　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

愛與希望相隨！士林犯保春節餐會　陪伴140位馨生家庭共迎新年

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲法務部政務次長黃世杰（左著西裝）出席士林分會關心馨生家庭。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

財團法人犯罪被害人保護協會台灣士林分會，日前於大直典華婚宴會館舉辦《蛇年好運來》春節關懷餐會，邀請53戶、共計140位犯罪被害人及其家屬參與。這些家庭曾經歷人生至暗時刻，如今走出陰霾，藉由聚會互相鼓勵，在寒冬中感受溫暖，攜手迎接新的一年。

本次餐會特別邀請同為「馨生人」的詮盛擔任主持人，以其溫暖嗓音與幽默風格，營造宛如「回娘家」的親切氛圍。活動現場不僅備有豐盛佳餚，還安排了趣味遊戲及熱鬧表演，為參與者帶來歡樂時光。為了讓馨生子女感受節慶溫暖，犯保士林分會主任委員林志銜更特別準備小紅包，祝福孩子們平安健康成長。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲保護司司長洪信旭（左）與馨生家庭關懷合影 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

法務部政務次長黃世杰、保護司司長洪信旭、副司長林秀敏，以及士林地檢署主任檢察官盧惠珍等6位檢察官，當天也親臨關懷馨生家庭，逐一向參與者表達慰問。多位行動不便的重傷被害人亦受邀參加，林志銜考量其出行不便，特別安排無障礙接駁車接送，讓他們能夠安心參與，感受年節團聚的溫馨氣氛。黃世杰次長對此舉表示肯定，並鼓勵馨生人多走出戶外，迎接新的人生篇章。

犯保士林分會秉持「關懷、愛心、溫馨」的核心價值，持續提供即時關懷、心理輔導、復健照護補助及訴訟陪同等多元支持，期望為被害家庭點亮前方道路，陪伴他們勇敢向前。有關被害人保護問題，可撥打保護專線0800-005-850洽詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
201名作家聲明挺罷免　九把刀入列名單一次看
大S驟逝！詹惟中認有感應到她　懇求1事：才是真正在幫忙
新iPhone本週將突襲發表　支援AI功能
評「大罷免是惡質憲政慣例」　沈富雄點民進黨3人成歷史罪人
大S樹葬！網傳2年再挖骨灰丟焚化爐　北市殯葬處：絕不可能
張學友回來了！北高雙蛋9場票價、搶票日曝光
快訊／NFL第59屆超級盃王者出爐　費城老鷹甜蜜復仇奪隊史第
翻2026行事曆！請4天「2月爽放半個月」　網驚：放到元宵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新莊自治街市場起火！急疏散5人1狗　2男嗆傷送醫

