你的天職是什麼？超準心測揭開適合你的工作類型！

▲好奇自己的天職是哪類型的嗎？來玩個心理測驗找答案吧！（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

你是否曾在電影、漫畫或電視劇中聽過角色熱血大喊「這就是我的天職！」這樣的台詞？但現實生活中，真正能夠這麼篤定地說出這句話的人，恐怕少之又少吧？即使覺得現在的工作可能是天職，內心或許還是會想：「會不會有更適合我的職業？」如果你也有這樣的疑問，不妨透過日本網站《TRILL》的心理測驗來探索你的「天職」！

Q：請憑直覺回答第一眼看到圖形聯想到什麼？

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1、法國麵包（長條餐包）

2、嘴唇

3、熱狗

4、枕頭

選好了嗎？往下看答案！

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選1：法國麵包——適合「創造型工作」

如果你看到的圖形像是一條法國麵包，那麼你可能適合從事創造性的工作。你的天職或許與「動手製作」、「從無到有打造新事物」相關。不僅限於親手製作產品，你可能也擅長與團隊合作，共同發想創新點子，將創意變為實體。你的強項就是擁有從零開始創造的能力！你的思維活躍、創意豐富，能夠將抽象的概念具象化，並樂在其中。此外，你對自己所創造的事物會投入極大的熱情與心力，容易沉浸於工作，享受將點子變成實體的過程；而且，當你的作品具體呈現在眼前，那份成就感也會讓你感到無比滿足。

●適合的職業：作家、工藝職人、產品開發、設計師、料理人等。選擇一份能發揮創意的工作，將讓你的職業生涯更加充實，工作樂趣滿滿！

選2：嘴唇——適合「與人交流的工作」

如果你的第一直覺是「嘴唇」，那麼你很可能適合與人互動的工作。相較於獨自埋頭苦幹，你更適合與他人交流，透過互動展現自己的價值，這樣的工作方式能讓你更加有動力！你的天職應該是能夠發揮溝通能力的職業，與人接觸讓你感到充實且充滿能量。你擁有高度的同理心，擅長察覺他人的需求，甚至能夠在對方開口之前就理解他們的想法。這種敏銳的觀察力，讓你在人際關係中遊刃有餘。如果讓你從事過於單調、缺乏人際交流的工作，你可能會覺得枯燥乏味，無法真正發揮所長。

●適合的職業：心理諮商師、業務、教師、銷售人員、客服等。透過與人交流，你不僅能夠獲得滿足感，也會在互動中持續成長，讓工作變得更加有趣！

選3：熱狗——適合「靈活應變的工作」

如果你看到的圖形像是一條熱狗，代表你天生適合變化多端、需要應變能力的工作。你無法忍受每天重複相同的任務，更傾向於充滿挑戰與刺激的職場環境。在這樣的工作模式下，你可以全神貫注，充分發揮自己的能量。你是一個充滿活力、熱愛挑戰的人。日復一日的單調工作對你來說是種折磨，你更喜歡在快速變化的環境中做決策、解決問題，並即時調整策略。你渴望在高壓、需要迅速應變的環境中發揮所長，享受那種「在關鍵時刻做出正確判斷」的快感。

●適合的職業：警察、社工、醫生、護理師、記者等。這些職業的共同點就是每天都充滿變數，需要快速應對不同的情境，而這正是你擅長的領域！在這樣的環境中，你將能夠充分發揮你的行動力與決斷力，讓工作充滿成就感。

選4：枕頭——適合「專注穩定的工作」

如果你看到的是「枕頭」，代表你適合步調穩定、專注度高的工作。你擁有超強的耐心與專注力，能夠持續投入在一項任務中，不易因外界干擾而分心。對你來說，每天能夠安定地完成工作，比起刺激變化更來得有吸引力。你喜歡安靜地投入在自己的工作中，專心完成一件事情，即使是重複性的任務，也能保持專注與熱情。相反地，若工作環境太過混亂或變動太快，可能會讓你感到壓力與不適應。你在細節處理上表現出色，適合需要耐心與精準度的職業。

●適合的職業：研究員、行政人員、工廠技術員、手工職人等。這類工作不需要頻繁應變，而是要求穩定、細心與長時間的專注，正好符合你的特質。選擇這類型的職業，將讓你的工作更加順心愉快！

每個人都有適合自己的工作模式，「天職」並不一定是單一的答案，而是你在特定領域能夠發揮潛能、感到充實的工作。如果你對目前的工作感到不確定，不妨試著思考自己在什麼樣的環境下最能發揮潛力，讓你的職場生活變得更充實、更有成就感！