　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營反攻大罷免　名嘴點名2女綠委「死定了」

政壇傳出國民黨鎖定發動罷免民進黨原住民立委陳瑩（左）、伍麗華（右）。立法院院會審議《禁伐補償條例》修正草案時，陳、伍兩人與民進黨團意見不同，贊成調漲補償金。（圖／報系資料照）

▲政壇傳出國民黨鎖定發動罷免民進黨原住民立委陳瑩（左）、伍麗華（右）。立法院院會審議《禁伐補償條例》修正草案時，陳、伍兩人與民進黨團意見不同，贊成調漲補償金。（圖／資料照／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

年節過後，朝野政黨開啟了「大罷免」攻防戰，親綠民團在民進黨立院黨團總召柯建銘的號召下，連署罷免國民黨及泛藍41席立委，國民黨也發起反制，由民團出面發動連署，鎖定罷免部分民進黨籍立委，其中，更傳出國民黨真正要砍掉的是陳瑩、伍麗華2位原住民立委。綠營立院人士分析，原住民間的政治版圖長期藍大於綠，約為7比3，藍營的算計，就是看準了原民立委罷免的機會大，柿子挑軟的吃。

雖然親藍團體針對蘇巧慧、張宏陸、吳沛憶、吳思瑤、黃捷、許智傑、蔡其昌與陳俊宇等綠委發動罷免連署，但媒體報導，國民黨主席朱立倫已下令，真正的目標是要罷掉民進黨的原住民立委陳瑩與伍麗華。

國民黨台北市議員鍾小平5日在政論節目中指出，國民黨的大戰略是罷免民進黨2席原住民立委及台北市立委吳沛憶1席，讓國民黨在立院能單獨過半，不必每次投票都要聽民眾黨立法院黨團總召黃國昌的。親藍名嘴董智森更直言，這一波罷免潮裡，「全台灣最危險的就是伍麗華跟陳瑩，這兩個人死定了」。

「憶事吳成」罷免吳沛憶行動在北市青年公園旁國光市場前設攤位連署，活動召集人劉思吟（右）亦在場呼籲民眾加入。（圖／報系資料照）

▲「憶事吳成」罷免吳沛憶行動在北市青年公園旁國光市場前設攤位連署，活動召集人劉思吟（右）亦在場呼籲民眾加入。（圖／資料照／CTWANT提供）

民進黨雖然近年來在原住民選民中的得票率有上升的趨勢，但與全國的區域與不分區相較成長幅度，綠營的支持度仍明顯偏低。2004年，民進黨首次當選原住民立委，當年民進黨加上台聯，在立法委員選舉中獲得4成3的選票；國民黨、親民黨、新黨等泛藍政黨拿到5成選票，但原住民立委選舉中，民進黨與台聯在山地原住民選區得票率只1成多、平地原住民也僅有1成5，只因當年立委選制還是複數選區，因此參選平地原住民立委的陳瑩以8364票當選。

到了2008年，第七屆立法院委員由原先的225席減半至113席，任期由3年改為4年，選制也改為單一選區，泛藍陣營在區域及原住民立委總計拿到5成6的選票，泛綠則為3成9。原住民立委則維持複數選舉區的制度，平地和山地原住民各選出3席，但與區域立委的結果不同，民進黨提名的山地原住民立委候選人侯金助只獲得5.24%選票、平地立委候選人陳秀惠得8.71%，雙雙落選；泛藍在二個原住民選區囊括全數6席立委，其中國民黨4席、親民黨1席（因賄選當選無效）及無黨籍的高金素梅。

為反制民進黨「大罷免潮」，傳出國民黨主席朱立倫傳親自下令罷免陳瑩、伍麗華2位原住民立委。（圖／方萬民攝）

▲為反制民進黨「大罷免潮」，傳出國民黨主席朱立倫傳親自下令罷免陳瑩、伍麗華2位原住民立委。（圖／CTWANT提供）

2012年第八屆立委選舉結果，泛藍在立院獲得70席次、泛綠43席，但泛綠的山地、平地原住民立委選舉全盤皆墨。到了2016年，前總統蔡英文獲勝、綠營在立法院過半，泛綠陣營的山地原住民立委仍然掛零，但再次參選平地原住民的陳瑩則獲得18%選票，以第三高票搶下了綠營一席立委。到了2020年，民進黨在區域立委選舉獲得45%的選票、國民黨40%，其中山地與平地原住民立委則是國民黨各拿到2席，民進黨則由陳瑩獲得21%、伍麗華17.81%，各拿下平原與山原各一席立委。

