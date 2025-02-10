愛與希望相隨！士林犯保春節餐會　陪伴140位馨生家庭共迎新年

▲法務部政務次長黃世杰（左著西裝）出席士林分會關心馨生家庭。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

財團法人犯罪被害人保護協會台灣士林分會，日前於大直典華婚宴會館舉辦《蛇年好運來》春節關懷餐會，邀請53戶、共計140位犯罪被害人及其家屬參與。這些家庭曾經歷人生至暗時刻，如今走出陰霾，藉由聚會互相鼓勵，在寒冬中感受溫暖，攜手迎接新的一年。

本次餐會特別邀請同為「馨生人」的詮盛擔任主持人，以其溫暖嗓音與幽默風格，營造宛如「回娘家」的親切氛圍。活動現場不僅備有豐盛佳餚，還安排了趣味遊戲及熱鬧表演，為參與者帶來歡樂時光。為了讓馨生子女感受節慶溫暖，犯保士林分會主任委員林志銜更特別準備小紅包，祝福孩子們平安健康成長。

▲保護司司長洪信旭（左）與馨生家庭關懷合影 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

法務部政務次長黃世杰、保護司司長洪信旭、副司長林秀敏，以及士林地檢署主任檢察官盧惠珍等6位檢察官，當天也親臨關懷馨生家庭，逐一向參與者表達慰問。多位行動不便的重傷被害人亦受邀參加，林志銜考量其出行不便，特別安排無障礙接駁車接送，讓他們能夠安心參與，感受年節團聚的溫馨氣氛。黃世杰次長對此舉表示肯定，並鼓勵馨生人多走出戶外，迎接新的人生篇章。

犯保士林分會秉持「關懷、愛心、溫馨」的核心價值，持續提供即時關懷、心理輔導、復健照護補助及訴訟陪同等多元支持，期望為被害家庭點亮前方道路，陪伴他們勇敢向前。有關被害人保護問題，可撥打保護專線0800-005-850洽詢。