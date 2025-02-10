　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

年後轉職潮　要讓工作更好找專家給建議

▲「台灣就業通」網站整合就業服務、職業訓練、技能檢定與創業服務資訊，透過不同的線上服務功能給予民眾求職助力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「台灣就業通」網站整合就業服務、職業訓練、技能檢定與創業服務資訊，透過不同的線上服務功能給予民眾求職助力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆年後不少上班族打算換工作，日前有人力銀行調查顯示，年後想轉職的民眾創下近十幾年來同期新高，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟，建議欲轉職或求職民眾，可多運用勞動部建置的「台灣就業通」網站，協助釐清職涯方向，幫自己找到理想工作。

劉邦棟說，「台灣就業通」網站整合就業服務、職業訓練、技能檢定與創業服務資訊，透過不同的線上服務功能給予民眾求職助力，例如提供免費職涯測評工具，經由填答問題後的測驗結果發掘出個人潛在能力與職業興趣；還有Jobooks工作百科提供各行業、職業資訊介紹，涵蓋工作內容、用人條件、職能基準及薪資趨勢等，能讓求職者有效掌握產業資訊、訂定求職目標，進一步查詢職缺或相關職訓課程與技能檢定資訊，逐步完成職涯發展藍圖。

▲「台灣就業通」網站整合就業服務、職業訓練、技能檢定與創業服務資訊，透過不同的線上服務功能給予民眾求職助力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

劉邦棟還鼓勵求職或轉職民眾可多利用台灣就業通線上查詢職缺及投遞履歷，雲嘉南分署特開發如上銀科技、矽品精密、緯穎科技、大成長城、東隆五金及大亞電纜等知名大廠，合計超過100間廠商提供上千個工作機會讓求職民眾選擇，其中台灣穗高工業更開出60K高薪要找CNC加工工程師。

此外，台灣就業通的求職秘笈、履歷攻略專區會定期更新文章，包含職場必備的軟硬實力、面試常見問題、撰寫履歷自傳的重點等資訊，都能給求職者相關的實戰攻略；另還有企業專訪、達人帶路專區則透過業界資深前輩分享產業趨勢與職業實例，讓民眾深入了解產業細節，讓人更快擇定尋職方向。

▲「台灣就業通」網站整合就業服務、職業訓練、技能檢定與創業服務資訊，透過不同的線上服務功能給予民眾求職助力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

劉邦棟說，為迎接年後轉職潮，2月雲嘉南分署轄下各就業中心也舉辦超過30場實體徵才活動，現場亦有免費職涯諮商、履歷健診及創業諮詢服務，歡迎民眾參加；若覺得面對面比較害羞，或較不擅長與公部門互動，他也呼籲青年朋友透過台灣就業通的「Youth職涯就業諮詢平台」與職涯顧問進行一對一諮詢，只要到台灣就業通網站註冊登入，就能預約諮詢時段，與專業顧問一起探索職涯目標、診斷履歷自傳與提升面試技巧。

最後，劉邦棟也提醒求職者千萬不要自我設限，要勇敢走出舒適圈嘗試不同事物，如果在職場上還沒有找到職涯方向，歡迎善用政府資源，勞動部在就業與技能培訓上都有計畫補助，相關資訊可上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢，或撥打免付費客服專線0800-777-888，都有專人協助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
201名作家聲明挺罷免　九把刀入列名單一次看
大S驟逝！詹惟中認有感應到她　懇求1事：才是真正在幫忙
新iPhone本週將突襲發表　支援AI功能
評「大罷免是惡質憲政慣例」　沈富雄點民進黨3人成歷史罪人
大S樹葬！網傳2年再挖骨灰丟焚化爐　北市殯葬處：絕不可能
張學友回來了！北高雙蛋9場票價、搶票日曝光
快訊／NFL第59屆超級盃王者出爐　費城老鷹甜蜜復仇奪隊史第
翻2026行事曆！請4天「2月爽放半個月」　網驚：放到元宵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園燈會9歲女童走失蹲地大哭　警安撫幫她找到媽媽