2024年大選，民進黨區域立委選舉獲得44.73%選票、但只取得38席立委，不分區36.16%、13席；國民黨區域立委40.44%、39席，不分區34.58%、13席；民眾黨區域2.96%、0席，不分區22.07%、8席。將原住民立委選舉結果分開來看，民進黨籍的伍麗華拿到22.10%，以第二高票當選山地原住民立委，無黨籍立委高金素梅獲25.75%，國民黨盧縣一得15.45%；平地原住民立委選舉，陳瑩得23.04% 名列第二高票，國民黨的鄭天財與黃仁則分別拿到38%、16.87%選票。

被藍營點名罷免的伍麗華說，如果只是以精準計算的罷免來決定要不要罷掉一個人，或是基於討厭一個人而報復性地罷免，對未來整個社會價值觀，或者對想要從政的後輩來講，都是個不良的示範。

延伸閱讀
罷免算計2／藍選軟柿子吃優先罷免原民立委　綠營揭選民特性：沒那麼簡單　
川普2.0投資術1／美關稅手段重舉輕放　法人：資金停泊「新避風港」
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
這波入冬最冷　鄭明典揭「特別寒流」原因
《女力》楊佩潔離婚不到1年脫單！十指緊扣全被拍
還勞工7天假！　藍營拚本會期闖關
林俊傑爆秘戀「小20歲網紅」！　女方臉孔絕美身材火辣
憂汪小菲二婚生變！5月婚禮原本邀李進良當伴郎…前
鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大罷免人數增！　14綠委、34泛藍委面臨被送件