基隆兩警分局長交接布達　謝國樑盼打造安全宜居城市

桃警處理車禍現場　慘遭機車猛撞右小腿骨折！驚悚影片曝

金門金湖首任女分局長！王貞惠今交接到任　過往經歷曝光

碎屍魔「4關鍵」待拼湊！高大成：重建現場「用這招」可能有用

台中男家中改槍圖利！特警攻堅抓人　他朝窗外狂丟子彈滅證

不滿女友想與前夫復合　渣男倒吊狠虐她9月大女兒成腦傷

愛與希望相隨！士林犯保春節餐會　陪伴140位馨生家庭共迎新年

快訊／高雄碎屍魔押返殺人現場！　將還原肢解棄屍手法

毒打兒女逼偷錢睡貨車！法官痛批：幾近虐待　判他免養家暴父

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

AKIRA身旁翻譯超像瑪莎XD

「聽到台灣行程就說好？」 SJ利特證實：因為很喜歡XD

【你吃你的我拍我的XD】長頸鹿集體搶紅蘿蔔　女遊客被鎖喉還不忘喊：拍我！

徐薇到機場飛機已飛走　老公反應網讚爆

快訊／新莊自治街市場起火！急疏散5人1狗　2男嗆傷送醫

基隆兩警分局長交接布達　謝國樑盼打造安全宜居城市

桃警處理車禍現場　慘遭機車猛撞右小腿骨折！驚悚影片曝

金門金湖首任女分局長！王貞惠今交接到任　過往經歷曝光

碎屍魔「4關鍵」待拼湊！高大成：重建現場「用這招」可能有用

台中男家中改槍圖利！特警攻堅抓人　他朝窗外狂丟子彈滅證

不滿女友想與前夫復合　渣男倒吊狠虐她9月大女兒成腦傷

愛與希望相隨！士林犯保春節餐會　陪伴140位馨生家庭共迎新年

快訊／高雄碎屍魔押返殺人現場！　將還原肢解棄屍手法

毒打兒女逼偷錢睡貨車！法官痛批：幾近虐待　判他免養家暴父

桃園燈會8歲童與家人走失　機警向巡警求助順利與家人團聚

TikTok被禁壓力太大　28歲女睡醒右眼莫名腫痛「失去視力9天」

突襲委國最大黑幫「阿拉瓜火車」　祕魯警救123名女性

放手吧爸媽！9件事讓孩子更棒　別再用「不可以」阻擋成長

王仁甫全家過年意外「開車環島」　季芹親曝玩台灣3縣市原因！

快訊／新莊自治街市場起火！急疏散5人1狗　2男嗆傷送醫

霍建華、林心如「新婚宅」現交易　苗栗人1.77億無貸款入手

包開箱／泰星Apo機場時尚曬Dior極簡大托特包！奶茶色、棕色都超美

基隆兩警分局長交接布達　謝國樑盼打造安全宜居城市

快訊／粉碎酋長3連霸美夢　老鷹四分衛赫茲奪超級盃MVP

【餅乾自由】挑戰娃娃機 90個餅乾一次到手！

社會熱門新聞

疑高雄碎屍魔追垃圾車畫面曝光！　警搜焚化爐找3被害者頭顱

小弟內鬨幹掉大哥？　檢警驚人內幕案情急轉

雲林炭火燒肉店火警　12人緊急疏散

警憂碎屍男將頭顱丟垃圾車　環保局：恐已焚化

性侵小四幼女5年！獸父自稱100分爸爸

即／高雄碎屍魔押返殺人現場！　將還原肢解棄屍手法

名單上還有第5人！高雄碎屍魔筆記內容曝

4部片1200萬！百公斤男扮AV男優騙小模上床

檢借提張嫌回住家模擬犯案　不排除開挖化糞池

「三環幫二當家」堂口內遭斷掌擊斃　揭狙殺內幕

淡水驚傳男屍案　路人看到他倚靠車門

時間軸曝光！高雄碎屍人魔連續3月「每月殺1個」

快訊／台南成大校區研發電動車起火鋰電池發熱出水降溫

即／前鎮河又撈到疑似人體組織！前4天累計尋獲22屍塊

更多熱門

相關新聞

虎班貓聽到媽媽哭　立刻呼嚕安慰

虎班貓聽到媽媽哭　立刻呼嚕安慰

奈拉(Nyla)是隻矮矮胖胖的虎斑貓，但在酷酷的外表下確有著一顆溫柔的心，這天飼主想來個惡作劇，請女友在貓皇面前假哭，沒想到奈拉立刻跑到媽媽旁邊，進入「呼嚕模式」來安慰。

台南藍軍送大批物資到地震災區讓災民暖心

台南藍軍送大批物資到地震災區讓災民暖心

送貨時飲料倒一地！他見「暖心一幕」大讚

送貨時飲料倒一地！他見「暖心一幕」大讚

犯保士林攜士檢送暖30戶馨生人

犯保士林攜士檢送暖30戶馨生人

矯正協會台南分會蜜蘋果祝福矯正人員

矯正協會台南分會蜜蘋果祝福矯正人員

關鍵字：

暖心士林分會犯保

讀者迴響

熱門新聞

林俊傑被爆秘戀「小20歲正妹網紅」

賓果財富密碼瘋傳！數學老師實測結果出爐

大樂透「頭獎2.8億」開獎了

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相

一家三口遇堵車　爸爸下車尿尿「不見了」

她罹胃癌3期「因忽視1警訊」　醫：90%患者都有

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

把握陽光！　「全台紅通通下3天」雨最大時間曝

汪小菲精神崩潰「火大切割張蘭」

10歲屁孩玩火釀禍... 他豪車剛到手燒成廢鐵　家長雙手一攤：沒錢

還勞工7天假！　藍營拚本會期闖關

中興大學碩士班考試　1人違規使用手機取消資格

南投意麵攤正妹爆紅！IG找到了

王陽明「韌帶撕裂、兩處骨裂」傷勢曝光

被投訴上班滑手機！保全哥卯起來1招反擊網讚爆

更多

最夯影音

更多

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面