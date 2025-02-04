　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

求職不只拼履歷！面試高手都在偷偷練「儀態、手勢、眼神」等7個關鍵細節

▲▼工作,求職,面試,手勢,姿勢,眼神,穿搭。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲新的一年不少人會想要換工作，面試時該怎麼樣才能提高錄取率，其實除了履歷，肢體語言和儀態也很重要。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

新春開工迎接新氣象，不少人選在領完年終的此時開始找尋更適合的新工作，想要成功爭取「上位」，面試眉角要懂！面試不僅考驗著求職者的回答內容，還包含了表達方式，無論你的履歷再優秀，若面試時駝背、坐立不安或眼神閃躲，都有可能因此影響錄取機會。外國網站《Bright Side》整理了5大面試時肢體語言的關鍵，想換工作的你趕快一起來看看，該如何展現自信與專業形象！

1、姿勢決定第一印象

[廣告]請繼續往下閱讀...

姿勢是面試官最先注意到的細節之一。站得筆直能展現自信，而駝背則可能讓人覺得你內向或缺乏自信；同時，也要注意肩膀的姿態，應該自然放鬆向後，而不是聳肩，因為這可能透露你的緊張感。其實，緊張是很正常的，面試官也能理解這一點；但若是顯得過於僵硬，可能會讓人覺得你不自在或不夠親切，甚至導致你的回答過於急促、無法流暢表達。此外，坐下時應避免側身傾斜，因為這可能讓人感覺你缺乏專注度或興趣不高。

2、手勢提升說服力

手勢運用也是肢體語言的一環。你平常說話會自然搭配手勢嗎？如果會的話，可以在面試時適度運用，這有助於讓表達更具有說服力；如果不習慣使用手勢，不妨先在家練習看看，這樣能避免在緊張時亂動手指、交叉手臂或無意識地撥弄頭髮，讓自己看起來更穩重。沒開口回答的時候，雙手可以自然放在桌面上，例如輕輕交疊或合掌擺放，這樣當你開始發言時，手勢就能自然跟上，也能幫助你維持良好坐姿，避免駝背影響整體形象。

▲▼工作,求職,面試,手勢,姿勢,眼神,穿搭。（圖／取自免費圖庫pexels）

3、眼神交流要自然

適當的眼神接觸能展現求職者對於這場面試的專注與尊重，讓面試官感受到你的積極態度；但要注意別讓目光變得過於銳利或僵硬，以免讓對方覺得有壓迫感。最理想的狀態是保持自然的眼神交流，適時移開目光，就能避免給人過度緊張或咄咄逼人的印象；適當的眼神接觸能建立信任感，使你看起來既自信又有親和力。

▲▼工作,求職,面試,手勢,姿勢,眼神,穿搭。（圖／取自免費圖庫pexels）

4、傾聽與回應並重

在面試時，很多人會急於展現自己的能力，希望證明自己是最佳人選，但別忘了，傾聽與回應同樣重要！過程中，面試官不僅關心你的專業技能，還會時刻觀察你的溝通能力與人際互動。有兩個小技巧能幫助展現專注與投入感：第一個是稍微前傾身體，在對方說話時表現出專心聆聽的態度。第二個是適時點頭，讓面試官知道你正在理解對方的話，並且對談話內容感興趣。這兩個小細節能讓人顯得更專業，展現出具備良好的溝通能力。

▲▼工作,求職,面試,手勢,姿勢,眼神,穿搭。（圖／取自免費圖庫pexels）

5、自信的握手很關鍵

面試的第一印象，從踏進公司那一刻就開始了！在正式見到面試官前，你可能會與接待人員、其他應徵者或公司員工互動，因此，從一開始就保持自信與禮貌，能為你的形象加分。當正式與面試官見面時，牢記「有力的握手」，這是很多人知道卻常忽略的小細節；堅定的握手代表你對自己的信心和準備，而過於輕柔無力的握手，可能讓人覺得你缺乏自信與決斷力。

