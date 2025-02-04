求職不只拼履歷！面試高手都在偷偷練「儀態、手勢、眼神」等7個關鍵細節

▲新的一年不少人會想要換工作，面試時該怎麼樣才能提高錄取率，其實除了履歷，肢體語言和儀態也很重要。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

新春開工迎接新氣象，不少人選在領完年終的此時開始找尋更適合的新工作，想要成功爭取「上位」，面試眉角要懂！面試不僅考驗著求職者的回答內容，還包含了表達方式，無論你的履歷再優秀，若面試時駝背、坐立不安或眼神閃躲，都有可能因此影響錄取機會。外國網站《Bright Side》整理了5大面試時肢體語言的關鍵，想換工作的你趕快一起來看看，該如何展現自信與專業形象！

1、姿勢決定第一印象

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姿勢是面試官最先注意到的細節之一。站得筆直能展現自信，而駝背則可能讓人覺得你內向或缺乏自信；同時，也要注意肩膀的姿態，應該自然放鬆向後，而不是聳肩，因為這可能透露你的緊張感。其實，緊張是很正常的，面試官也能理解這一點；但若是顯得過於僵硬，可能會讓人覺得你不自在或不夠親切，甚至導致你的回答過於急促、無法流暢表達。此外，坐下時應避免側身傾斜，因為這可能讓人感覺你缺乏專注度或興趣不高。

2、手勢提升說服力

手勢運用也是肢體語言的一環。你平常說話會自然搭配手勢嗎？如果會的話，可以在面試時適度運用，這有助於讓表達更具有說服力；如果不習慣使用手勢，不妨先在家練習看看，這樣能避免在緊張時亂動手指、交叉手臂或無意識地撥弄頭髮，讓自己看起來更穩重。沒開口回答的時候，雙手可以自然放在桌面上，例如輕輕交疊或合掌擺放，這樣當你開始發言時，手勢就能自然跟上，也能幫助你維持良好坐姿，避免駝背影響整體形象。

3、眼神交流要自然

適當的眼神接觸能展現求職者對於這場面試的專注與尊重，讓面試官感受到你的積極態度；但要注意別讓目光變得過於銳利或僵硬，以免讓對方覺得有壓迫感。最理想的狀態是保持自然的眼神交流，適時移開目光，就能避免給人過度緊張或咄咄逼人的印象；適當的眼神接觸能建立信任感，使你看起來既自信又有親和力。

4、傾聽與回應並重

在面試時，很多人會急於展現自己的能力，希望證明自己是最佳人選，但別忘了，傾聽與回應同樣重要！過程中，面試官不僅關心你的專業技能，還會時刻觀察你的溝通能力與人際互動。有兩個小技巧能幫助展現專注與投入感：第一個是稍微前傾身體，在對方說話時表現出專心聆聽的態度。第二個是適時點頭，讓面試官知道你正在理解對方的話，並且對談話內容感興趣。這兩個小細節能讓人顯得更專業，展現出具備良好的溝通能力。

5、自信的握手很關鍵

面試的第一印象，從踏進公司那一刻就開始了！在正式見到面試官前，你可能會與接待人員、其他應徵者或公司員工互動，因此，從一開始就保持自信與禮貌，能為你的形象加分。當正式與面試官見面時，牢記「有力的握手」，這是很多人知道卻常忽略的小細節；堅定的握手代表你對自己的信心和準備，而過於輕柔無力的握手，可能讓人覺得你缺乏自信與決斷力。

6、穿搭顏色影響觀感

選擇合適的服裝顏色也能幫助在面試時留下好印象！選擇藍色、黑色能展現專業、自信與可靠性，適合大多數面試場合。另外像是橘色，雖然醒目，但可能讓人覺得過於活潑、不夠穩重，建議避免。良好的服裝選擇，能在你開口之前，先替你傳遞專業形象！

7、開放姿態增強親和力

維持開放的姿勢，讓肩膀自然向後、放鬆，避免交叉雙臂，這樣的肢點能讓你看起來更有自信、親和，給人正向的第一印象。相反地，交叉雙臂可能讓人覺得你防備心重或不夠友善，即便你並非故意如此。

總之，想在面試中脫穎而出，光靠好履歷還不夠，肢體語言也是關鍵！善用手勢、保持好姿勢、掌握眼神交流，這些小細節都能讓你看起來更專業、更自信，讓面試官對你印象深刻，錄取機會大大提升！