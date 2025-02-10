男乘客攻擊前座女！　空服員秒衝上前「連環暴打」英勇制伏

▲空服員出拳制伏攻擊女乘客的男子。（圖／@walterizzle）



記者王佩翊／編譯

美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架原定飛往俄勒岡州波特蘭的班機，2月1日在加州奧克蘭機場準備起飛時發生驚險一幕，一名男性乘客突然暴走，情緒失控，猛抓住前方女乘客的頭髮不放，導致機艙內一陣混亂。此時一名英勇的空服員立刻上前制止，連續出拳猛打制伏對方，成功解救受害者。

根據《紐約郵報》報導，阿拉斯加航空（Alaska Airlines）221航班2月1日原定從加州奧克蘭飛往俄勒岡州波特蘭，沒想到在登機後卻發生暴力事件，一名男乘客突然開始攻擊座位前方的女乘客，並狠狠扯住對方頭髮。

Alaska Airlines Flight 2221 incident Oakland, CA 2/1/2024 ~10:35 am pic.twitter.com/ND7g1YqUVz — chad_bro_chill_17 (@walterizzle) February 1, 2025

男子經過制止仍然不從，一名男空服員見狀，立刻上前並奮力阻止這名失控男子。空服人員不斷喊道，「放開她的頭髮！」但男子仍死死抓住不放，在多次嘗試無果後，空服員開始對男子的喉嚨和身體連續出拳，而男子被打到無法反擊後，才終於鬆手。而在其他乘客的協助下，被害女乘客迅速逃離座位。

男子在放開手後情緒依舊激動，不停發出嚎叫，空服員則持續壓制他，以確保機上其他人的安全。同時，這名空服員也大聲呼叫，希望有「其他有力氣的男性」能夠協助控制該名乘客。

事後一名乘客將整個過程公開到X並稱，男子在事發前就行為異常，還反覆前後搖晃。

受到該起突發事件影響，飛機最終返回登機門，並通知警方到場處理。該名男子則在機場遭到逮捕，班機被迫取消。

阿拉斯加航空事後證實這起事故，並對機組人員的迅速應對表示讚賞。阿拉斯加航空在聲明中強調，由於這名乘客涉及人身攻擊，已被永久禁止搭乘阿拉斯加航空與子公司地平線航空（Horizon Air）的所有航班。