主管曝真心話「超不愛頂大生」！他寧用一般學歷菜鳥：學得慢沒關係

▲頂大高材生不到一年就走人。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「可以不要再聘頂大生來過水了嗎？」一名小主管透露，上層偏好聘用高材生，但往往他們進來半年，甚至不到1年就離職，導致原PO要不斷教人，直言不如找一般大學畢業的新人就好，學得慢沒關係，至少可以待個3年都好。文章曝光後，網友回應，「可能人資想賭到頂大又腳麻的天選之人吧！」

一名男網友在Dcard表示，新人的薪水大約4萬5000元至5萬元，保底14個月薪，工作內容屬於接案性質，他觀察發現，新人流動率蠻高的，尤其頂大生只待半年，甚至1年不到就跑了，原因是「台政清交成有更多工作機會可選擇」。

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反觀一般大學畢業的新人，「都會腳麻不會走！」原PO身為小主管，他直言流動率高讓他很困擾，這些頂大生學新事物很快上手，但沒多久就跑了，偏偏上層超愛聘用高材生，每次都想向經理建議，寧願來一個普通學歷的新人，學得慢也沒關係，但至少一待就是三到五年，因此求問大家建議，「有什麼辦法可以勸經理嗎？」

底下網友熱議，「跟主管說，頂大生流動率太高，我們的薪水不足以吸引他們留下來，建議結構性調薪，讓公司正向循環」、「我前公司就很乾脆看到頂大履歷直接刷掉，這就是為什麼有時候會看到四中以下的面上，四大的反而被刷掉，真的是小廟容不下大佛」、「可能人資想賭到頂大又腳麻的天選之人吧」、「拋開學歷，其他的都跟普通人一樣」、「就學完了，薪水又不漲，當然跑啊」。

有網友直言，偏愛頂大高材生是有原因的，「公司接案的喔？你不知道讓客戶青睞的重點是員工的學校嗎？特別是接政府計劃的，計畫書上會寫團隊每個成員的學經歷，只要三分之二是頂大，就能cover掉其他比較弱一點的人，而且有時候拿到計畫以後，人跑了也無所謂，反正計畫拿到了。簡言之，是有一點借名的味道。不止是政府案，像法律事務所、專利事務所也是」。