▲▼工作,求職,面試,手勢,姿勢,眼神,穿搭。（圖／取自免費圖庫pexels）

6、穿搭顏色影響觀感

選擇合適的服裝顏色也能幫助在面試時留下好印象！選擇藍色、黑色能展現專業、自信與可靠性，適合大多數面試場合。另外像是橘色，雖然醒目，但可能讓人覺得過於活潑、不夠穩重，建議避免。良好的服裝選擇，能在你開口之前，先替你傳遞專業形象！

▲▼工作,求職,面試,手勢,姿勢,眼神,穿搭。（圖／取自免費圖庫pexels）

7、開放姿態增強親和力

維持開放的姿勢，讓肩膀自然向後、放鬆，避免交叉雙臂，這樣的肢點能讓你看起來更有自信、親和，給人正向的第一印象。相反地，交叉雙臂可能讓人覺得你防備心重或不夠友善，即便你並非故意如此。

總之，想在面試中脫穎而出，光靠好履歷還不夠，肢體語言也是關鍵！善用手勢、保持好姿勢、掌握眼神交流，這些小細節都能讓你看起來更專業、更自信，讓面試官對你印象深刻，錄取機會大大提升！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／孫生遭判刑5月　可上訴
汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！來台失神3舉動網看傻：現任算
親權歸汪小菲　大S兒女恐被帶回北京！律師曝「S媽想拿回」僅有
台鐵公司化首年　「虧138億元」創新高
賈永婕曝「具俊曄吻別大S」遭批當連續劇看！　親上火線3度回酸
許瑋倫大S都是前女友！周渝民「二度遭逢舊愛驟逝」　網擔心憂鬱
大S「人間清醒」15句不朽金句：世上根本沒有所謂的人生勝利組