藍營反攻大罷免　名嘴點名2女綠委「死定了」

還勞工7天假！　藍營拚本會期闖關

後指部推動「後備戰士」　今年招270人

9年前搭高鐵巧遇蔡英文！他曝「親民一幕」全場被暖哭

賴清德邀五院院長會商是鴻門宴？　學者：在野黨觀點限縮協商空間

掃除綠衛兵！黃國昌招募志工罷免台北綠委　「捍衛得來不易民主」

起點在土城看守所！民眾黨228續拚「一日北高」　黃國昌特訓練腿力

由藍轉綠！高揚凱投奔民進黨罷免賴士葆　高喊「世代交替」

曾罷王世堅的他鬧場「港湖除銹」　藍青年火爆叫囂吳欣岱、八炯

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

AKIRA身旁翻譯超像瑪莎XD

「聽到台灣行程就說好？」 SJ利特證實：因為很喜歡XD

【金錢底下就要屈服XD】長輩經驗談：女生未婚前有筆錢才有底氣

【你吃你的我拍我的XD】長頸鹿集體搶紅蘿蔔　女遊客被鎖喉還不忘喊：拍我！

大罷免人數增！　14綠委、34泛藍委面臨被送件

藍營反攻大罷免　名嘴點名2女綠委「死定了」

還勞工7天假！　藍營拚本會期闖關

後指部推動「後備戰士」　今年招270人

9年前搭高鐵巧遇蔡英文！他曝「親民一幕」全場被暖哭

賴清德邀五院院長會商是鴻門宴？　學者：在野黨觀點限縮協商空間

掃除綠衛兵！黃國昌招募志工罷免台北綠委　「捍衛得來不易民主」

起點在土城看守所！民眾黨228續拚「一日北高」　黃國昌特訓練腿力

由藍轉綠！高揚凱投奔民進黨罷免賴士葆　高喊「世代交替」

曾罷王世堅的他鬧場「港湖除銹」　藍青年火爆叫囂吳欣岱、八炯

陳喬恩為狗發聲遭指虛偽！用繁體字PO文又被嗆 …不忍了丟44字反擊

大罷免人數增！　14綠委、34泛藍委面臨被送件

一堆喊這波入冬最冷　鄭明典揭「特別寒流」原因

建議男生別剃陰毛　醫：有人剃完「冒出幾朵花」

川普：將宣布對所有鋼鋁課徵25%關稅

《女力》楊佩潔離婚不到1年脫單！士林路邊「中空放閃」十指緊扣全被拍

藍營反攻大罷免　名嘴點名2女綠委「死定了」

還勞工7天假！　藍營拚本會期闖關

唐綺陽運勢／情人節前衝了！金牛感情運旺「水瓶有桃花」獅子一見鐘情

小弟內鬨幹掉大哥？　檢警驚人內幕案情急轉

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

政治熱門新聞

還勞工7天假！　藍營拚本會期闖關

9年前搭高鐵巧遇蔡英文！他曝親民暖舉

黃國昌招募「罷免台北綠委」志工

藍營反攻大罷免　名嘴點名2女綠委「死定了」

賴清德邀五院院長會商是鴻門宴？　學者：在野黨觀點限縮協商空間

鄭家純忍2個月開撕史書華？暗示問題不只私德

後指部推動「後備戰士」　今年招270人

由藍轉綠　他投奔綠營罷免賴士葆喊「世代交替」

起點在土城　民眾黨228拚一日北高

史書華外遇翻車　學者：我開始對他有些尊敬

罷吳沛憶遭退件　藍青年：送兩次讓罷免繼續

賴清德選在「晴廳」先向五院長致意　儀節背後深意一次看懂

藍反制罷林沛祥鎖定2綠議員　童子瑋籲停止政治報復

藍青年鬧場「除銹」　怒叫囂吳欣岱、八炯

更多熱門

相關新聞

林俊傑被爆秘戀「小20歲正妹網紅」

林俊傑被爆秘戀「小20歲正妹網紅」

歌手林俊傑出道超過20年，唱紅許多金曲，也累積了不少死忠粉絲。近日中國網路上爆出他有新戀情，對方還是小他20歲的廣東模特兒網紅「七七」（Annalisa）。對此，有自稱是他多年鐵粉的歌迷發了萬字長文，稱他對待中國歌迷的態度與海外歌迷不同，又多次傳出與素人約會的消息，讓視他為偶像與情感寄託的自己感到「幻滅」，決定脫粉。對此，也有不少網友認為，一方面林俊傑團隊也未證實此戀愛傳聞，另一方面林俊傑都43歲了，就算想談戀愛結婚也很正常，不明白到底有什麼大不了，「不然要他出家當和尚嗎？」

「4星座」未來15天好運不斷！

「4星座」未來15天好運不斷！

黃國昌招募「罷免台北綠委」志工

黃國昌招募「罷免台北綠委」志工

由藍轉綠　他投奔綠營罷免賴士葆喊「世代交替」

由藍轉綠　他投奔綠營罷免賴士葆喊「世代交替」

藍青年鬧場「除銹」　怒叫囂吳欣岱、八炯

藍青年鬧場「除銹」　怒叫囂吳欣岱、八炯

關鍵字：

周刊王罷免

讀者迴響

熱門新聞

賓果財富密碼瘋傳！數學老師實測結果出爐

林俊傑被爆秘戀「小20歲正妹網紅」

一家三口遇堵車　爸爸下車尿尿「不見了」

她罹胃癌3期「因忽視1警訊」　醫：90%患者都有

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相

汪小菲精神崩潰「火大切割張蘭」

中興大學碩士班考試　1人違規使用手機取消資格

王陽明「韌帶撕裂、兩處骨裂」傷勢曝光

大樂透「頭獎2.8億」開獎了

醫驚曝1／3患者感染「這症」　多數人沒抵抗力

南投意麵攤正妹爆紅！IG找到了

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

被投訴上班滑手機！保全哥卯起來1招反擊網讚爆

鋒面要來了！　全台有雨「下最大」地區曝

日29歲俏護士色誘15歲少年！飯店徹夜激戰

更多

最夯影音

更多

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面