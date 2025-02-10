　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

四川「走山」1死28失聯　山體前後對照圖曝「還有一大塊不穩定凸出」

▲四川宜賓「走山」現場前後對比圖。（圖／翻攝央視）

▲四川宜賓「走山」現場前後對比圖。（圖／翻攝央視）

文／香港01

四川省宜賓市筠連縣沐愛鎮金坪村8日上午11時50分許，發生山泥傾瀉，救援行動持續。有救援人員表示，在崩塌山體有一大塊懸出的山體，極不穩定，如果掉下來將對現場造成覆蓋。截至9日上午11時，初步核定已造成10戶民房、1戶生產用房被掩埋，1人遇難，28人失聯，2人受傷（1名輕傷、1名重傷，均無生命危險）。

▲搜救人員用無人機俯瞰災難現場。（圖／翻攝封面新聞）

▲搜救人員用無人機俯瞰災難現場。（圖／翻攝封面新聞）

《封面新聞》報導，救援人員表示，由於滑坡的山體較高，在衝擊的下方形成了「兩山夾一溝」的走勢，山體碎石滾落下來後，因為山體坡度落差很大，勢能轉為動能時，石頭和泥土順勢而下，衝擊力非常大，「在崩塌山體旁還有一大塊懸出的山體，也極不穩定，如果掉下來對現場也會造成覆蓋。」

▲搜救人員在現場徒手挖掘尋找失聯者蹤跡。（圖／翻攝微博）

▲搜救人員在現場徒手挖掘尋找失聯者蹤跡。（圖／翻攝微博）

救援人員表示，「接下來，我們先用無人機偵查，確定現場重點搜救的點位、行進的路線，對照救援力量部署圖，對照現場地貌，先期重點對疑似有倖存者的地方開展搜救工作。」

大陸國務院副總理劉國中8日晚上赴現場指導搜救和應急處置工作，主持召開會議，並先後看望慰問災民和傷者。劉國中指出，要堅持人民至上、生命至上，合理統籌救援力量，全力以赴搜救失聯人員。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
201名作家聲明挺罷免　九把刀入列名單一次看
大S驟逝！詹惟中認有感應到她　懇求1事：才是真正在幫忙
新iPhone本週將突襲發表　支援AI功能
評「大罷免是惡質憲政慣例」　沈富雄點民進黨3人成歷史罪人
大S樹葬！網傳2年再挖骨灰丟焚化爐　北市殯葬處：絕不可能
張學友回來了！北高雙蛋9場票價、搶票日曝光
快訊／NFL第59屆超級盃王者出爐　費城老鷹甜蜜復仇奪隊史第
翻2026行事曆！請4天「2月爽放半個月」　網驚：放到元宵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

