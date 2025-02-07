　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

你的天職是什麼？超準心測揭開適合你的工作類型！

▲▼心理測驗,工作,職場,人際,職人。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲好奇自己的天職是哪類型的嗎？來玩個心理測驗找答案吧！（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

你是否曾在電影、漫畫或電視劇中聽過角色熱血大喊「這就是我的天職！」這樣的台詞？但現實生活中，真正能夠這麼篤定地說出這句話的人，恐怕少之又少吧？即使覺得現在的工作可能是天職，內心或許還是會想：「會不會有更適合我的職業？」如果你也有這樣的疑問，不妨透過日本網站《TRILL》的心理測驗來探索你的「天職」！

Q：請憑直覺回答第一眼看到圖形聯想到什麼？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼心理測驗,工作,職場,人際,職人。（圖／取自心測網站）

1、法國麵包（長條餐包）
2、嘴唇
3、熱狗
4、枕頭

選好了嗎？往下看答案！

選好了嗎？往下看答案！

選好了嗎？往下看答案！

選1：法國麵包——適合「創造型工作」

如果你看到的圖形像是一條法國麵包，那麼你可能適合從事創造性的工作。你的天職或許與「動手製作」、「從無到有打造新事物」相關。不僅限於親手製作產品，你可能也擅長與團隊合作，共同發想創新點子，將創意變為實體。你的強項就是擁有從零開始創造的能力！你的思維活躍、創意豐富，能夠將抽象的概念具象化，並樂在其中。此外，你對自己所創造的事物會投入極大的熱情與心力，容易沉浸於工作，享受將點子變成實體的過程；而且，當你的作品具體呈現在眼前，那份成就感也會讓你感到無比滿足。

●適合的職業：作家、工藝職人、產品開發、設計師、料理人等。選擇一份能發揮創意的工作，將讓你的職業生涯更加充實，工作樂趣滿滿！

選2：嘴唇——適合「與人交流的工作」

如果你的第一直覺是「嘴唇」，那麼你很可能適合與人互動的工作。相較於獨自埋頭苦幹，你更適合與他人交流，透過互動展現自己的價值，這樣的工作方式能讓你更加有動力！你的天職應該是能夠發揮溝通能力的職業，與人接觸讓你感到充實且充滿能量。你擁有高度的同理心，擅長察覺他人的需求，甚至能夠在對方開口之前就理解他們的想法。這種敏銳的觀察力，讓你在人際關係中遊刃有餘。如果讓你從事過於單調、缺乏人際交流的工作，你可能會覺得枯燥乏味，無法真正發揮所長。

●適合的職業：心理諮商師、業務、教師、銷售人員、客服等。透過與人交流，你不僅能夠獲得滿足感，也會在互動中持續成長，讓工作變得更加有趣！

選3：熱狗——適合「靈活應變的工作」

如果你看到的圖形像是一條熱狗，代表你天生適合變化多端、需要應變能力的工作。你無法忍受每天重複相同的任務，更傾向於充滿挑戰與刺激的職場環境。在這樣的工作模式下，你可以全神貫注，充分發揮自己的能量。你是一個充滿活力、熱愛挑戰的人。日復一日的單調工作對你來說是種折磨，你更喜歡在快速變化的環境中做決策、解決問題，並即時調整策略。你渴望在高壓、需要迅速應變的環境中發揮所長，享受那種「在關鍵時刻做出正確判斷」的快感。

●適合的職業：警察、社工、醫生、護理師、記者等。這些職業的共同點就是每天都充滿變數，需要快速應對不同的情境，而這正是你擅長的領域！在這樣的環境中，你將能夠充分發揮你的行動力與決斷力，讓工作充滿成就感。

選4：枕頭——適合「專注穩定的工作」

如果你看到的是「枕頭」，代表你適合步調穩定、專注度高的工作。你擁有超強的耐心與專注力，能夠持續投入在一項任務中，不易因外界干擾而分心。對你來說，每天能夠安定地完成工作，比起刺激變化更來得有吸引力。你喜歡安靜地投入在自己的工作中，專心完成一件事情，即使是重複性的任務，也能保持專注與熱情。相反地，若工作環境太過混亂或變動太快，可能會讓你感到壓力與不適應。你在細節處理上表現出色，適合需要耐心與精準度的職業。

●適合的職業：研究員、行政人員、工廠技術員、手工職人等。這類工作不需要頻繁應變，而是要求穩定、細心與長時間的專注，正好符合你的特質。選擇這類型的職業，將讓你的工作更加順心愉快！

每個人都有適合自己的工作模式，「天職」並不一定是單一的答案，而是你在特定領域能夠發揮潛能、感到充實的工作。如果你對目前的工作感到不確定，不妨試著思考自己在什麼樣的環境下最能發揮潛力，讓你的職場生活變得更充實、更有成就感！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
時間軸曝光！碎屍人魔住家變屠宰場「每月殺1個」
撞死夫妻冷血喊：煞車壞了！還找少女性交　潛美7年將押解返台
汪小菲「雨中跪地照」曝！　張穎穎：媽呀
快訊／小S暫不回歸！　《不熙娣》宣布代班主持
快訊／家中殺3女！　鄰曝深夜恐怖聲：他在鋸東西
快訊／3組血跡鑑定出爐　失蹤婦和大嫂確認遇害
中華隊先發輪值人選曝光！　曾總點名4人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