0121震災重建各界善心不斷　黃偉哲視察災後重建進度感謝助災民

台南市衛生局公布食品重金屬抽驗結果　巴西蘑菇鎘超標下架！

年後轉職潮　要讓工作更好找專家給建議

打造專屬美力！　嘉藥美粧科學創意營引領探索粧品奧秘

中壢社宅一號傳墜樓！　黃崇真揭「隱形鐵窗」安裝防憾事

如實行益會歌舞精彩義演　桃園榮家歡樂小過年

2025台灣燈會「城市聚光燈」展區　元智大學師生共創燈會藝術

2025台灣燈會效應　試營運首週末機捷運量達近30萬人次

2025第八屆國際藝術家節「以愛為名禮讚藝術」　9日起桃園登場

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

AKIRA身旁翻譯超像瑪莎XD

「聽到台灣行程就說好？」 SJ利特證實：因為很喜歡XD

【你吃你的我拍我的XD】長頸鹿集體搶紅蘿蔔　女遊客被鎖喉還不忘喊：拍我！

徐薇到機場飛機已飛走　老公反應網讚爆

桃園燈會9歲女童走失蹲地大哭　警安撫幫她找到媽媽

0121震災重建各界善心不斷　黃偉哲視察災後重建進度感謝助災民

台南市衛生局公布食品重金屬抽驗結果　巴西蘑菇鎘超標下架！

年後轉職潮　要讓工作更好找專家給建議

打造專屬美力！　嘉藥美粧科學創意營引領探索粧品奧秘

中壢社宅一號傳墜樓！　黃崇真揭「隱形鐵窗」安裝防憾事

如實行益會歌舞精彩義演　桃園榮家歡樂小過年

2025台灣燈會「城市聚光燈」展區　元智大學師生共創燈會藝術

2025台灣燈會效應　試營運首週末機捷運量達近30萬人次

2025第八屆國際藝術家節「以愛為名禮讚藝術」　9日起桃園登場

突襲委國最大黑幫「阿拉瓜火車」　祕魯警救123名女性

放手吧爸媽！9件事讓孩子更棒　別再用「不可以」阻擋成長

王仁甫全家過年意外「開車環島」　季芹親曝玩台灣3縣市原因！

快訊／新莊自治街市場起火！急疏散5人1狗　2男嗆傷送醫

霍建華、林心如「新婚宅」現交易　苗栗人1.77億無貸款入手

包開箱／泰星Apo機場時尚曬Dior極簡大托特包！奶茶色、棕色都超美

基隆兩警分局長交接布達　謝國樑盼打造安全宜居城市

快訊／粉碎酋長3連霸美夢　老鷹四分衛赫茲奪超級盃MVP

台中隱藏版「抹茶雞蛋仔」一咬開茶香大噴發！藏軟糯牽絲越嚼越香

推還勞工7天假「拚本會期三讀」　牛煦庭：相信也會是黨團目標

【當初反對養貓的家人】偷進房哄貓睡還貼心蓋被子　直接被貓貓收服XD

地方熱門新聞

中壢社宅一號傳墜樓　議員提隱形鐵窗安裝

高雄輕軌爆衝突！夫妻抱嬰嗆無人讓座

高雄2／21停水55hrs　48萬戶受影響

台灣燈會　試營運首週末機捷運量大

快訊／台南北區康樂街民宅濃煙明火竄出

2025台灣燈會「城市聚光燈」展區　元智策展

如實行益會歌舞義演　桃園榮家歡樂小過年

酒醉友人口角拉扯　快打警力迅速控制排除

國際藝術家節9日起桃園登場

萬金杜鵑花展2／27開跑　雙展區打造賞花新亮點

嘉義市火雞肉飯特展美味攻略

客運遺失物遭善心人士協助送交　警即時化解誤會

年後轉職潮要讓工作更好找專家給建議

中正大學火警　疑垃圾桶丟進熱食起火

更多熱門

相關新聞

你的天職是什麼？超準心測揭開適合你的工作類型！

你的天職是什麼？超準心測揭開適合你的工作類型！

你是否曾在電影、漫畫或電視劇中聽過角色大喊「這就是我的天職」台詞？但現實生活中，真正能夠這麼篤定地說出這句話的人少之又少吧？即使覺得現在的工作可能是天職，內心或許還是會想：「會不會有更適合我的職業？」你也有這樣的疑問？不妨透過日本網站《TRILL》的心理測驗來探索你的「天職」！

「年後離職潮」擋不住？94.8%考慮跳槽　最在意的10個焦點揭曉

「年後離職潮」擋不住？94.8%考慮跳槽　最在意的10個焦點揭曉

「全球前1％的AI科學家」許主洪入職阿里巴巴 任集團副總裁

「全球前1％的AI科學家」許主洪入職阿里巴巴 任集團副總裁

求職不只拼履歷！7個關鍵細節讓你面試勝率大增

求職不只拼履歷！7個關鍵細節讓你面試勝率大增

大S流感病逝「一票嘆延遲就醫」　醫揭關鍵打臉

大S流感病逝「一票嘆延遲就醫」　醫揭關鍵打臉

關鍵字：

轉職潮工作專家建議

讀者迴響

熱門新聞

林俊傑被爆秘戀「小20歲正妹網紅」

賓果財富密碼瘋傳！數學老師實測結果出爐

大樂透「頭獎2.8億」開獎了

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相

一家三口遇堵車　爸爸下車尿尿「不見了」

她罹胃癌3期「因忽視1警訊」　醫：90%患者都有

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

把握陽光！　「全台紅通通下3天」雨最大時間曝

汪小菲精神崩潰「火大切割張蘭」

10歲屁孩玩火釀禍... 他豪車剛到手燒成廢鐵　家長雙手一攤：沒錢

還勞工7天假！　藍營拚本會期闖關

中興大學碩士班考試　1人違規使用手機取消資格

南投意麵攤正妹爆紅！IG找到了

王陽明「韌帶撕裂、兩處骨裂」傷勢曝光

被投訴上班滑手機！保全哥卯起來1招反擊網讚爆

更多

最夯影音

更多

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面