山東狠母零下5度罰6歲女兒裸半身室外罰站　警到場制止也不准穿

一人獨中51注頭獎！　江西福彩「巨獎」開出逾11.4億獎金

外資正在大規模從中國撤出？　陸官媒：更多技術含量高外資進來

浙大全球最快四足機器人「黑豹」實測　百公尺10秒跑出「殘影」

四川「走山」1死28失聯　山體前後對照圖曝「還有一大塊不穩定凸出」

山西正副縣長都叫「趙斌」！　網驚：喊趙縣長會同時回頭？

兩岸奧會主席會面　討論共同維護「奧會模式」權威

10歲屁孩玩火釀禍... 他豪車剛到手燒成廢鐵　家長雙手一攤：沒錢

不滿壓歲錢被爸保管　男童報警：有壞人搶我錢

陸一家三口春節塞車陣　爸爸下車尿尿「人沒再回來！」

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

AKIRA身旁翻譯超像瑪莎XD

「聽到台灣行程就說好？」 SJ利特證實：因為很喜歡XD

【你吃你的我拍我的XD】長頸鹿集體搶紅蘿蔔　女遊客被鎖喉還不忘喊：拍我！

徐薇到機場飛機已飛走　老公反應網讚爆

山東狠母零下5度罰6歲女兒裸半身室外罰站　警到場制止也不准穿

一人獨中51注頭獎！　江西福彩「巨獎」開出逾11.4億獎金

外資正在大規模從中國撤出？　陸官媒：更多技術含量高外資進來

浙大全球最快四足機器人「黑豹」實測　百公尺10秒跑出「殘影」

四川「走山」1死28失聯　山體前後對照圖曝「還有一大塊不穩定凸出」

山西正副縣長都叫「趙斌」！　網驚：喊趙縣長會同時回頭？

兩岸奧會主席會面　討論共同維護「奧會模式」權威

10歲屁孩玩火釀禍... 他豪車剛到手燒成廢鐵　家長雙手一攤：沒錢

不滿壓歲錢被爸保管　男童報警：有壞人搶我錢

陸一家三口春節塞車陣　爸爸下車尿尿「人沒再回來！」

王仁甫全家過年意外「開車環島」　季芹親曝玩台灣3縣市原因！

快訊／新莊自治街市場起火！急疏散5人1狗　2男嗆傷送醫

霍建華、林心如「新婚宅」現交易　苗栗人1.77億無貸款入手

包開箱／泰星Apo機場時尚曬Dior極簡大托特包！奶茶色、棕色都超美

基隆兩警分局長交接布達　謝國樑盼打造安全宜居城市

快訊／粉碎酋長3連霸美夢　老鷹四分衛赫茲奪超級盃MVP

台中隱藏版「抹茶雞蛋仔」一咬開茶香大噴發！藏軟糯牽絲越嚼越香

推還勞工7天假「拚本會期三讀」　牛煦庭：相信也會是黨團目標

山東狠母零下5度罰6歲女兒裸半身室外罰站　警到場制止也不准穿

台灣燈會超「巨」彩蛋！進擊的巨人高空俯視　震撼照破萬人讚爆

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

大陸熱門新聞

一家三口遇堵車　爸爸下車尿尿「不見了」

10歲屁孩玩火釀禍... 他豪車剛到手燒成廢鐵　家長雙手一攤：沒錢

不滿壓歲錢被爸保管　男童報警：有壞人搶我錢

免費利用DeepSeek「躺著賺」　

DeepSeek西洋棋「詐贏」ChatGPT 謊稱規則改了直接「白棋變黑棋」

四川山崩29失聯　村民：58秒村子被攔腰切斷

1002隻！陸「首次」完成大規模雪豹種群評估

浙大全球最快四足機器人「黑豹」實測 百公尺10秒跑出「殘影」

車窗遭砸破！他見「AED被拿了」決定不索賠

罵翻！用「棉花」替代成都雪村景

山西正副縣長都叫「趙斌」！　網驚：喊趙縣長會同時回頭？

四川「走山」1死28失聯 山體前後對照圖曝「還有一大塊不穩定凸出」

《哪吒2》雙破紀錄！改寫大陸影史紀錄

陸高鐵傳賣「過期泡麵」　乘客罵哭列車員

更多熱門

相關新聞

台南男駕車載妻小遊墾丁　內獅火車站前翻覆

台南男駕車載妻小遊墾丁　內獅火車站前翻覆

廖姓男子駕駛休旅車載妻小共3人到墾丁旅遊，今(9)日下午欲北返時，途經內獅鄉火車站時，車輛突然翻覆，3人分別爬出車外自行脫困，屏東縣政府消防局獲報派員救護，他們表示不願就醫，案由枋寮警分局調查處理。

為救溺水愛犬！日男墜河「沉2m深水底」

為救溺水愛犬！日男墜河「沉2m深水底」

7旬翁登神阿古道扭傷腳踝　南投搜救隊揹下山

7旬翁登神阿古道扭傷腳踝　南投搜救隊揹下山

四川山崩29失聯　村民：58秒村子被攔腰切斷

四川山崩29失聯　村民：58秒村子被攔腰切斷

24歲男登雪山失溫！黑鷹直升機搶救

24歲男登雪山失溫！黑鷹直升機搶救

關鍵字：

走山山崩山泥傾瀉四川宜賓救援災情鳥瞰衛星

讀者迴響

熱門新聞

林俊傑被爆秘戀「小20歲正妹網紅」

賓果財富密碼瘋傳！數學老師實測結果出爐

大樂透「頭獎2.8億」開獎了

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相

一家三口遇堵車　爸爸下車尿尿「不見了」

她罹胃癌3期「因忽視1警訊」　醫：90%患者都有

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

把握陽光！　「全台紅通通下3天」雨最大時間曝

汪小菲精神崩潰「火大切割張蘭」

10歲屁孩玩火釀禍... 他豪車剛到手燒成廢鐵　家長雙手一攤：沒錢

還勞工7天假！　藍營拚本會期闖關

中興大學碩士班考試　1人違規使用手機取消資格

南投意麵攤正妹爆紅！IG找到了

王陽明「韌帶撕裂、兩處骨裂」傷勢曝光

被投訴上班滑手機！保全哥卯起來1招反擊網讚爆

更多

最夯影音

更多

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面