媽狂嫌女兒下體臭　網傻：故意羞辱！苦主曝1狀況「聞到死老鼠味」

一票飛日本推爆「無腦1玩法」！過來人大好評：帶長輩超方便

合歡山區恐下雪！翠峰至大禹嶺路段今1800後預警性封閉

李珠珢在台灣！「1則限動」洩蹤跡　網見1女神也在：富邦出手了？

你的天職是什麼？超準心測揭開適合你的工作類型！

「台灣觀巴」花蓮套裝遊程優惠縮水　5／19起1折變3折

流感疫苗打氣趨緩　公費昨日接種1.8萬劑「全國剩2.5萬劑」

寒流來襲合歡山恐結冰　翠峰至大禹嶺路段「不排除」預警封路4天

最便宜一日35K！護理師百萬月子中心任職　曝有錢人「是這群」

明天要補班！上班族「曝1狀況」反而更爽　一票人點頭：還有錢拿

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集

蔡康永痛哭悼大S：瘋狂想念一個人　「外星人玩膩了」陪伴悲傷朋友逃離

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

高嘉瑜為李彥秀改編獻唱「王老先生有塊地」

高雄婦碎屍拼湊式相驗　家屬哀痛無法認屍

媽狂嫌女兒下體臭　網傻：故意羞辱！苦主曝1狀況「聞到死老鼠味」

一票飛日本推爆「無腦1玩法」！過來人大好評：帶長輩超方便

合歡山區恐下雪！翠峰至大禹嶺路段今1800後預警性封閉

李珠珢在台灣！「1則限動」洩蹤跡　網見1女神也在：富邦出手了？

你的天職是什麼？超準心測揭開適合你的工作類型！

「台灣觀巴」花蓮套裝遊程優惠縮水　5／19起1折變3折

流感疫苗打氣趨緩　公費昨日接種1.8萬劑「全國剩2.5萬劑」

寒流來襲合歡山恐結冰　翠峰至大禹嶺路段「不排除」預警封路4天

最便宜一日35K！護理師百萬月子中心任職　曝有錢人「是這群」

明天要補班！上班族「曝1狀況」反而更爽　一票人點頭：還有錢拿

女回飯店發現房間被闖入　驚見「霸氣海豹在睡覺」叫醒還氣呼呼

人妻要回娘家夫竟強壓狂蹭想硬上　她自咬手腕大喊救命才脫身

時間軸曝光！高雄碎屍人魔住家當屠宰場　連續3月「每月殺1個」

補班日小確幸！東森購物網撒紅包、滿額抽小家電　「猜燈謎」拿E幣紅包

蔡明忠員工公開信！AI Everywhere很快來臨　強調「不縮減人力」

台南市消防局長李明峯體恤警義消辛勞　共同觀賞電影「烈火救援」

20歲老貓走失15年再次依偎飼主懷中　幾小時後帶著愛離世

抗罷免！侯友宜密會新北藍委　私下喊話要葉元之撐住

達美樂「可可火山披薩」情人節5折吃！爆漿可可醬佐香蕉超濃郁

《百靈果》凱莉開Uber Eats驚見「差別待遇」！Joeman：我的也會

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

生活熱門新聞

過年腹瀉以為吃壞肚　就醫竟是「2癌末期」

大S吃素13年　「被張蘭逼吃肉」片段網氣炸

具俊曄喊遺產全給S媽！律師：要看汪小菲

快訊／9縣市低溫特報！急凍跌破10度

具俊曄放棄「遺產都給S媽」　律師曝1事勿做

寒流午後到！　氣象專家示警：近10年冷最久

20多歲職軍染A流2天病逝　疫調1年內未打疫苗

女律師坦言：具俊瞱聲明雖帥　但可能事與願違

諾亞克「高階主管集體請辭」！股價5個月腰斬

汪小菲一知大S死訊就飛到台灣　她揪1關鍵

女列14項男生扣分行為　PTT網友傻眼

無良導遊偷拍「大S病容照」　網氣炸狂轟！急關帳號

具俊曄酸汪小菲：世上真有這麼壞的人　駁斥為大S投保2億

快訊／3縣市大雨特報！下到晚上

更多熱門

相關新聞

「年後離職潮」擋不住？94.8%考慮跳槽　最在意的10個焦點揭曉

「年後離職潮」擋不住？94.8%考慮跳槽　最在意的10個焦點揭曉

年後湧現離職潮！根據yes123求職網3日發布的調查指出，有62.2%自認「跳槽機率大於續留機率」；也有32.6%自認「跳槽與續留機率各半」；以及5.2%自認「續留機率大於跳槽機率」。

心理測驗一問題揭露你的內在情緒

心理測驗一問題揭露你的內在情緒

先看到房子還是狗？測驗幸福在哪

先看到房子還是狗？測驗幸福在哪

選對「枕頭套」就能讓感情少走冤枉路？

選對「枕頭套」就能讓感情少走冤枉路？

你最不想被發現的弱點是什麼？心理測驗準得可怕！

你最不想被發現的弱點是什麼？心理測驗準得可怕！

關鍵字：

心理測驗工作職場人際職人

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲怒譙張蘭三字經！「妳為什麼老是這樣」

汪小菲飆罵張蘭「15秒影片曝光」

高雄恐怖碎屍！DNA比對確認死者身分

5催情食物「吃了想色色」！她激推：大頭小頭都強壯

過年腹瀉以為吃壞肚　就醫竟是「2癌末期」

超狂老夫妻豪捐53億給醫院　院長：我嚇壞了

網瘋傳「汪小菲才是大S的真愛」

即／高雄連續殺人碎屍！警局長證實：兇嫌家驗出3女DNA

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

小S身心俱疲暫不回歸吳姍儒將代班主持

快訊／具俊曄發文！遺產權全留給S媽

張穎穎「人都去世了還在下水軍」抖汪小菲出軌史

具俊曄韓文版聲明更催淚：天使回天堂了

即／南2段女山友落單　失聯6天終獲救

利特深夜1圖哀悼大S！韓網見具俊曄IG不捨

更多

最夯影音

更多

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面