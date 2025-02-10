年後轉職潮　要讓工作更好找專家給建議

▲「台灣就業通」網站整合就業服務、職業訓練、技能檢定與創業服務資訊，透過不同的線上服務功能給予民眾求職助力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆年後不少上班族打算換工作，日前有人力銀行調查顯示，年後想轉職的民眾創下近十幾年來同期新高，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟，建議欲轉職或求職民眾，可多運用勞動部建置的「台灣就業通」網站，協助釐清職涯方向，幫自己找到理想工作。

劉邦棟說，「台灣就業通」網站整合就業服務、職業訓練、技能檢定與創業服務資訊，透過不同的線上服務功能給予民眾求職助力，例如提供免費職涯測評工具，經由填答問題後的測驗結果發掘出個人潛在能力與職業興趣；還有Jobooks工作百科提供各行業、職業資訊介紹，涵蓋工作內容、用人條件、職能基準及薪資趨勢等，能讓求職者有效掌握產業資訊、訂定求職目標，進一步查詢職缺或相關職訓課程與技能檢定資訊，逐步完成職涯發展藍圖。

劉邦棟還鼓勵求職或轉職民眾可多利用台灣就業通線上查詢職缺及投遞履歷，雲嘉南分署特開發如上銀科技、矽品精密、緯穎科技、大成長城、東隆五金及大亞電纜等知名大廠，合計超過100間廠商提供上千個工作機會讓求職民眾選擇，其中台灣穗高工業更開出60K高薪要找CNC加工工程師。

此外，台灣就業通的求職秘笈、履歷攻略專區會定期更新文章，包含職場必備的軟硬實力、面試常見問題、撰寫履歷自傳的重點等資訊，都能給求職者相關的實戰攻略；另還有企業專訪、達人帶路專區則透過業界資深前輩分享產業趨勢與職業實例，讓民眾深入了解產業細節，讓人更快擇定尋職方向。

劉邦棟說，為迎接年後轉職潮，2月雲嘉南分署轄下各就業中心也舉辦超過30場實體徵才活動，現場亦有免費職涯諮商、履歷健診及創業諮詢服務，歡迎民眾參加；若覺得面對面比較害羞，或較不擅長與公部門互動，他也呼籲青年朋友透過台灣就業通的「Youth職涯就業諮詢平台」與職涯顧問進行一對一諮詢，只要到台灣就業通網站註冊登入，就能預約諮詢時段，與專業顧問一起探索職涯目標、診斷履歷自傳與提升面試技巧。

最後，劉邦棟也提醒求職者千萬不要自我設限，要勇敢走出舒適圈嘗試不同事物，如果在職場上還沒有找到職涯方向，歡迎善用政府資源，勞動部在就業與技能培訓上都有計畫補助，相關資訊可上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢，或撥打免付費客服專線0800-777-888，都有專人協助。