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

入夜恐降雪！　台14甲合歡山翠峰至大禹嶺1800起封閉

公費流感疫苗「一天打掉4萬劑」　自費尚有40萬劑

楊梅休息站3年6起事故引發存廢討論　高公局：有一定需求

和大S一樣「變1%重症」！時間軸也超像　她狂咳血：明白那種痛

預算被刪99%！行政院聯合服務中心「付不出水電油錢」：恐停擺

搶打公費流感疫苗！基隆剩1700劑　衛生局估2天內打完

住日10年台人揭「日本就醫經驗」　嘆醫師處理消極、看診速度慢

國道3月起增3處「動態地磅系統」防大貨車超載　逃磅罰9萬元

求職不只拼履歷！面試高手都在偷偷練「儀態、手勢、眼神」等7個關鍵細節

親權歸汪小菲　大S兒女恐被帶回北京！律師曝「S媽想拿回」僅有1招

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

小S感性告白大S：最愛的人是妳　我來保護妳！永遠的姊妹情深

妻子大S猝逝…具俊曄悲痛「我不好」　S媽喊話完成女兒遺願：希望大家體諒

黑狗狂吠 #天公爐 挖出骸骨！ 專家曝：埋骨者將遭天譴 #北斗 #天后宮 #東螺媽

汪小菲哀傷趕回台北　返家後再度90度鞠躬

大S春節猝逝！享年48歲　 小S悲慟證實：流感併發肺炎

入夜恐降雪！　台14甲合歡山翠峰至大禹嶺1800起封閉

公費流感疫苗「一天打掉4萬劑」　自費尚有40萬劑

楊梅休息站3年6起事故引發存廢討論　高公局：有一定需求

和大S一樣「變1%重症」！時間軸也超像　她狂咳血：明白那種痛

預算被刪99%！行政院聯合服務中心「付不出水電油錢」：恐停擺

搶打公費流感疫苗！基隆剩1700劑　衛生局估2天內打完

住日10年台人揭「日本就醫經驗」　嘆醫師處理消極、看診速度慢

國道3月起增3處「動態地磅系統」防大貨車超載　逃磅罰9萬元

求職不只拼履歷！面試高手都在偷偷練「儀態、手勢、眼神」等7個關鍵細節

親權歸汪小菲　大S兒女恐被帶回北京！律師曝「S媽想拿回」僅有1招

流感風暴未停！未來恐還有「B流」搗亂、近期赴日安全？

離大海只有幾公尺！海豚表演奮力躍出水面　「頭部撞地慘死」　

台南春節觀光熱潮連3年突破千萬人次　黃偉哲：無限魅力讓人一來再來

入夜恐降雪！　台14甲合歡山翠峰至大禹嶺1800起封閉

公費流感疫苗「一天打掉4萬劑」　自費尚有40萬劑

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

還剩10天！情人節送禮指南　把情意送進心坎裡

楊梅休息站3年6起事故引發存廢討論　高公局：有一定需求

拍臀撩妹「屁股有肉」挨告　「反骨男孩」孫生喊冤調情遭判5月

和大S一樣「變1%重症」！時間軸也超像　她狂咳血：明白那種痛

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

生活熱門新聞

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

爆大S病逝「詳盡過程瘋傳」　旅行團被炎上！

大S驟逝！2小孩監護權「自動歸汪小菲」

海外旅平險別亂買　4家才有「法定傳染病」理賠

大S遺產「具俊曄+2子女」平分！律師：汪小菲是關鍵

大S猝逝　劉德華悲痛發聲！曾坦言「我會愛上她」

赴日旅遊　母罹患肺炎併敗血症！他做1決定救回媽媽

台灣哪個藝人逝世最震驚？　網淚憶「2人」年輕又當紅

要變有錢了！最強理財「4星座」　第1名迎巔峰之年

恐更強！　下波又挑戰寒流

大S驟逝掀疫苗搶打潮？醫曝重點錯了

快訊／升級寒流！　今晨7.3℃「4縣市大雨」

大S流感病逝「一票嘆延遲就醫」　醫揭關鍵打臉

爆大S死訊「還要台灣人道歉」　粉專關閉了

更多熱門

相關新聞

年後轉職潮！工作機會近80萬個　餐飲住宿業急搶才

年後轉職潮！工作機會近80萬個　餐飲住宿業急搶才

農曆年後第一個開工日，台股交易首日雖然重挫逾八百點，但依然澆不息轉職熱度，農曆年後是轉職高峰，根據1111人力銀行資料庫統計，今年1月工作機會有高達79.2萬個，年增16%，其中以餐飲服務業、不動產、醫療相關、住宿服務等行業，合計開出16.9萬個工作機會。

韓韶禧超會穿！露側胸太性感

韓韶禧超會穿！露側胸太性感

桃花運、職場機會、人生突破？本週星座運勢告訴你

桃花運、職場機會、人生突破？本週星座運勢告訴你

蛇年開工！勞工最想對老闆說「幫我調薪」　盼加薪7%起跳

蛇年開工！勞工最想對老闆說「幫我調薪」　盼加薪7%起跳

人資轟「現在年輕人不知足」！同行逆風：丟臉死了　

人資轟「現在年輕人不知足」！同行逆風：丟臉死了　

關鍵字：

工作求職面試手勢姿勢眼神穿搭

讀者迴響

熱門新聞

大S臨終約定「小S哭著做到了」！早交代遺言

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

爆大S病逝「詳盡過程瘋傳」　旅行團被炎上！

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別

大S遭黑范夫妻傳染？網列時序質疑：得流感還聚餐

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台

大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！

中國未獲寬限期　美國課徵10%新關稅生效

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！2航空骨灰可登機

小痛失大S難走出

大S驟逝！2小孩監護權「自動歸汪小菲」

海外旅平險別亂買　4家才有「法定傳染病」理賠

大S生前超暖5事蹟！「為重病愛犬吃素13年」

更多

最夯影音

更多

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面