨車正在忙著卸貨，1輛廂型車見狀閃到一旁行駛，兩車間僅容1輛機車通過，一名女機車閃避不及與廂型車迎面撞上，連人帶車栽入路旁盆栽內，安全帽噴飛，身體多處擦挫傷送醫；由於該街道無畫標示線，雙向皆可行駛，相關肇事原因尚待釐清。

碰撞畫面被網友上傳到「彰化人大小事」，從畫面中可以看到當時左側路面停了一輛疑在卸貨的貨車，整個街道已經占用掉一大半，該輛肇事的廂型車只能閃避靠左行駛，此時柯女正騎車迎面而來，雙方閃避不及發生碰撞。

▲彰化平安街發生碰撞事件。（圖／翻攝自彰化人大小事）

▲彰化箱型車與機車迎面撞上。（圖／翻攝自彰化人大小事）

機車在猛烈撞擊下，沿著廂型車側撞入停在民宅前的機車再衝撞盆栽，柯女整個人趴在盆栽內，，一旁的住戶及廂型車駕駛鄭男立即奔出將柯女扶起，不斷喊「對不起」，機車受到撞擊輪胎破掉、無法動彈，女騎士不斷的甩疼痛的手掌、用手扶壓著雙腳及腰部，送醫觀察。

彰化警分局初步調查，該起車禍發生在9日上午10時39分許，67歲鄭男駕駛廂型車行經平安街時，為閃避路邊停車向左方行駛，不慎與19歲柯姓女騎士發生碰撞，造成女騎士身體多處擦挫傷送醫救護。

▲彰化平安街發生碰撞事件。（圖／翻攝自彰化人大小事）

▲右側停貨車，女騎士與廂型車相撞後路面僅容機車穿過。（圖／翻攝自彰化人大小事）

擦撞事件發生後，不少民眾紛紛指出，平安街道路面狹長，沒有畫標線，貨車太大台占用大半個車道、盆栽更不應該放在路面，就連機車也沒辦法閃，希望沿線住戶大家要發揮公德心，才能將災禍減到最低。

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