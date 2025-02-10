藍營反攻大罷免　名嘴點名2女綠委「死定了」

▲政壇傳出國民黨鎖定發動罷免民進黨原住民立委陳瑩（左）、伍麗華（右）。立法院院會審議《禁伐補償條例》修正草案時，陳、伍兩人與民進黨團意見不同，贊成調漲補償金。（圖／資料照／CTWANT提供）

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年節過後，朝野政黨開啟了「大罷免」攻防戰，親綠民團在民進黨立院黨團總召柯建銘的號召下，連署罷免國民黨及泛藍41席立委，國民黨也發起反制，由民團出面發動連署，鎖定罷免部分民進黨籍立委，其中，更傳出國民黨真正要砍掉的是陳瑩、伍麗華2位原住民立委。綠營立院人士分析，原住民間的政治版圖長期藍大於綠，約為7比3，藍營的算計，就是看準了原民立委罷免的機會大，柿子挑軟的吃。

雖然親藍團體針對蘇巧慧、張宏陸、吳沛憶、吳思瑤、黃捷、許智傑、蔡其昌與陳俊宇等綠委發動罷免連署，但媒體報導，國民黨主席朱立倫已下令，真正的目標是要罷掉民進黨的原住民立委陳瑩與伍麗華。

國民黨台北市議員鍾小平5日在政論節目中指出，國民黨的大戰略是罷免民進黨2席原住民立委及台北市立委吳沛憶1席，讓國民黨在立院能單獨過半，不必每次投票都要聽民眾黨立法院黨團總召黃國昌的。親藍名嘴董智森更直言，這一波罷免潮裡，「全台灣最危險的就是伍麗華跟陳瑩，這兩個人死定了」。

▲「憶事吳成」罷免吳沛憶行動在北市青年公園旁國光市場前設攤位連署，活動召集人劉思吟（右）亦在場呼籲民眾加入。（圖／資料照／CTWANT提供）

民進黨雖然近年來在原住民選民中的得票率有上升的趨勢，但與全國的區域與不分區相較成長幅度，綠營的支持度仍明顯偏低。2004年，民進黨首次當選原住民立委，當年民進黨加上台聯，在立法委員選舉中獲得4成3的選票；國民黨、親民黨、新黨等泛藍政黨拿到5成選票，但原住民立委選舉中，民進黨與台聯在山地原住民選區得票率只1成多、平地原住民也僅有1成5，只因當年立委選制還是複數選區，因此參選平地原住民立委的陳瑩以8364票當選。

到了2008年，第七屆立法院委員由原先的225席減半至113席，任期由3年改為4年，選制也改為單一選區，泛藍陣營在區域及原住民立委總計拿到5成6的選票，泛綠則為3成9。原住民立委則維持複數選舉區的制度，平地和山地原住民各選出3席，但與區域立委的結果不同，民進黨提名的山地原住民立委候選人侯金助只獲得5.24%選票、平地立委候選人陳秀惠得8.71%，雙雙落選；泛藍在二個原住民選區囊括全數6席立委，其中國民黨4席、親民黨1席（因賄選當選無效）及無黨籍的高金素梅。

▲為反制民進黨「大罷免潮」，傳出國民黨主席朱立倫傳親自下令罷免陳瑩、伍麗華2位原住民立委。（圖／CTWANT提供）

2012年第八屆立委選舉結果，泛藍在立院獲得70席次、泛綠43席，但泛綠的山地、平地原住民立委選舉全盤皆墨。到了2016年，前總統蔡英文獲勝、綠營在立法院過半，泛綠陣營的山地原住民立委仍然掛零，但再次參選平地原住民的陳瑩則獲得18%選票，以第三高票搶下了綠營一席立委。到了2020年，民進黨在區域立委選舉獲得45%的選票、國民黨40%，其中山地與平地原住民立委則是國民黨各拿到2席，民進黨則由陳瑩獲得21%、伍麗華17.81%，各拿下平原與山原各一席立委。

2024年大選，民進黨區域立委選舉獲得44.73%選票、但只取得38席立委，不分區36.16%、13席；國民黨區域立委40.44%、39席，不分區34.58%、13席；民眾黨區域2.96%、0席，不分區22.07%、8席。將原住民立委選舉結果分開來看，民進黨籍的伍麗華拿到22.10%，以第二高票當選山地原住民立委，無黨籍立委高金素梅獲25.75%，國民黨盧縣一得15.45%；平地原住民立委選舉，陳瑩得23.04% 名列第二高票，國民黨的鄭天財與黃仁則分別拿到38%、16.87%選票。

被藍營點名罷免的伍麗華說，如果只是以精準計算的罷免來決定要不要罷掉一個人，或是基於討厭一個人而報復性地罷免，對未來整個社會價值觀，或者對想要從政的後輩來講，都是個不良的示範。

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